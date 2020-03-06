Rakipsiz anne takımı

İstanbul Kadıköy’deki Dinamo Spor Kulübü bünyesinde geçen yıl kurulan Anne Voleybol takımı kadınları, oynayacak rakip bulamamaktan şikâyetçi.

+ Sonra Oku
Rakipsiz anne takımı
Hayriye Mengüç

Hemen hepsi hem çocuklu hem çalışıyor hem de voleybol oynuyor. Kadıköy Moda’daki 20 kadın, Dinamo Spor Kulübü bünyesinde bulunan Anne Voleybol takımında yer alarak büyük bir özveriyle ter döküyor. İçlerinde daha önce eline top almamış da var, Fenerbahçe’de voleybol oynamış da. Hem spor yapıyorlar hem de yarattıkları sosyal ortamla ailelerine ve çevrelerine mutluluk saçıyorlar. Kimilerinin kocaları ve çocukları, haftada bir yapılan antrenmanlara eşlik ediyor. Annelerinin voleybol oynamasını izleyen çocukların saha kenarındaki topları toplaması ise görülmeye değer.

 

‘Hedef liglerde oynamak’

Takımın antrenörü Yiğit Oskay, Dinamo Spor Kulübü olarak 2010’dan bu yana faaliyet gösterdikleri basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarına çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinleri nasıl katacaklarını düşünerek önce ‘Baba Basketbol’ takımını sonra da ‘Anne Voleybol’ takımını kurduklarını anlatıyor. 4 yıl önce Baba Basketbol kurulmuş. Sonra çocuğu voleybol oynayan veliler, biz de voleybol takımı istiyoruz demiş. Antrenör Oskay, “Onlar bu teklifle gelince biz de geri çevirmedik. 18, 50 ya da kendini kaç yaşında hissediyorsa kadınlar gelsin, enerjisini atsın, sporunu yapsın, hem de sosyal ortam olsun istedik” diye konuşuyor. Bunun üzerine 1.5 yıl önce kurulmuş Anne Voleybol.

 

Çoğu çalışan, yaklaşık 20 anne olduğunu söylüyor Yiğit Hoca ve şöyle konuşuyor: “Çoğu, kulübümüzde spor yapan oyuncularımızın annesi. Tanıdık vasıtasıyla ya da tavsiye ile gelenler de var. Keyifli, muhabbetli ve eğlenceli geçiyor antrenmanlarımız. 2-3 sene sonra liglerde oynamayı hedefliyoruz.”

 

Özlem Ergüz Koç kızı ve antrenör Yiğit Oskay.

 

Hem oynama hem de öğrenme ortamı

Geçen çarşamba günü, İstanbul Kadıköy Lisesi spor salonundaki antrenmanı ziyaret ettiğimde, 13 takım oyuncusu vardı. İrem Koç da onlardan biriydi. “Bir tek benim çocuğum sporcu değil burada” diyor. Ortaokul ve lisedeyken voleybol oynamış fakat bir daha fırsatı olmamış. “Bizim yaşımızda olan ve voleybolu bilen oynama ortamı, bilmeyen ise öğrenme ortamı bulamıyor. Aramızda hiç oynamamış, öğrenen de var, hasbelkader lisede, başka bir yerde oynamış, sonra fırsat bulamamışlar da” diye konuşuyor. Haftada 2-3 antrenmana çıkabilmeyi istiyor “Ama sonuçta hepimiz çalışıyoruz” diye de ekliyor.

 

İrem Koç ile birlikte

 

