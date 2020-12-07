Astrologların 2021 astroloji yorumları

Astrologların sosyal medya paylaşımlarından 2021 yılına dair beklentilerini derledik. İşte Astrologların 2021 yılı öngörüleri...

Dinçer Güner: "Ciddi bir kuraklık tehlikesi yaşanabilir"

"Yeni dünya düzeninde, kağıt paranın ve petrolün etkisi azalacak. Dijital paralara geçiş süreci başlayacak. Tek bir para birimi üzerinden bütün ticaretler başlayacak çünkü Kova çağına giriyoruz. Bu çağda, dünya üzerinde baskıcı rejimler ortadan kalkacak. Önümüzdeki sene Satürn ile Uranüs arasındaki sert etkileşimden dolayı biri toprak biri hava burcunda olunca, ciddi bir kuraklık tehlikesi yaşanabilir, diğer taraftan da tarım devrimi yaşanacak. Baskıcı toplumlardaki insanlar kendi ideolojilerine karşı harekete geçecek. Bu sene sonunda Satürn ve Jüpiter birlikte, Kova burcunun sıfır derecesinde olacak. Bu 200 yıllık döngünün başlaması demek. Bu toplumsal huzursuzluklar, sosyal adaleti savunan güçlü liderlerin ortaya çıkışı ve teknolojide rönesans dönemi olacak."

Öner Döşer: "Piyasa stresleri yaşayacağız"

"2020 yılının 21 Aralığında Jüpiter ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumuyla birlikte piyasalar siyasal kararlardan veya düzenleme kurumlarının kararlarından-baskısından-kontrolünden bağımsızlaşma yönünde önemli bir ivme kazanacak. Tabii bu hemen ve tamamen olmayacak. Ama bu tarihten itibaren start almaya başlayacak. Geçtiğimiz yıldan beri Boğa burcunda hareket eden Uranüs’ün, bu yılsonunda Kova burcuna geçecek Jüpiter-Satürn kavuşumuyla 2021 yılı boyunca oluşturacağı dik açılarına paralel, hem kayıtsız para transferi yapmak isteyenlerin hem de alternatif bir para sistemi yaratmaya çalışanların talepleri baskın hale gelecek ve önemli değişimlere sebep olacak. 2021 yılında, ekonomik sistemlerin değişimine sebep olacak piyasa stresleri yaşayacağız muhtemelen. 2023 yılında Plüton gezegeninin Kova burcuna geçişi ve bir müddet için tekrar Oğlak’a dönüp, ardından 19 Kasım 2024 tarihinden sonra iyice belirginleşmiş olacak."

Nilay Dinç: "Dolar çökmeyecek"

