28 Ağustos Balık burcunda Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Esenlikler. 28 Ağustos 07:18’de Balık burcunun 4. Derecesinde bir ay tutulması meydana gelecek. Bu da bu yaklaşık 1 aylık dönemi (Kimi astrologlara göre 6 ay) Balık burcu karakteristiğinde hatta Balık-Başak aksı karakteristiğinde yaşayacağız anlamına geliyor. Balık burcu hassasiyet, fedakarlık, iyileşme, duygusal konular, mistik, kapalı konular ile alakalıdır. Bu dönemde haritamızda Balık hangi evimize düşüyorsa bazı bitişler, sonlanmalar, psikolojik ve duygusal olarak yorabilecek bazı hassasiyetler olabilir. Ve bu sonlanmalar bizi yeni başlangıçlara, yeni bilinç durumlarına getirecek.

An haritasında tutulma derecesi 7. Eve düşüyor. Bu da ikili ilişkiler, ortaklık, evlilik, danışmanlık gibi konuların ön plana çıkacağını gösteriyor. Özellikle spiritüel danışmanlık için oldukça pozitif etkiler verebilir. Evlilikle ilgili bir romantizm ve fedakarlık teması var. İkili ilişkilerde çok duygu yüklüyüz. Fakat an derecesine Uranüs’ten sert açı var. Bu da biraz ikili ilişkilere yeni bir form verecek, belki ayıracak belki de sürpriz bir birliktelik getirebilecek bir açı. Aynı zamanda kariyer ile ilgili konularda da beklenmedik, ani durumlar bekleyebiliriz genel olarak tüm burçlar için.

REKLAM

An hartasının yükselen burcu da Başak ve tutulmayı oluşturan diğer ışık olan Güneş de 1. Evde yani bu da Başak vurgusunu da güçlendiriyor. Yani iş, sağlık, sorumluluk konuları da bu dönemde çok ön planda olacak.

An derecesine ve an haritası yükselenine oldukça güçlü ve pozitif yıldızlardan açılar var. BELLATRIX an yükselenine FOMALHAUT ve DENEB ADIGE sabit yıldızları da an derecesine açı yapıyor. Bunlardan FOMALHAUT kraliyet yıldızıdır ve çok güçlü pozitif etkilere sahiptir. Yani anilikler olsa da bunlar kadersel ve güzel sürprizlere de gebe olabilir. Tüm kraliyet yıldızları aslında insanları belli handikaplara düşürebilir ama bu handikapları aşabilirsek gelecek başarıyı anlatır. FOMALHAUT için de ahlaki saflık önemlidir. Bu şartlar oluştuğunda ancak başarı gelecektir. DENEB ADIGE yumuşak bir sabit yıldızdır ve o da yumuşak dönüşüm ve yükselişi anlatır. BELLATRIX de oldukça güçlüdür fakat o biraz daha serttir. Hızlı zeka ve cesareti anlatır yalnız birtakım kaza ve aniliklere de sebep olabilir. Yani Uranüs ile anlattığımız hız ve anilik bu yıldızın yorumu ile bir kez daha pekişiyor ve bu etki çok güçleniyor.

28 Ağustos Balık burcunda Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz. İnziva demek gerçeklerden kaçmak anlamına gelmez, bu dönemde kaçışlara ve bağımlılık yaratabilecek konulara daha fazla özen göstermeniz gerekiyor.

Yükselen Boğa

Sizin için oldukça sosyal, arkadaşlarınızla, içinde bulunduğunuz gruplarla daha fazla bir araya geldiğiniz, hasret giderdiğiniz, duygusal destek aldığınız bir dönem. Ayrıca dargınlıkların giderilmesi açısından da oldukça güzel etkilere sahip. Yanlış anlama, anlaşılma ve alınganlık gibi durumlar yaşanabilir.

Yükselen İkizler

Kariyeriniz ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İdealleriniz ve beklentileriniz yüksek. Ayakları yere basan planlar, dikkatli adımlar ve gerçeklerin farkında olduğunuz sürece bu tutulma kariyeriniz için tahmin ettiğinizden daha büyük etkiler yaratabileceği bir dönem oluşturuyor.