Analı-kızlı spor

Antrenmana eşiyle çocuğuyla gelen anneler varmış. Bazen saha kenarında annelerini izleyen 5-6 çocuk oluyormuş. “Kadınların bu takım için büyük özveri gösterdiği ortada. Büyük özveriyle çalışıyorlar, herkes için çok kolay değil çünkü” diyor, Anne Voleybol takımı oyuncularında Özlem Ergüz Koç. Geçen çarşamba kızı ile antrenmana gelen Özlem Hanım, “Bu takımın en güzel tarafı birçok arkadaşımın burada analı-kızlı spor yapıyor olması. Takımdaki birçok arkadaşımın kızı da Dinamo’da oynuyor” diyor. Çocukları antrenmanlarına geldiğini gibi, bazen de kızlarının maçlarına gidip taraftar olarak onları desteklediklerini anlatıyor. “Belki zamanı gelince, biz iyi olunca, kızlarımızla karma ya da karşı karşıya maç yapabiliriz” diyor. Özlem Hanım, elini topa değdirmeyenlerden: “Başlayalı 1.5 sene oldu ve kendimdeki gelişme inanılmaz. Çarşambaları iple çekiyoruz. Gelmediğimiz zaman çok üzülüyoruz. Ne kadar yorgun olursak olalım antrenmanlara inanılmaz bir enerjiyle devam ediyoruz.”

 

Özlem Hanım, ayrıca biricik voleybol anne takımı olduklarını iddia ediyor. “Bazı şirket takımları var, birkaç tane de spor kulübü bizim gibi takım kurdu ama şu an bir rakibimiz yok, henüz karşımıza bir rakip çıkmadı” diyor.

 

Takım oyuncularında avukat Seda Günay da daha önce hiç voleybol oynamamış. Haftada bir kez yaptıkları antrenmanların bitmesini hiç istemediğini söylüyor. “Çocuğum 3.5 yaşında. Bazen o da geliyor. Antrenmanlarımız haftada 2 güne çıksın istiyoruz ama salon yetersizliği yüzünden olmuyor” diyor.

 

 

Geçen hafta antrenmana katılan anneler, toplu halde. Dinamo Spor Kulübü, her yıl mayıs ayında bir şenlik düzenliyor. Anne Voleybol Takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şenliğe katılacak.

 

 

Mutlu anne-mutlu çocuk

Mimar Beril Özbay da antrenmanlara bazen oğluyla birlikte geliyormuş. Beril Hanım, şunları söylüyor: “İyi ki varız. İşten sonra buraya gelmek, birçoğumuz gibi bana çok iyi geliyor. Çocuklara da çok iyi geliyor bence. 4 yaşındaki oğlum, bizi izliyor, bazen top topluyor. Bizi bu şekilde spor yaparken görmeleri, aktif spor hayatının içinde olmamız çok önemli. Mutlu anne, mutlu çocuk çünkü.”

 

Funda Ece Tütüncü ise eski voleybolcu. Ressam ve bir küçük çocuğu var. Üniversiteye kadar voleybol oynamış, en son Fenerbahçe’ye girmiş, sakatlanınca voleybol hayatı bitmiş. “Antrenmana ilk geldiğim gün sahanın sesi, file, beni inanılmaz heyecanlandırdı. Haftada 2-3 antrenmana varım” diyor.

 

‘Herkes içinden geldiği gibi’

Doğal görme eğitmeni Gülay Ertekin, bu çalışmalarında “başka bir enerji, başka bir hareket olduğuna” inanıyor. “Burada benim en çok hoşuma giden şey, nefes geliştiriyoruz” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Meditasyonda yavaşlamak çok güzel ama hayat öyle geçmiyor. Refleksleri geliştirmek önemli. Ayrıca sorumluluk alıyoruz takım olarak hiç kimseyi yargılamıyoruz; olduğu gibi, herkes içinden geldiği gibi, olduğu kadar katılıyoruz. Güzel bir takım ruhu var. Keyifliyiz.”

 

Anne Voleybol takımı oyuncuları, beni de aralarına davet ettiler.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
"Daha iyisini yazabilirdim duygusu hiçbir zaman geçmiyor"
"Daha iyisini yazabilirdim duygusu hiçbir zaman geçmiyor"
Anne yazıyor, baba çiziyor
Anne yazıyor, baba çiziyor
Kurumsaldan ayrılıp zeytinyağı işine girdiler
Kurumsaldan ayrılıp zeytinyağı işine girdiler
İBB kadın atletizm takımı kurdu
İBB kadın atletizm takımı kurdu
Kentte tarım mümkün
Kentte tarım mümkün
Sigara içeceğine üniversiteliye destek oluyor
Sigara içeceğine üniversiteliye destek oluyor

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X