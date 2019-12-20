Diyet çeşitleri: Kilo verdirmede en etkili 10 diyet

3- GAPS diyeti
Genellikle anksiyete, otizm, şizofreni, epilepsi, depresyon, bipolar ve obsesif-kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi rahatsızlıkların olması durumunda başvurulan GAPS diyeti mutlaka konusunda uzman bir kişi ile yapılmalıdır.
GAPS diyeti nasıl yapılır?
Bağırsak florası korunarak, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasının amaçlandığı GAPS diyetinde kemik suyu, ev yapımı yoğurt, ev yapımı turşu, hindistan cevizi yağı, avokado, tatlı patates, balkabağı, kırmızı pancar önemli besinler arasında bulunuyor. Diyette güne içerisine limon sıkılmış su veya taze sıkılmış havuç suyu ile başlanabilir. Herhangi bir meyvenin veya sebzenin suyu tüketilebilirse de tedavi edici özelliği yüksek olan havuç, pancar, kereviz, lahana gibi sebzeler özellikle önerilir.
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