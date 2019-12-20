Diyet çeşitleri: Kilo verdirmede en etkili 10 diyet

Beslenmemize her zaman dikkat etmeliyiz ancak bazen ipin ucu epeyce kaçar ve acilen "En iyi diyetler neler?" diye aratmaya başlarız. Size işinizi kolaylaştıracak bir haberimiz var: aradığınız tüm diyet çeşitlerini tek bir içerikte topladık!

  • 1
    10

    1- Alkali diyeti

    Kahvaltı ya da öğle yemeğinde önerilen besinlerden istenildiği kadar yemenin mümkün olduğu alkali diyette vücut pH dengesi sağlanmaya çalışılıyor. Aşırı miktarda proteinle beslenmek vücutta aşırı miktarda asite neden olabilir bu nedenle alkali beslenme bunu dengeler.

     

    Alkali diyet nasıl yapılır? 

    Yiyeceklerin içerdiği asit oranına göre seçim yaparak hazırlanan beslenme programları ile yapılan Alkali diyette taze meyve, sebze ve yumru kökleri ile beslenmek oldukça önem taşıyor. Protein tamamen reddedilir ve sebze ağırlıklı çalışılır. 

     

    Alkali diyet ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!

  • 2
    10

    2- İsveç diyeti

    13 günde 7-10 arası kilo verdirdiği bilinen İsveç diyeti verdiğiniz kiloları geri almanızı zorlaştıran bir sisteme sahip.

     

    İsveç diyeti nasıl yapılır?

    İsveç diyetinin keskin genel bazı maddeleri vardır bunlardan bazıları: belirtilen miktarın üzerinde gazlı içecek veya kahve tüketmemek, diyeti 13 günden uzun yapmamak, 6 günü tamamlamadan diyeti bırakmamak...

     

    İsveç diyeti ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!

  • 3
    10

    3- GAPS diyeti

    Genellikle anksiyete, otizm, şizofreni, epilepsi, depresyon, bipolar ve obsesif-kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi rahatsızlıkların olması durumunda başvurulan GAPS diyeti mutlaka konusunda uzman bir kişi ile yapılmalıdır.

     

    GAPS diyeti nasıl yapılır?

    Bağırsak florası korunarak, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasının amaçlandığı GAPS diyetinde kemik suyu, ev yapımı yoğurt, ev yapımı turşu, hindistan cevizi yağı, avokado, tatlı patates, balkabağı, kırmızı pancar önemli besinler arasında bulunuyor. Diyette güne içerisine limon sıkılmış su veya taze sıkılmış havuç suyu ile başlanabilir. Herhangi bir meyvenin veya sebzenin suyu tüketilebilirse de tedavi edici özelliği yüksek olan havuç, pancar, kereviz, lahana gibi sebzeler özellikle önerilir.

     

    GAPS diyeti ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Jet Lag etkisini azaltmanın yolları

Jet Lag etkisini azaltmanın yolları

Doğamayan çocukların yası - 2

Doğamayan çocukların yası - 2

En popüler diyetler

En popüler diyetler

İştah kesen yiyecekler

İştah kesen yiyecekler

Kolay diyet yapmanın püf noktaları

Kolay diyet yapmanın püf noktaları

Doğamayan çocukların yası

Doğamayan çocukların yası

Hava kirliliği alerji ve hastalık nedeni

Hava kirliliği alerji ve hastalık nedeni

Hafızanıza zarar veren 5 aktivite

Hafızanıza zarar veren 5 aktivite

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?
    İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?

    Süresi : 01:49 İzlenme : 3347

  • Stresle baş etmek için 4 yoga pozu...
    Stresle baş etmek için 4 yoga pozu...

    Süresi : 05:20 İzlenme : 5197

  • Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl tehşis edilir?
    Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl...

    Süresi : 11:33 İzlenme : 1919

  • Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler
    Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler

    Süresi : 01:37 İzlenme : 5546

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X