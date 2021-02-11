Renklerin günlük hayatta bize hissettirikleri oldukça farklı olabilir. Kırmızının enerjikliği, siyahın asaleti, mavinin sakinliği ifade ettiği gibi şeyler söylenir. Bireysel olarak hissettiklerimizin ve bilinenin yanında renklerin karakterimiz ve enerjimiz hakkında birçok şey söylüyor. Çakra ve Aura kavramlarıyla ilişkilendirilen renklerin söylenene göre yansıttığınız enerjiyle oldukça yakından ilgisi var.

Renk falı nedir?

Renk falı, en sevdiğiniz renge göre bakılan bir fal. Sizi gerçek anlamda iyi hissettiren ve günlük yaşamınızda moda anlamında yer vermeseniz dahi gördüğünüzde sizi iyi hissettiren ve huzur veren renge dayanıyor. Renkle ilgili hissettikleriniz ve kişiliğinize yansımaları hakkında bilgi veriliyor bu falla birlikte.

Renk falı nasıl bakılır?

Renk falı için size sunulan 7 renkten birini seçmeniz gerekiyor. Bu renkler; sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve menekşe. Bu renklerden en sevdiğinizi seçmeniz sonucu fal bakan kişi kişiliğinizi ve belirgin karakteristik özelliklerinizi yorumluyor. Genelde doğduğunuz gün ve burcunuzla ilişkilendirilen özelliklerinizle ilişkilendirilenlerle yakın sonuçlar çıkıyor ortaya. Bu renkler belirgin bir duyguyu yansıtabiileceği gibi çakralarla ilişkilendirilerek vücudunuzda olan etkilerini de söylüyor.

7 renk ve anlamları:

Sarı: Pratiklilik ve renklilik

Turuncu: Sadıklık ve kuvvetli içgüdü

Kırmızı: Güç ve azim

Yeşil: İyi bir dinleyici olma

Mavi: Sakinlik ve sadık olma

Çivit mavisi: Özgüven ve net olma

Menekşe: Yaratıcılık ve saygın olma