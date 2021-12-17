İlk kez adet olunca nelere dikkat edilmeli?

Adet görmek, üzerinde konuşmayı pek sevdiğimiz bir konu olmayabilir. Oysaki her gün, dünyada yaklaşık 800 milyon kişinin adet günü. Bu kadar yaygın olarak yaşanan tamamen doğal bir durum hakkında biraz konuşmamızın hiçbir zararı yok, aksine faydası var! Eğer o gün geldiyse ve siz de adet görmeye başladıysanız, bilmeniz gereken birkaç küçük nokta var. Sakin olun ve hayatınızdaki bu önemli değişimin tadını çıkarın.

1- Sakinliğinizi koruyun

Adet görmeye başlamak, rahminizin ve yumurtalıklarınızın tamamen sağlıklı bir şekilde çalışmaya başladığının güzel bir işaretidir. Elbette kan görmek, genel olarak bizi telaşlandıran bir durumdur, bu yüzden ilk adet kanını gördüğümüzde de biraz telaşlı hissetmemiz normaldir. Ancak adet kanı, vücudumuzdan akan diğer kanlardan farklıdır. Bir yaradan ya da başka bir sorundan kaynaklanmaz. Rahim, her ay kendini hamileliğe hazırlar ve içeride dokular kalınlaşarak yoğun bir tabaka oluşturur. Hamile kalmadığımızda, bu dokular vücuttan dışarı atılır. Bu yüzden her ay adet kanaması yaşanır. Eğer kanamanızda küçük pıhtılar görüyorsanız, bu da dokuların yoğunluğundan kaynaklanabileceğinden, tamamen normaldir.

2- Bir yetişkine danışın

Dediğimiz gibi, adet görmekle ilgili konuşulduğunu her gün duymayız. Bu yüzden ilk kez adet olduğumuzda, bunun hakkında konuşmaktan biraz çekinmemiz normaldir. Eğer yardıma ihtiyacınız olduğunu hissederseniz, annenizle ya da başka bir yetişkine ‘adet oldum’ demekten çekinmeyin.

3- Kendi başınıza halledebilirsiniz!

Eğer hiç kimseyle konuşmak istemiyorsanız, bu da normal! Tek ihtiyacınız olan şey, kanamanızın sizi rahatsız etmemesi için iç çamaşırınıza bir ped yerleştirmek. Markete gidin, bir paket ped alın ve temiz çamaşırınıza pedi yapıştırın. Pedlerin farklı farklı boylarda satıldığını görebilirsiniz: Gece, uzun ve normal. Gece ibaresi ile satılan pedler, geceleri daha çok kanaması olanlar için en büyük boydadır ve siz yatakta sağa sola dönerken kanamanızın bulaşmamasını sağlar. Uzun pedler, normalden biraz daha uzundur ve çamaşırınızın tamamını kaplar. Normal pedler ise, normal boyuttadır ve günlük kullanım için idealdir. Eğer hazır ped satın alacak imkanınız yoksa temiz bir kumaş ile de idare edebilirsiniz. Kumaşı çamaşırınıza yerleştirebileceğiniz şekilde dikdörtgen katlayın. Katların arasına biraz pamuk yerleştirmek de emiciliğini artıracaktır. Daha sonra bu pamukları atın ve kumaşı soğuk suyla iyice duruladıktan sonra makineye atın. Sıcak su, kan lekesinin daha çok yayılmasını sağlayacağı için önerilmez. Aynı şekilde giysinize ya da iç çamaşırınıza kan bulaşırsa da yine soğuk suyla çitilemeniz lekenin çıkmasını kolaylaştıracaktır.

Pedinizi en fazla 3-4 saatte bir değiştirmeniz gerektiğini unutmayın. Vulvanızı mutlaka temiz ve kuru tutun. Tuvaletinizi yaptıktan sonra temizliğinizi önden arkaya doğru yapın ve ihtiyaç duydukça duş alın. Bölgeyi şampuanla ya da sabunla yıkamayın, bu tür ürünler vulvanızın doğal dengesini bozabilir ve enfeksiyonlara neden olabilir. Sadece su ile temizlemeniz yeterli olacaktır. Adet kanı pis değildir, zaman zaman pedinizden ya da çamaşırınızdan koku gelmesinin nedeni, bölgenin havasız kalarak bazı bakteriler oluşmasına neden olmasıdır. Bu yüzden sık sık pedinizi değiştirmek ve bölgeyi temiz tutmak önemlidir.

4- O kadar da kanamıyorsunuz!

