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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 1 Ekim 2026 Perşembe
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Perşembe

1 Ekim 2026 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 29 Eylül 2026, Salı 09:48
Güncelleme: 29 Eylül 2026, Salı 09:48
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Merkür bugün Akrep burcuna geçiyor ve bu döngü boyunca düşüncelerimiz ve konuşmalarımız derinlemesine sorgulayıcı ve yoğun olacak. Merkür Terazi burcundayken bizi dengeyi bulmaya ve makul çözümlere ulaşmaya teşvik ediyordu. Merkür Akrep'te ise hayatın her zaman adil olmadığını içgüdüsel olarak bilir ve buna göre hareket eder. Merkür Akrep'teyken gizli veya perde arkasında kalan her şeyin ardındaki gerçekleri arar. Sorgulamak, araştırmak, gözlemlemek ve odaklanmak için uygun bir dönemdir. Motivasyonları, özellikle de derinlerde saklanmış olanları, anlamaya çalışmak zihinsel bir ihtiyacı karşılar. Yüzeysel iletişim biçimlerini bir kenara bırakıp derin sohbetleri tercih ederiz. Akrep son derece keskin, derinlikli ve analitiktir. Düşünceler tek bir noktaya odaklanma eğilimindedir ve hatta zaman zaman takıntılı bir hâl alabilir. Merkür normalde bir burçta yaklaşık üç hafta kalır. Ancak yaklaşan retro hareketi nedeniyle (24 Ekim-13 Kasım arasında) Merkür Akrep'te iki aydan fazla kalacak ve 6 Aralık'a kadar Akrep burcundan geçecek. Ay, bugün Boğa burcundaki transitine devam ediyor; sonra İkizler burcuna geçiyor. İkizler Ay'ı, Mars, Neptün ve Plüton'la uyumlu açılar kurarken Uranüs'le de aynı hizaya geliyor. Bu durum kendimizi ifade etmek ve başkalarıyla etkileşim kurmak için zengin fırsatlar yaratıyor. İlgili, uyum sağlayabilen ve meraklıyız. Yeni konuları keşfetmek ve çeşitli görevlerle ilgilenmek için mükemmel bir zaman. Bugün düşüncelerimizde ve eylemlerimizde inisiyatif alıyor ve özgürlüğümüzün peşinden gidiyoruz.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Merkür güneş haritanızda mahrem dünyanızı, uzun vadeli stratejileri, kişisel gelişim çalışmalarını, araştırmaları ve gizli veya tabu olan şeylere duyulan ilgiyi yöneten alana geçiyor. Bu döngü normalden daha uzun sürecek ve 6 Aralık'a kadar devam edecek. Önümüzdeki dönemde daha derin meseleler üzerine düşünmekle veya finansal ve muhasebeyle ilgili konularla ilgilenmekle meşgul olabilirsiniz. Merkür'ün buradaki konumu, karmaşık ve köklü duygulara ve çetrefilli durumlara daha objektif bir bakış açısı getiriyor; çünkü enerjisi oldukça tarafsız ve nesnel! Önümüzdeki dönemde değerli araştırmalar veya incelemeler yapabilirsiniz. Finans konusunda sağduyulu hareket etmek için uygun bir dönem. Aynı zamanda başkalarıyla derin ve ilgi çekici sohbetler yapmak ve kendinizi daha yakından keşfetmek için de güzel bir döngü. Bu süreçte zihinsel olarak katılmaktan çok gözlemlemeye eğilimli olabilirsiniz. Karmaşık, tabu olan, gizemli ve çözüme kavuşmamış her şeye yönelik merakınız artıyor. Bugün sosyal ve iletişim açısından oldukça güçlü geçebilir. Başkalarına karşı yaratıcı, şefkatli ve sevgi dolu bir şekilde ve kendinize güvenerek güne ulaşabilirsiniz. Gün yoğun geçse de büyük ihtimalle bu, huzurlu bir yoğunluk olacaktır.