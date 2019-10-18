Evde detoks yapmak için 5 ipucu

Evde detoks nasıl yapılır?

Detoksun cildi temizleme ve kilo verme gibi pek çok faydası var. Peki evde detoks yapabilmek için nelere dikkat etmek gerekir?

Eğer sigara, alkol gibi alışkanlıklarınıza varsa detoks, vücudunuzdaki zehirli maddelerin atılmasına yardımcı olur. Temel düzeyde detoks sürecini dilerseniz evde rahatça uygulayabilirsiniz.

İşte evde detoks yapmak istiyorsanız size yardımcı olacak 5 ipucu:

Abur cubur

Her şey görme ile başlar. Eğer detoks yapmakta kararlıysanız evde sizi yemeğe yönlendirecek abur cuburları gözününüz önünden kaldırın! Cips, kola, çikolata, ekmek, mayonez, tereyağı ve tüm paketlenmiş hazır gıda ürünlerini dolabınızdan kaldırın.

Karbonhidratlar

Detoksa başlamak için en önemli adım; ekmek, un, makarna, pirinç, hamur işlerini hayatınızdan kaldırmak.

Taze meyve ve meyve suları

Mutfağınızda bolca yeşil yapraklı sebzeler ve taze meyveleri eksik etmeyin. Özellikle taze sebezelerin sıkılmış sularıyla güne başlamak vücudunuzu temizler, taze bir başlangıç ​​yapmanıza yardımcı olur.

Limon suyu

Güne bir bardak limon suyu ile başlayın. Her sabah kahvaltıdan bir saat önce limon ve bir çay kaşığı balı ılık su ile karıştırarak tüketin. Bu sistem ile vücudunuzu temizlemiş ve güne rahat bir başlangıç yapmış olacaksınız.

Alkollü içecekler

Alkollü içeceklere “hayır“ demeyi öğrenin. Eğer detoks yapmaya karar verdiyseniz ve alkol tüketimine devam ediyorsanız bu bir işe yaramayacaktır. Hatta detoks yapıyorsanız çay ve kahveden de uzak durmanız gerekiyor. Gün içerisinde sabah ve akşam yeşil çay tüketmeniz daha faydalı olacaktır.

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