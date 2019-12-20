Diyet çeşitleri: Kilo verdirmede en etkili 10 diyet

1- Alkali diyeti

Kahvaltı ya da öğle yemeğinde önerilen besinlerden istenildiği kadar yemenin mümkün olduğu alkali diyette vücut pH dengesi sağlanmaya çalışılıyor. Aşırı miktarda proteinle beslenmek vücutta aşırı miktarda asite neden olabilir bu nedenle alkali beslenme bunu dengeler.

Alkali diyet nasıl yapılır?

Yiyeceklerin içerdiği asit oranına göre seçim yaparak hazırlanan beslenme programları ile yapılan Alkali diyette taze meyve, sebze ve yumru kökleri ile beslenmek oldukça önem taşıyor. Protein tamamen reddedilir ve sebze ağırlıklı çalışılır.

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