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Merkür'ün ortaklık alanınıza geçmesiyle birlikte önümüzdeki haftalarda başkalarıyla iletişim kurmaktan keyif alacaksınız; özellikle birebir ilişkilerde. İnsanlar çoğu zaman düşüncelerinizi harekete geçirebilir ve onların tavsiyelerini her zaman uygulamasanız bile geri bildirimlerinden yine de faydalanabilirsiniz. Genel olarak bu döngü boyunca bir konunun artılarını ve eksilerini değerlendirmeye, müzakere etmeye ve meseleleri konuşarak çözmeye daha yatkınsınız. Bu zihinsel açıdan mükemmel bir egzersiz olabilir, ancak birçok durumda kalbinizden değil, aklınızdan konuşabilirsiniz ve bu da karışık sonuçlar doğurabilir! Sağlıklı iletişim biçimlerini kendinize hatırlatın. 6 Aralık'a kadar başkaları aracılığıyla zihinsel olarak uyarılmaya daha güçlü bir ihtiyaç duyuyor gibisiniz. Fikirlerinizi ve karar verme sürecinizi paylaşabileceğiniz birini sık sık arayabilirsiniz. Bu Merkür döngüsü üç haftadan daha uzun olacak. Bunun nedeni, Merkür'ün daha sonra 24 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında retro hareketine geçecek olması. Bugün güvenlik duygunuzu güçlendirmenin yollarını keşfediyor olabilirsiniz. Evinizi dekore etmek, düzenlemek ve genel olarak yaşam alanınıza daha fazla enerji katmak için güzel bir zaman.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, gezegen yöneticiniz Merkür bugün güneş haritanızın altıncı evine geçiyor. 6 Aralık'a kadar sürecek bu transit boyunca günlük rutinlere, işe, sağlığa ve kişisel bakım ya da kendini geliştirme programlarına daha fazla önem vereceksiniz. İşinizi ve çalışma alanınızı düzenlemek için çaba göstermek ve sağlığınızı, alışkanlıklarınızı ve günlük rutinlerinizi geliştirmenize yardımcı olacak bilgiler edinmek için iyi bir dönem. İşiniz ve alışkanlıklarınız hakkında okumak, yazmak ve konuşmak; ayrıca ihtiyaç duyduğunuz becerileri geliştirmek veya tazelemek için de oldukça uygun bir zaman. Elinizden geldiğince çok şey öğrenin, ancak küçük sorunları ve ayrıntıları düzenlemek için de kendinize zaman ayırın. Merkür burada özellikle analiz ve organizasyon becerilerini geliştirmek açısından oldukça elverişli. İşiniz sizi özellikle meşgul edebilir veya ayrıntılara daha fazla dikkat etmenizi ve iletişimde daha kesin olmanızı gerektirebilir. Günlük rutinlerinizi düzenlemek ve alışkanlıklarınızı geliştirmek şu anda size çok iyi gelebilir. Bugün Ay burcunuza geçiyor ve uyumlu açılar kurarak kendinizi ifade etmek için tatmin edici yollar bulmanıza yardımcı oluyor. Bugün harekete geçme konusunda güçlü bir isteğiniz var ve kişisel etkiniz oldukça yüksek.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Merkür bugün güneş haritanızın beşinci evine geçiyor ve 6 Aralık'a kadar fikirlerinizi paylaşmanızı ve güzel şeyler üretmenizi teşvik ediyor. Kendinizi özgün biri olarak gösterme ve sesinizi duyurma isteğiniz artacak. Yaratıcı uğraşlara, çocuklara, romantizme, eğlenceye ve hobilerinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Merkür burada yaratıcı zekâyı destekliyor ve fikirlerinizi daha yenilikçi ve dinamik yollarla ifade etmenize yardımcı oluyor. Spontane sohbetler veya öğrenme faaliyetleri gündeme gelebilir ve son derece faydalı olabilir. İnsanlar zihninize ve zekânıza çekilebilir veya özellikle ilgi çekici kişilerle bağlantı kurabilirsiniz. Bu döngü genel olarak iletişimin daha rahat akmasını ve zihinsel odağınızın keyif, eğlence, romantizm, hoş vakit geçirme ve yaratıcılık konularına yönelmesini sağlıyor. Oyunlar oynamaya, iletişim konusunda bazı riskler almaya, şakalaşmaya, aşk hayatınızı düşünmeye veya analiz etmeye ve duygularınızı sözlerle ifade etmeye daha yatkın olabilirsiniz. Yazmak, eğlenmek, üretmek ve kendinizi ifade etmek için güzel bir döngü. Bugün destek perde arkasından veya kendi içinizden geliyor. Şu anda kendinize biraz zaman ve alan ayırmanız size fayda sağlayacaktır.