"Son günlerde bazı astrologların sosyal medyada hatta TV yayınlarında 2021’de Dolar’ın çökeceğine dair kendinden çok emin öngörülerde bulunduklarına şahit oluyor ve kendimi gülmekten alamıyorum. Arkadaşlar, öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım; tabii ki Dolar çökecek bir gün ama 2021'de asla değil. Nasıl Bizans imparatorluğunun parası Solidus 700 yıl, Roma imparatorluğunun parası Aureus 300 yıl, İspanyolların parası Real de Ocho 110 yıl ve son olarak ta İngiliz Pound’u 105 yıl Dünya’da geçerli para birimi olup sonradan öldüyse, elbet bir gün 1971’de ABD başkanı Nixon’un “altına dayalı” para sistemini terk etmesi sonucu tüm Dünya’da geçerli para birimi haline gelen Dolar da “çökecek”, “ölüp gidecek”. Yukarıda saydığımız imparatorlukların paralarının hepsi bir zamandan sonra orijinal tabiri ile “fiat money”- türkçe karşılığı ile “kanunname parası” anlamına gelen “düz para” ya dönüşmüştür. Yani, paranın değeri hükümetlerin kanunlarına dayandığı için kanunname deniyor ve devletin “bu paraların garantörü benim” namında söylemi dışında aslında hiçbir değeri yok bu paraların, sadece kâğıt parçası. ABD Doları 1944 – 1971 yılları arasında altına endeksli ve dünyanın geri kalan ülkelerinin parası da ABD Dolar’ına endeksli idi. Yani ABD canı istediğinde Dolar basamıyordu, basmak istediğinde ise karşılık gelen altınları kasasına koyması gerekiyordu. İşte bu sağlam paradır çünkü altına endeksli. Ama, ABD başkanı Nixon 1971 de Vietnam savaşını finanse etmekte zorlandığı için Doları bu altına dayalı sistemden çıkardı. Böylece sınırsız para basma hakkına sahip oldu. Ekonominin temel gerçeğini herkes bilir, merkez bankaları karşılıksız para basarsa enflasyon olur. Enflasyon yükselirse faizler yükselir, faizler yükselirse Devletlerin borçlanma maliyeti yükselir. Bir noktadan sonra o devlet bırakın ana parayı, faizleri bile ödeyemez hale gelir ve batar. Bizans ve Roma imparatorluklarının batışı aynı bu sebepten oldu, savaşlarını finanse etmek için para bastılar ve bir noktadan sonra paraları “çöktü” ve imparatorlukları tarihten silindi gitti. İngiliz imparatorluğundan önceki en güçlü imparatorluk olan İspanya’nın parası şimdi yok bile; euro kullanıyorlar. Son olarak “üzerinde güneş batmayan krallık” olmayı sürdürebilmesi için İngiltere’nin daha çok paraya ihtiyacı vardı, üretip kazanmak yerine para basmayı tercih edince yıkılmaz, ölmez yüce Pound’ında şimdi esamisi okunmuyor. İşte ABD Doları da bir gün çökecek ama bu minvalde baktığınızda 2021’de değil belki 10 yıl belki 20 yıl belki de daha uzun bir süresi var."

Hande Kazanova: "Ekonomik zorluklar yaşayacağız"

"Ekonomik anlamda zorlanacağımız bir süreç olacak. Satürn şu an temmuzun sonuna kadarki aşamada, vergi ödemeleri, dış borçlar alanında hareket edecek. İşten çıkarmalar yoğun yaşanabilir. 2021 yılının Şubat ayında, krizin boyutu netleşecek. Aralık itibariyle kendini gösterecek. Esas kriz, bütün dünyayı etkileyecek olan 2022-2025 yılları arasında gerçekleşecek. 2020 yılı bir final yılı olacak bu bakımdan."

