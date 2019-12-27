İştah kesen ve tok tutan yiyecekler

Tok tutan, acıktırmayan yiyeceklerin neler olduğunu biliyor musunuz? İşte açlığı bastıran, tokluk hissi veren, iştah kesen yiyecekler...

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İştah kesen yiyecekler

Et ve deniz ürünleri

Protein kaynakları tokluk hissini uzun süre korur. Kırmızı ve beyaz et, balık ve deniz ürünleri en güçlü protein kaynaklarıdır ve ölçüyü kaçırmadan yediğinizde daha geç acıkırsınız.

 

Yumurta

Özellikle sabah kahvaltısında yiyeceğiniz 1 katı yumurta, yaklaşık beş-altı saat tok kalacağınızı garanti eder. Protein kaynağı yumurta A, D, E ve B vitaminleri içerir.

  

Tarçın

Kan şekeriniz düşünce açlık hissedersiniz. Kan dolaşımını düzenleyen ve sakinleştirici etkisi de bulunan tarçın, kan şekerini yükselterek açlık hissini bastırır.

 

Badem

Klinik araştırmalara göre günde ortalama 5 badem yiyen kişiler, yemeyenlere göre daha kolay kilo veriyor. Diyet listelerinde mutlaka badem bulunmasının sebebi tok tutmasıdır. Kalsiyum, çinko, fosfor, potasyum, magnezyum, demir ve E vitamin açısından zengin olan badem sağlıklı zayıflamaya yardımcıdır.

 

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi de proteinler gibi sindirimi uzun süren besinlerdendir. İçerdiği kepek ile midede hacmi genişler ve bu özellikleri ile daha geç acıktırır. Protein, demir, çinko, kalsiyum, fosfor, tiamin magnezyum ve riboflavin içeriğiyle sağlıklı beslenirken kilo vermeye yardımcı olur.

  

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Yeşil salata

Yeşil salatalık malzemeler yvitamin ve mineralin yanı sıra yüksek oranda lif içerir. Lifli yiyecekler midede ve bağırsaklarda genişleyerek daha fazla yer kaplar, bu da tokluk hissinin uzaması demektir.

 

Çorba

Her ne kadar çorbanın içerisinde un bulunduğu için diyet menülerinde çok az önerilse de, içerisinde su bulunduğu için özellikle de doğal olanlar çok uzun süre kendinizi tok hissetmenize neden oluyor. Başlangıç olarak çorba tüketirseniz, ana yemeğe geçtiğinizde beyin kısa sürede ‘yeteri kadar yediniz’ sinyali vermeye başlıyor. Böylece aşırı tüketmekten kaçmış oluyorsunuz.

 

Avokado

Avokadonun içerisinde bulunan tekli doğmamış yağ, potasyum, E vitamini ve folik asit kişiyi, diğer besinlere nazaran daha çabuk doyuruyor ve uzun süre tok tutuyor.

 

Fasulye ve mercimek

Bu iki besinden birini tükettiğiniz zaman uzun bir süre başka bir yemek istemediğinizi fark edeceksiniz. Üç yemek kaşığından oluşan bir porsiyonda kolay kırılmayan kompleks karbonhidratlardan oluşan yedi gram protein yer alıyor. Tüm bu içerikler de bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı oluyor.

 

SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI OLUŞTURMAK İÇİN...

 

Nane

Kokusuyla sakinleştirme özelliğine sahip olan nane açlığı da yok ediyor. Çalışma odanızda nane içerikli bir mum yakabilir ya da gün içerisinde acıktığınızı hissettiğiniz zaman ara öğün tüketmek yerine nane çayı içebilirsiniz.

 

Yağlı balık

Somon, ton, sardunya, uskumru ve ringa gibi yağlı balıklar yüksek miktarda Omega-3 içerdikleri için kolesterolün düşmesine ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasına neden oluyor. Ayrıca Omega-3 metabolizmayı yağ yakması ya da depolaması için direkt etkileyen leptin hormonunun doğru şekilde çalışmasına da yardımcı oluyor.

 

Maddeler halinde iştah kesen yiyecekler...

  • Karnabar
  • Çavdar ekmeği
  • Ayva
  • Kırmızı acı biber
  • Armut
  • Salatalık
  • Donmuş yoğurt
  • Yeşil çay
  • Ihlamur
  • Maydanoz
  • Maden suyu
  • Kepekli makarna
  • Yulaf ezmesi
  • Brokoli
  • Sirke

 

DİYET ATIŞTIRMALIKLAR

 

En popüler diyetler
+5
1- Paleo diyeti Mağara adamı ya da taş devri diyeti olarak da bilinen paleo diyeti avcı ve toplayıcı olan taş devri insanları gibi beslenmeyi öneriyor. Yani çoğunlukla et, çiğ meyve ve sebze. Tahıl ürünlerinden uzak durulması gerekiyor.

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