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, haberci gezegen Merkür bugün güneş haritanızda kalp, yuva ve aileyi yöneten alandan geçmeye başlıyor. Merkür burada normalden daha uzun kalacak ve 6 Aralık'a kadar bu alanda ilerleyecek. Önümüzdeki dönemde kişisel yaşamınızda veya aile hayatınızda oldukça yoğun bir hareketlilik yaşanabilir. Evle ilgili konularda artan bir hareketlilik veya sevdikleriniz aracılığıyla edineceğiniz değerli dersler söz konusu olabilir. Geleneklere, güvenliğe ve ev yaşamına daha fazla odaklanmanız bekleniyor. Evde daha fazla çalışabilir, evinizle ilgili işlerle ilgilenebilir veya evden çalışabilirsiniz; hatta misafirler ağırlayabilirsiniz. Size en yakın insanlarla kendinizi daha fazla ifade edebilirsiniz. Tanımadığınız insanlara ulaşma ve bağlantı kurma ihtiyacınız azalabilir; bunun yerine aileniz ve sevdiklerinizle vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu dönem genel olarak yeni ve uzun vadeli projelere başlamak için oldukça uygun. Bununla birlikte Merkür daha sonra, 24 Ekim'de, aynı alanda retro hareketine geçecek. Bu durum ekim ayının ilk haftasında ve sonrasında başlatılan projelerde yeniden düzenleme yapmanıza, bazı konuları tekrar düşünmenize veya gecikmeler yaşamanıza neden olabilir. Bugün hayatınızdaki insanlarla duygusal ve ruhsal açıdan güçlü bir bağ hissedebilirsiniz. İnsanların dile getirmedikleri duygularını veya ruh hâllerini anlama konusunda şu anda daha güçlü bir sezgiye sahipsiniz.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Merkür bugün güneş haritanızın üçüncü evine geçiyor ve 6 Aralık'a kadar burada ilerleyecek. Merkür sizin gezegen yöneticiniz ve burcunuzla uyum içinde olduğunda her zaman işleri kolaylaştırır; size küçük bir enerji ve avantaj sağlar. Bu transit; öğrenme, ulaşım, iletişim kurma ve bağlantılar oluşturma, dışarı çıkma ve hareket hâlinde olma temalarını hayatınızda daha da güçlendiriyor. Sosyal yaşamınızın gelişmesi muhtemel. Zihniniz normalden daha keskin olabilir ve başkalarıyla iletişimde kalmak veya yeniden bağlantı kurmak size değerli fırsatlar getirebilir. Bununla birlikte, bu döngü boyunca derinlemesine çalışmalar veya uzun süreli odaklanma için yeterli zamanınız olmayabilir; hatta bunlara ilginiz de azalabilir. Bu dönem daha çok sizi yeni bilgiler, fikirler ve ilgi alanlarıyla buluşturmaya uygun. Yeni fikirleri ve durumları sezmek, başkalarıyla iletişiminizi geliştirmek ve işinize yarayacak pratik bilgiler edinmek açısından oldukça avantajlı bir konumdasınız. Öğrenme, konuşma, yazma ve ulaşım konuları 6 Aralık'a kadar sürecek bu döngü boyunca ön planda olacak ve genel olarak olumlu ilerleyecek. Bununla birlikte Merkür bu dönemin bir bölümünde, 24 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında retro hareket yapacak ve bu durum bazı konuları karmaşıklaştırabilir. Bugün Ay'ın güneş haritanızın tepe noktasına geçmesiyle başkaları üzerinde bıraktığınız etkinin daha fazla farkına varabilirsiniz. Performansınız ve insanların sizin hakkınızda ne düşünüyor olabileceği konusunda daha hassas hâle gelebilirsiniz. Sorumluluk duygunuz güçleniyor; önceliklerinizi kontrol altına almaya motive olurken dinlenmeye de zaman ayırmanız önemli.