Can Aydoğmuş

"2020 Temmuz ayından 2023 yılının şubat ayına kadar olan bütün dünya astrolojik olarak ekonomik olarak sıkıntılar yaşayabilir. Çin özellikle 2023 Mayıs ayına kadar çok kötü şeyler yaşayacak! Ben Çin’de birçok yeni virüsler çıkacağını, topraklarına saldırılar olacağını ve Çin’e ambargo uygulanacağına inanıyorum. Hatta bazı ülkeler Çin’in başarılarını durdurup, yatırımlarından gelen paralarına el koyabilir. Çin’in önümüzdeki dönem bazı ülkeler ile savaşa girebileceği ve çok ciddi güç kaybedeceği görünüyor. Aslında 2020 bir tür 3. Dünya savaşı ve başlangıcı... 2023 yılına kadar dünya birçok gerginlikler yaşayacak! 2023 yılının ocak ayından sonra daha çok rahatlayacak! Tabii 2023 Ocak ayında Satürn ev değiştireceği için 2023 Mart sonuna kadar biraz sarsıntı ve büyük değişimler olabilir lakin sonrasında 2023 Mayıs itibari ile bayağı rahatlar. Asıl önemli olan 2020 Temmuz ayı ile 2022 Nisan arası devlet ve parti liderleri, belediye başkanları çok daha fazla plancı, mücadeleci, yönetici, ilişkileri ve halka karşı baskıcı ya da özgürlükleri kısıtlıyormuş gibi görünecek! Bu süreçte bütün dünya özgürlük mücadelesi vereceği için ciddi anlamda sıkıntılı olabilir. Bizim ülkemizde birçok değişimler, iç ve dış mücadeleler görülebilir. Tabii aslında ben Türkiye’nin 2020 Eylül sonu itibari ile ekonomik olarak çok tatsız bir süreç yaşayacağını ve bu sürecin 2020 Kasım sonu ile 2021 Mayıs sonu arası birazcık rahatlarken 2021 Mayıs sonrası ekonomik olarak Türkiye’nin tekrar çok tatsız bir süreç yaşayacağını ve bu sürecin tam olarak değişimler ile birlikte yeni oluşum ve düzenlemeler sonrasında aynı zamanda ileride gelecek yeni kaynak, sınır genişlemesi, yeni kazanç alanları ve yönetimler ile 2023 Ocak sonrasında 2023 Mayıs ve sonrasında tam olarak meyvelerini vermeye başlaması ve 2024 ve 2025 yıllarında aslında Türkiye’ye dünyanın birbiri ile savaşması, Amerika, Rusya, Çin, Avrupa ve birçok ülkenin yaşayacakları kötü süreçler itibar kayıpları ve kendi dertleri ile uğraşmaktan İsrail’i rahatlatma mücadelesi ile ilgilenemeyeceklerinden dolayı Türkiye çok büyük bir yükseliş yaşayacak! Aynı anda Japonya, Kanada ve Kuzey İskandinavya ülkelerinden bazıları, İskoç’ya gibi bazı ülkeleri de olumlu yönde etkileyecek! Lakin Bu 2020 ve 2023 arasındaki süreçte herkes Brezilya, Meksika ve Güney Amerika ülkelerine üzülecek çünkü çok zor şeyler yaşayarak savaşlar, iç savaşlar, doğal afetler, deprem, tsunami ve hatta göktaşı düşmesine kadar olacak olaylar dünyayı şaşırtacak. Ben 2020 ve 2023 yılları arasından Orta doğu, Afrika ve birçok ülkeye meteorların düşeceğini astrolojik olarak öngörüyorum. Tabii aslında bütün bu süreçler insanların bilinçlenmesi farkındalıklarını yükseltmesi ve özgürlüklerine ilerlemeleri, doğru ile yanlışı ayırt edebilmeleri aslında sonunda doğru ya da yanlışın olmadığını sadece her şeyin bizim hepsinin ötesine geçebilmek ve bu dünya içindeki ilizyonlarımızdan özgürleşmemiz için kolektif bilincimizin yaratımları olduğunu görmemiz için... Tabii bu süreç biraz soğanın kabuğu misali adım adım çok uzun yıllar yüzyıllarda oluyor neyse ki adım adım bütün dünya daha özgürlükçü oluyor ve özgürlüğe ilerliyor! Dünyanın 2020 ile 2023 arası konusu özgürlük! Baskıcı yönetimler ile halkların mücadelesi ve insanlığın doğaya baskıcılığı ile eziyetine karşılık doğanın insanlığa verdiği özgürlük mücadelesi Corona Virüsü süreci vedik astrolojiye göre sürüngen laneti olarak geçiyor. Bence Çin ve dünya tam olarak anlamış gibi görünmüyor. O yüzden bu süreç yeni oluşumlar, yeni virüsler ile kendini gösterebilir. Corona 2021 Şubat sonrası bitebilir lakin o sırada bambaşka olaylar ortaya çıkabilir. Bambaşka virüs, savaş, ayaklanma, iç savaş ve bütün dünya’da ekonomik depresyon gibi sonuçlar doğururken bu aslında bir doğum sancısı gibi muhteşem bir yeni doğuşu ortaya çıkartacak! İnsanların yeniye geçmesi için bazen eskinin tam olarak çalışmayacak hale gelmesi gerekebiliyor!"