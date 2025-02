Kahve şişkinlik yapıyorsa ne yapmalı?

Gününüzü bir fincan kahveyle başlatmak, enerji seviyenizi artırmanın ve zihinsel odaklanmanızı güçlendirmenin popüler bir yolu. Ancak bazı kişiler, kahve içtikten sonra mide şişkinliği, gaz veya sindirim rahatsızlığı gibi belirtiler yaşadıklarını fark edebilir. Peki, kahvenin gerçekten böyle bir etkisi var mı, yoksa sorun içeriğine eklenen malzemelerden mi kaynaklanıyor?

Uzmanlar, genel olarak sağlıklı bireylerde kahvenin şişkinliğe yol açmaması gerektiğini belirtiyor. Ancak irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) gibi sindirim rahatsızlıkları olan kişilerde, kahvenin mide sorunlarını tetikleyebileceği bulunmuş. Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan 2021 tarihli bir araştırmaya göre, kafein tüketimi IBS semptomlarının şiddetini artırabiliyor. Benzer şekilde, IBD hastalarının da kahve içtiklerinde mide ağrısı ve şişkinlik yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğu gösterilmiş.

Ancak bu durum yalnızca hassas bağırsakları olan kişiler için geçerli değil. Kahvenin içeriğindeki bazı katkı maddeleri de sindirim sistemini zorlayabilir. Örneğin, süt ürünleri içeren kahveler laktoz intoleransı olan bireylerde şişkinliğe ve gaz oluşumuna sebep olabilir. Araştırmalara göre, dünya nüfusunun yarısından fazlası laktozu düzgün bir şekilde sindiremez, bu da sütlü kahvelerin bazı kişilerde sindirim rahatsızlıklarına yol açmasına neden olabilir.

İlginizi çekebilir: Kahve ne zaman içilmeli?

Sindirim sistemi üzerindeki etkileri

Kahvenin sindirim sistemi üzerinde karmaşık etkileri bulunur ve bu etkiler, birden fazla nedenle oluşabilir. Örneğin, kahve:

Mide asidini artırır: Kahve, mide asidinin salgılanmasını artırarak sindirim sistemini hızlandırabilir. Ancak aşırı mide asidi üretimi, mide ekşimesi, hazımsızlık ve şişkinlik gibi belirtilere neden olabilir.

Bağırsak hareketlerini hızlandırır: Kahve, sindirim sürecini düzenleyen gastrin ve kolesistokinin (CCK) hormonlarının salgılanmasını uyarır. Bu hormonlar, mide ve bağırsak hareketlerini artırarak bazı kişilerde karın ağrısı ve şişkinlik hissine yol açabilir.

Reflüyü tetikleyebilir: Kahve, yemek borusu ile mide arasındaki sfinkterin gevşemesine neden olarak mide asidinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırabilir. Bu durum özellikle gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) olan kişilerde rahatsızlığa neden olabilir.

İlginizi çekebilir: Kahvenin faydaları nelerdir?

Şişkinliği artırabilecek diğer nedenler

Eğer kahve içtikten sonra sık sık şişkinlik yaşıyorsanız, sebep yalnızca kahve olmayabilir. İşte olası diğer nedenler:

1- Laktoz intoleransı

Sütlü kahve içiyorsanız ve sonrasında mide rahatsızlığı yaşıyorsanız, bunun sebebi laktoz intoleransı olabilir. Süt ürünlerindeki laktozu sindiremeyen kişilerde, şişkinlik ve gaz oluşabilir. Alternatif olarak, laktozsuz süt veya bitkisel süt seçenekleri (badem, yulaf veya hindistancevizi sütü) tercih edilebilir.

2- Tatlandırıcı hassasiyeti

Şeker alkolleri (maltitol, sorbitol gibi) bağırsaklarda fermente olarak gaz üretimine neden olabilir. Kahveye eklenen yapay tatlandırıcılar veya yüksek fruktozlu mısır şurubu da şişkinlik hissini artırabilir. Eğer tatlandırıcılı kahveler tüketiyorsanız, bu içeriği çıkarmayı deneyebilirsiniz.

3- Fazla kahve tüketimi

Aşırı miktarda kahve tüketmek, bağırsak hareketlerini hızlandırabilir ve mideyi fazla sıvıyla doldurarak rahatsızlık hissine yol açabilir. Ayrıca, hızlı kahve içmek hava yutmanıza neden olarak şişkinlik yaratabilir. Kahve tüketimini azaltarak veya daha yavaş içerek belirtileri kontrol edebilirsiniz.

4- Kahvenin yanında tüketilen gıdalar

Eğer kahve içtikten sonra şişkinlik hissediyorsanız, bunun sebebi kahveyle birlikte tükettiğiniz yiyecekler olabilir. Özellikle brokoli, lahana, fasulye ve süt ürünleri gibi gaz yapan besinler kahveyle birlikte tüketildiğinde sindirim sorunlarını artırabilir.

Kahveden sonra şişkinliğin geçmesi için ne yapmalı?

Eğer kahve içtikten sonra şişkinlik yaşıyorsanız, birkaç basit önlem alarak bu durumu hafifletebilirsiniz:

Hafif egzersiz yapın: Şişkinlik hissettiğinizde hafif bir yürüyüş yapmak veya hareket etmek, sindirim sistemini rahatlatabilir ve gazın çıkmasına yardımcı olabilir.

Bitki çayları tüketin: Nane, zencefil ve rezene çayı gibi bitki çayları sindirimi destekleyerek şişkinliği azaltabilir.

Karın masajı yapın: Mide üzerine hafifçe baskı uygulayarak yapılan karın masajları, gazın rahat bir şekilde dışarı çıkmasına yardımcı olabilir.

Katkı maddelerini azaltın: Kahveye eklediğiniz süt, tatlandırıcı veya şurupları çıkartarak sindirim sisteminize nasıl etki ettiğini gözlemleyebilirsiniz.

Referanslar

Jillian Kubala. "Does Coffee Make You Bloated? Here's Why & What To Do About It". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/does-coffee-cause-bloating (10.12.2023).