Pedinizde gördüğünüz kan miktarı gözünüze fazla gözükebilir. Oysaki 3-7 gün boyunca süren adet kanaması boyunca toplamda 35-40 ml kadar, yani bir kahve fincanının yarısını dolduracak kadar kan kaybedersiniz. Bu da aslında göründüğünden çok daha az bir miktardır. İlk kez adet gördüğünüz için, ilk zamanlarda kanamanız biraz daha uzun ya da kısa sürebilir. Bu da zamanla düzene girecektir.

5- Biraz ağrınız olabilir

Rahmimiz, içerideki fazla kanı ve dokuları dışarı atmaya çalışırken bir miktar kasılabilir. Rahim ağzımız (vajinamızın en derininde, rahmimize açılan küçük açıklık) da bu fazlalıkları atmak için minicik açılacaktır. Tüm bunlar, kramp benzeri ağrılar hissetmemize neden olabilir. Alt karnımızda, belimizde ağrı duyabiliriz. Bazı kadınlar, adet döneminde baş ağrısı da yaşayabilirler. Bu ağrılara bağlı olarak, biraz mide bulantısı da hissedilebilir. Bu belirtiler sürekli ve çok şiddetli olmadığı sürece, normal kabul edilebilir. Herhangi bir ilaç kullanmaya ihtiyaç duyarsanız, muhakkak bir yetişkine danışın. Eğer yine, bir yetişkinle veya ailenizden biriyle konuşmak istemiyorsanız, mahallenizdeki aile sağlığı merkezine gidin ve aile hekiminize durumu açıklayın. Yaşınız kaç olursa olsun, bunu yapabilirsiniz! Hangi ilacı kullanmanın size uygun olacağını, ya da adet döneminizde normal olmayan bir durum olup olmadığını ancak bir doktor size söyleyebilir. Ağrılı, yorgun ve keyifsiz hissediyorsanız, ilaç almadan ya da doktora gitmeden de yapabileceğiniz şeyler var. Sıcak bir duş almak çok iyi gelebilir. Ayaklarınızı sıcak tutun, kalın çoraplar giyin. Varsa bir sıcak su torbası hazırlayın ve karnınıza, kalçanıza, bacaklarınızı ısıtarak bir battaniyenin altına girin, güzelce dinlenin. Sıcak bir çorba içmek, biraz çikolata yemek de iyi gelebilir. Gevşemeye, hatta biraz uyumaya çalışın. Çikolatayı abartmayın! Eğer dayanılmaz bir ağrı hissederseniz, birkaç döngü boyunca hep ağrılı adet görürseniz, mutlaka bir kadın hastalıkları uzmanına danışmalısınız. Adet günleri her zaman ağrılı ve sıkıntılı olmaz, böyle olması aslında rahmimizde ve yumurtalıklarımızda bir sorun olabileceğine işaret edebilir.

6- Regliniz hemen düzene girmeyebilir

Adet döngüsü, 25 ya da 32 günde bir tekrarlanır. Bu süre, kişiden kişiye değişebildiği gibi, aydan aya da değişebilir. Özellikle ilk kez adet gördüğünüzde, döngünüzün düzene girmesi biraz zaman alabilir. Kanamanızın kaç gün sürdüğü, bir sonraki adetinizin kaç gün sonra başlayacağı değişkenlik gösterebilir ve tüm bunlar normaldir. İlk adetinizi gördükten tam bir ay sonra yeniden adet görmeyi beklemeyin. Ancak ilk birkaç aydan sonra hala düzensiz adet görüyorsanız, mutlaka bir doktora danışın.

7- Kanamanız değişebilir

Normalde adet kanamasının kırmızı, parlak renkte olması beklenir. İlk günlerde pembemsi, parlak bir kanama görülürken son günlere doğru kanamanın rengi biraz koyulaşabilir ve miktarı da azalabilir. Ancak ilk kez adet gördüğünüzde, tamamen pespembe bir kanama da görebilirsiniz, kahverengi akıntılar da görülebilir. Ancak eğer sarımsı, yeşilimsi bir renkte akıntınız olduğunu görürseniz, bu bir enfeksiyon işareti olabilir ve mutlaka doktora danışmanızı gerektirir.

8- Yolunu gözlemeyin

14 yaşından sonrası geç kabul edilse de, bazı kişilerde ilk adet 16 yaşına kadar görülmeyebilir ve bu normaldir. Fiziksel ve ruhsal olarak başka belirtiler rahatsızlık yaratmıyorsa ve sağlığınızla ilgili her şey yolundaysa, 16 yaşına kadar bekleyebilirsiniz. Sınıfınızdaki diğer arkadşlarınız adet görmüş olabilir, sizin hala görmemiş olmanız bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelmez. Her genç kadının fiziksel gelişimi farklı ilerler. Rahatlayın, doğru bilgilenin ve bedeninizdeki değişimleri gözlemlemeye devam ederken bunu takıntı haline getirmemeye çalışın.