REKLAM

Yükselen Yengeç

Eğitim, yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık gibi alanlarda yeni başlangıçlara işaret eden bu tutulma birtakım karmaşa ve belirsizliklere de yol açabilir. Attığınız yeni adımlar birtakım fedakarlıklar sonucu gelebilir. Bu dönemde attığınız yeni adımların veya hayatınıza yeni giren konuların sonuçları tahmin ettiğinizden daha büyük olacak.

Yükselen Aslan

Eşin gelirleri, ortaklaşa gelirler, alacak verecek konuları, yatırımlar, borçlar, krediler veya sigortalar gibi konularda etkileri tahmininizden daha büyük olabilecek yeni başlangıçlar zamanı fakat dikkat edilmesi gereken içerisinde yanılgı potansiyelini barındıran bir tutulma. Adımlar dikkatli ve sorgulanarak atılmalı.

Yükselen Başak

Bu tutulma evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanında gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerinizde birtakım yenilikler yaşayabilirsiniz keza bu tutulma oldukça romantik etkiler taşıyor. Yeni bir ilişki, yeni bir teklif, romantik ve yaratıcı jestlerle ilişkinizin yeni bir boyuta geçmesi söz konusu olabilir.

Yükselen Terazi

İşlerinizle ilgili yeni gündemler, yeni başlangıçlar olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız. Bu konularla ilgili rutinlere belli bir adanmışlık ve teslimiyet duygusuyla yaptığınız yeni başlangıçlar beklediğinizden daha büyük sonuçlara yol açabilir.

REKLAM

Yükselen Akrep

Aşk, flörtler, hobileriniz ve sahneye çıkıp yaratıcılığınız alanlar oldukça aktif. Özellikle sahne sanatlarıyla uğraşan yükselen akrep’ler için muhteşem bir dönem. Yeni romantik bir ilişki başlangıcına da oldukça açık bir tutulma. Çocuklu akrepler için çocuğunuzla ilgili konularda yeni bir dönem başlıyor. Çocuğunuzun duygusal ihtiyaçlarının artabileceği, aranızdaki bağın daha da kuvvetleneceği bir dönem.

Yükselen Yay

Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konular ve ebeveynlerle ilgili yeni gelişmeler yaşayacağınız bir tutulma. Gayrimenkul yatırımları için uzun vadede verim alacağınız bir dönem olabilir. Ebeveynlerinizle bağınızın güçleneceği, küslükleri kırgınlıkları temizleyebileceğiniz fakat bir o kadar da yanlış anlaşılma ve alınganlıklara açık bir dönem.

Yükselen Oğlak

Yeni bir eğitim, kurs başlangıcı yapabilir, sertifika alabilir, tahmin ettiğinizden daha önemli sonuçlara varabilecek iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Ayrıca yazı yazan yükselen oğlak’lar için oldukça yaratıcı bir dönem. Şehir içi yolculukların ve iletişim trafiğinin yoğunlaştığı, akrabalarla kardeşlerle daha sık görüştüğünüz ve duygusal bağ güçlendirdiğiniz bir dönem içerisindesiniz.

Yükselen Kova

Yeni finans kaynakları, yatırımlar yapabilir, yeni eşyalar alabilir, harcamalar yapabilirsiniz. Bu dönemin biraz aldanmaya ve gözden kaçan hesaplara açık bir dönem olduğu konusunda uyarımı yaptıktan sonra bu yatırımların eğer dikkatli hesaplanırsa oldukça uzun vadede getirisi olan bir durumda olacağını söyleyebilirim.

Yükselen Balık

Yükselen Balıkları oldukça önemli bir tutulma bekliyor. Tutulma’nın genel etkileri ile ilgili yazılanların tümü hayatınıza güçlü etkiler olarak girecek. Bu dönemde kendinizi daha iyi ifade eden, hayatınızın geneliyle ilgili, duygusal motivasyonları olan yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İkili ilişkiler için de oldukça güzel bir dönem. Kendinizi güzelleştirmek adına atacağınız adımların olumlu sonuçları olacak. Ayrıca hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyileştirici bir dönemdesiniz.