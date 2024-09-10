Regli anlamak için tasarlanan kutu oyunu

Genç kızlara regl dönemi konusunda doğru bilgi sunmayı amaçlayan bir kutu oyunu tasarlandı. BizBize adlı oyun, menstrual tabuları yıkarak kız çocuklarının bu süreci bilinçli şekilde yönetmelerine destek olmayı hedefliyor.

Regli anlamak için tasarlanan kutu oyunu
Sağlık
Giriş: 10 Eylül 2024 13:54 Güncelleme: 10 Eylül 2024 16:15
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İlk regl hakkında bilgi aktarmak konusunda birçok ebeveyn soru işareti taşıyabiliyor. Genç kızlar ise kendi aralarında konuşarak veya farklı kaynaklardan bilgiler edinerek adet dönemi hakkında bilgi ediniyor. Regl dönemi hakkında doğru bilgi edinmeyi kolaylaştırma fikrinden yola çıkan bir üniversite öğrencisi, genç kızların regl sürecini daha iyi anlamalarına katkı sağlayacak türde bir oyun tasarımı yaptı.


İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Serra Barlas, mezuniyet projesi kapsamında 11-14 yaş arası kız çocukları için eğitici ve farkındalık yaratan bir kutu oyunu tasarladı. BizBize adlı bu kutu oyunu, genç kızların regl dönemiyle ilgili doğru bilgilere ulaşmasını ve bu süreci bilinçli şekilde yönetmelerini amaçlıyor. Proje, Türkiye’deki menstruasyon konusundaki tabuları yıkmayı hedefliyor.




Regli oyunla anlamak

Barlas, oyunu tasarlarken regl sürecinin sadece biyolojik değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik yönlerini de araştırdı. Projeyi geliştirme sürecinde çeşitli uzmanlardan (psikiyatristler, oyun terapistleri, kadın doğum uzmanları ve öğretmenler) mentorluk alarak genç kızların bu konuyu daha iyi anlayabilmeleri için kapsamlı bir oyun modeli oluşturdu.


Oyunun dört ana kategorisi bulunuyor: regl olmak, hijyen ürünleri ve bakım, empati ve duygular, regl tabuları ve mitler. Oyun, bu kategorilere yönelik 40 farklı kart içeriyor ve 2-5 kişi ile oynanabiliyor.


Serra Barlas İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Er, Refik Burak Atatür, Suat Batuhan Esirger ve Yetkin Yazıcı’nın danışmanlığında geliştirdiği oyun ile ilgili şunları söylüyor:


"Regl dönemi hakkında sessiz kalmamız istenilen bir dönemden geçtik. Ancak bu biyolojik sürecin hastalık değil, doğal bir olay olduğunu kabul edip, doğru bilgilerle tabuları yıkmalıyız. BizBize oyunu, genç kızlara bu özgürlüğü kazandırmayı amaçlıyor."

Oyunun satışından elde edilen gelir, menstrual ürünlere erişim sorunu yaşayan kız çocuklarına destek olmak için kullanılacak. Barlas, menstrual yoksulluğun küresel bir sorun olduğunu ve bu proje ile bu soruna dikkat çekmek istediklerini belirtiyor. Ayrıca, oyunun ücretsiz baskı dosyaları ve bilgilendirici içeriklerine çevrimiçi olarak erişilebilecek.


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