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Merkür bugün burcunuzdan ayrılarak güneş haritanızın ikinci evine geçiyor ve burada normalden daha uzun kalacak; 6 Aralık'a kadar bu alanda ilerleyecek. Bu dönem güvenlik ve konfor ihtiyaçlarınıza, para konularına ve kendi değerinize verdiğiniz önemin arttığı bir süreç olacak. Bu dönemde pratik meseleler veya pratik düşünme biçimleri zihninizde daha fazla yer tutacak. İşle ilgili girişimlerinizi geliştirmeyi düşünmek ve mali durumunuzu düzenlemek için harika bir zaman; çünkü Merkür'ün enerjisi objektif ve tarafsız hareket etmenizi destekliyor. Venüs zaten güneş haritanızın bu alanında bulunurken, şimdi mevcut düzeni korumaya, sabır geliştirmeye ve kaynaklarınızı artırmaya daha fazla önem vereceksiniz. Bu, sabırlı bir şekilde plan yapmak için uygun bir dönem. Aynı zamanda doğal yeteneklerinizi geliştirmek ve büyütmek açısından Merkür'ün en elverişli döngülerinden biri. Gerçekten ilgilenmeniz gereken şeylere odaklanmak için harika bir zaman; çünkü dikkatinizin dağılması daha az olası. Faydalı bilgilere ve uygulamalı öğrenmeye ilgi duyacaksınız. Bugün başkalarıyla rahat hissetmek ve doğal bir şekilde paylaşımda bulunmak için güzel bir gün. Öğretmek ve öğrenmek gündemde olabilir ve bunlar size oldukça doğal gelebilir. Duygularınızı somut bir şekilde ifade etmenize olanak tanıyan aktiviteler de ilginizi çekebilir.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Merkür bugün burcunuza geçiyor ve hayatınızın temposu hızlanıyor. Kendinizi daha bağlantılı ve olayların içinde hissedebilirsiniz. 6 Aralık'a kadar sürecek bu döngü boyunca başkalarının geri bildirimlerine daha az ihtiyaç duyacağınız için daha fazla inisiyatif alarak kararlar vermeye yönelebilirsiniz. Kendinizi meşgul tutuyor, hayatınızda daha fazla çeşitlilik ve hareket arzuluyorsunuz. Yeni fikirlere ve ilgi alanlarına açıksınız ve sözleriniz normalden daha etkili olabilir. Kararlarınızı da daha kolay ve spontane bir şekilde verebilirsiniz. Sosyal alanınızın yöneticisi artık burcunuzda olduğu için bu dönemde adeta bir arkadaş mıknatısına dönüşebilirsiniz. Aklınızdan geçenleri söyleyerek kendinizi ifade etme arzunuz güçleniyor. Bu süreçte kendi yönlendirdiğiniz öğrenme çalışmalarına odaklanabilirsiniz. Bugün daha derin duygularınıza daha fazla dikkat ediyorsunuz. Yapmanız gereken bir araştırma varsa veya uğraşlarınız ve ilgi alanlarınız daha derin bir bakış açısından ya da stratejiden faydalanabilecekse, şu anda bunun için özellikle uygun bir durumdasınız.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Merkür bugün mahremiyet alanınıza ilerleyerek bir iletişim döngüsünü kapatıyor. Ancak bu bölgede her zamanki üç haftalık süresinden daha uzun kalacak. Burcunuza geçmeden önce 6 Aralık'a kadar da burada ilerleyecek. Yakın zamanda üzerinde çalıştığınız projeleri ve ilgi alanlarınızı değerlendirmek veya yeniden gözden geçirmek için mükemmel bir dönem. Bir proje ya da çalışma ile ilgili yarım kalan işleri tamamladığınızı fark edebilirsiniz. Yanıtları geçmişte, geride bıraktığınız konularda veya kendi içinizde arayacağınız bir dönem olabilir. Önümüzdeki haftalarda başkalarının fikirlerine ve tavsiyelerine eskisi kadar ihtiyaç duymayabilirsiniz; buna karşılık onlar sık sık sizin görüşlerinize başvurabilirler! Düşünmek, meditasyon yapmak, araştırma yürütmek ve perde arkasında çalışmak ya da ders çalışmak için oldukça güçlü bir zaman. Bakış açınızı yeniden kazanmak amacıyla daha sık kendi içinize çekilebileceğiniz için her zamankinden biraz daha az ulaşılabilir olabilirsiniz. Gözlem gücünüz artıyor; dünyaya farklı bir mercekten bakıyorsunuz. Bu dönem, daha alıcı ve hassas olduğunuz bir süreç. Bugün yakın ilişkileriniz zihninizde önemli bir yer tutuyor ve gerçekten onların söylediklerinden yararlansanız da yararlanmasanız da başkalarının fikirlerinden besleniyorsunuz. Sosyalleşmek için de güzel bir gün.