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Hamilelik

Doğumdan önce iyi hissettirecek 10 şey

Telaşımız büyük. Doğuma az kaldı. Şimdi... Doğum öncesi yapmanız gerekenleri bir kenara bırakın. Küçük ama önemli hatırlatmalarımızı dikkate alın ve kendinizi şımartın.

Giriş: 27 Mayıs 2025, Salı 17:00
Güncelleme: 27 Mayıs 2025, Salı 17:00
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Hamilesiniz ve yapmanız gereken çok şey var. Satın alınacaklar listesi, yapılacaklar listesi, bu ara biraz dalgın olduğunuz için hatırlatma listesi… Fakat atladığınız bir liste daha var! Sadece bebeğiniz için değil kendiniz için yapmanız gereken bir liste.

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1- Beyaz bir bluz giyin

Bebeğiniz dünyaya gelmeden önce beyaz bluzlar giymenin keyfini çıkarın çünkü bebişinizin kusmuklarından bir süre beyaza hasret kalabilirsiniz. Bluzunuzun üstü bebek maması, biberondan akan süt lekeleri ile dolup taşacak. Günde birkaç tişört bile değiştirdiğiniz olacak. Biz de bu yüzden, insana huzur veren bir renk olan beyazı bugünlerinizde tercih edin deriz.

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2- Sabah erken kalkın

Biliyoruz "Çocuğum dünyaya geldiğinde zaten uyku uyuyamayacağım ne diye erken kalkayım ki" diyorsunuz. Ama bebeğiniz gelmeden önce arkadaşlarınızla dışarıda yapacağınız son bir sabah kahvaltısı size iyi gelecektir çünkü doğum sonrası bu tarz etkinliklere hemen fırsat bulamayabilirsiniz.

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3- Alışveriş yapın

Geliriniz ve masraflarınızın hepsi dengeli. Ama yakında bu denge bebeğinizin masrafları ile değişebilir. İyisi mi siz yine kendinizi şımartın ve kendiniz için de bir şeyler alın. Kilo vereceğinizi de düşünerek olduğunuzdan daha küçük beden giysiler alın. Hem sizin için moral, hem de kilo vermeniz için bir motivasyon olur.

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4- Temizlik yaptınız, ortalık düzenli, bu durumun keyfini çıkarın

İlk başlarda olmasa bile bebeğiniz yürümeye başlar başlamaz evdeki bazı eşyaların yer değiştirdiğine ve ortalığın bir anda darmadağın olduğuna şahit olacaksınız. Siz toplayacaksınız, ardından ortalık hemen yine dağılacak. Ama dert etmeyin her çocuklu evde bu tarz şeyler olur. Dediğimiz gibi iyisi mi siz derli toplu günlerinizin keyfini sürün. 

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5- Evinizin sessiz bir köşesine çekilin ve sadece bebeğinizi dinleyin

Hamileliğinizin son günlerinde bebeğiniz karnınızdayken onu sessiz bir ortamda dinlemek sizi heyecanlandıracaktır. Siz de hala karnınızdayken onu içinizde hissetmenin tadını çıkarın. Ayrıca doğuma iyice yaklaştığınız için onun tekmelemelerini dışarıdan eşiniz bile fark edecektir. 

 

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6- Eşinizle birlikte kanepenizde keyifli saatler geçirin, beraber patlamış mısır yiyin, beğendiğiniz filmleri izleyin

Doğumdan sonra film izleyemeyeceksiniz diye bir şey yok tabii. Ama şu bir gerçek ki vaktiniz film için de sınırlı. Üstelik çocuklar biraz büyüdüğünde evde çalışan elektronik aletler sağlam kalmıyor malum hepsi bozulmaya başlıyor. İyisi mi siz eşinizle birlikte teknolojinin nimetlerinden faydalanın.

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7- Arkadaşlarınızla beraber farklı konularda uzun uzadıya sohbetler edin

Miniğiniz doğar doğmaz sohbet konularınız uzun süre çocuk bakımı ve yaptığınız doğum üzerine olacak. Bu yüzden hazır ufaklık ortalarda yokken arkadaşlarınızla başka şeylerden konuşun.

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8- Bencil olun

Elbette ki size, sevdiklerinizi düşünmeyin "Hep ben" deyin demiyoruz. Kendinize moral vermek için biraz kendinizi düşünmekte fayda var. Sağlıklı yiyecekler yiyin, eğlenceli aktivitelere katılın ya da boş verip tembelliğin tadını çıkarın. Nasılsa bebeğiniz doğduktan sonra tembellik yapmaya pek fırsatınız olmayacak.

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9- Tatile çıkın

Doğum öncesi son bir tatil yapma imkânınız varsa bu fikir hem size hem de eşinize iyi gelecektir. Ayrıca doğum stresini de üstünüzden atma fırsatını yakalayacaksınız. Ancak şehirden bir iki saatlik uzaklıktaki yerlere gitmeyi tercih edin. Ne de olsa doğuma az kaldı, bebeğiniz sürpriz yapıp gününden önce size merhaba diyebilir!

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10- Fotoğraf çektirin

Karnınız burnunuzda diye fotoğraf çektirmek istemiyor olabilirisiniz. Ama bu sizin fazla kilonuz değil ki. O karnın içinde bir bebek olduğunu herkes anlayabiliyor. Belki de bir daha hiç bu halde olmayacaksınız ya da kardeş düşünüyorsanız bile bebeğinizi doğmadan önce görüntülemek hoş olmaz mı? Çocuğunuz büyüdüğünde hamileliğinizde çektirdiğiniz fotoğraflar onun ilgisini çekecektir. Bu yüzden bol bol fotoğraf çektirin.

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