"Ruhu İyileştirmek" kitabı çıktı

Doç Dr. Ayten Zara, klinik psikoloji alanındaki bilgi ve deneyimlerini, dünyanın dört bir yanını gezerek biriktirdiği anılarıyla birlikte anlattığı yeni kitabı "Ruhu İyileştirmek" ile karşımıza çıkıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak “Toplum ve Klinik Psikoloji” üzerine dersler veren Ayten Zara, birçok yardım projesiyle adını duyurmuştur. Kurucusu olduğu World Human Relief sivil toplum örgütünün de kurucusu ve direktörüdür.

Barış ve insan hakları savunucusu olan yazar, toplumsal barış ve hak temelli yaklaşımları yaygınlaştırmak amacıyla yurtdışında ve yurtiçinde ulaşılması zor dediğimiz, travmaya maruz kalmış insanların daha iyi anlaşılması ve desteklenmesi için sivil toplum kampanyaları yürütmekte, konuşmalar yapıp eğitimler vermektedir.

Ayten Zara Ruhu İyileştirmek kitabında, ülkemizin gündemini sürekli meşgul eden kadına şiddet ve çocuk istismarı gibi konular başta olmak üzere öfke, saldırganlık, travma ve yas gibi birçok psikolojik başlığı ele alıyor. Bu konuları, yaşadıkları ve tanık olduklarıyla destekleyerek farklı bir okuma deneyimi sunan yazar, okurunu bilinçlendirmeyi, onlara umut olmayı belki de gerçekten ruhu iyileştirmeyi gönülden istiyor.

Amaçları arasında insanların acısını azaltmak, insanları rahatlatmak ve desteklemek bulunan World Human Relief Derneğiyle ilgili soruların da bulunduğu sohbetimizi aşağıdan izleyebilirsiniz:

İçimizdeki yaralar neye benziyorsa biz de ona dönüşürüz.

Mutluluğa tek çıkış yolu ise bu yaralardan geçebilmektir…

A. Zara