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Merkür bugün sosyal alanınıza giriyor ve burada her zamanki üç haftalık süresinden daha uzun kalarak, 6 Aralık'a kadar ilerleyecek. Odağınızı artık çevre edinmeye, topluluğa, sosyal hayatınıza, mutluluk hedeflerinize ve sizin için özel anlam taşıyan proje ve amaçlara yöneltiyorsunuz. Mutluluk hedeflerinizi gerçekleştirmek, insanlarla iletişim kurmak ve sizinle benzer düşüncelere sahip kişilere ulaşmak üzerine daha fazla düşünüyorsunuz. Bu dönem arkadaşlarınız ve çevrenizdeki insanlarla fikir paylaşmanın keyfini çıkarmak ve bundan faydalanmak için oldukça uygun. Şimdi zeki ve ilginç insanların bulunduğu ortamlarda bulunmayı daha fazla arzuluyorsunuz. Bu süreçte fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak, düşüncelerinizi harekete geçirmeye veya onları daha net bir şekilde anlamanıza yardımcı olabilir. Bugünün enerjileri yönünüzü ve bulunduğunuz noktayı yeniden değerlendirmek açısından oldukça uygun. Bir konuyu daha derinlemesine araştırmak için de güçlü bir enerjiniz var. Artık iş ve kariyer hedefleriniz açısından nereye doğru ilerlediğinizi daha net hissedeceksiniz. Ancak bu konularda düşüncelerinizi zorla bir sonuca ulaştırmaya çalışmamaya dikkat edin; fikirlerin doğal bir şekilde akmasına izin vermek sizin için daha iyi olacaktır.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Merkür bugün kariyer ve itibar alanınızdan geçişine başlıyor. Önümüzdeki dönemde yaşam planlarınız, kariyer hedefleriniz, fırsatlarınız ve sorumluluklarınız hakkında daha fazla düşünecek ve konuşacaksınız. Merkür analitik ve mantıklı bir gezegendir ve siz de bu özellikleri bu konulara uyguluyorsunuz. Ancak baskı altında kaldığında Merkür aynı zamanda huzursuz ve kaygılı bir hale gelebilir. Çalışmalarınızı veya sunduğunuz hizmetleri duyurmak ve tanıtmak için iyi bir dönem. Önümüzdeki haftalarda fikirlerinize veya tavsiyelerinize olan talep artabilir. Zekânız ve bilgi birikiminiz bu süreçte ilerlemenize yardımcı oluyor. Ya da hedeflerinizi ilerletmenize, kariyerinizi ve işinizi geliştirmenize katkı sağlayacak özellikle değerli bilgiler ediniyorsunuz. İnsanlara nasıl göründüğünüzün daha fazla farkına vardıkça iletişimlerinize daha fazla özen gösterebilirsiniz. Düşünceleriniz özellikle hedef odaklı ve pratik bir nitelik taşıyor. Bu döngü normalden daha uzun sürecek ve 6 Aralık'a kadar devam edecek. Bugün ilişkiler daha açık ve anlaşılır geliyor; işlerin yolunda ilerlediğine dair bir his taşıyorsunuz.

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1 EKİM 2026 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Merkür uzun süreli bir transit için 9. evinize, yani uzaklar, eğitim, keşif ve ufukları genişletme alanınıza giriyor. Hayatınızda, sizi alışılmış ve sıradan olanın dışına çıkmaya, temponuzu değiştirmeye, farklı deneyimler yaşamaya ve öğrenmeye yönelten belirgin bir eğilim fark edeceksiniz. Bu Merkür transiti merakınızı harekete geçiriyor ve zaman zaman zihinsel bir huzursuzluk da yaratabilir. İletişim açısından iyi bir dönem; ancak ayrıntılara veya pratik meselelere odaklanmaktan çok kişisel ilgi alanlarınız ve motivasyonunuz açısından daha verimli. Daha umutlu ve iyimser olmanın yanı sıra fikirleriniz ve düşünceleriniz konusunda daha spontane ve özgür olabilirsiniz. Sözleriniz veya teşvikleriniz aracılığıyla başkalarına ilham verme ve yardımcı olma gücüne sahipsiniz. Öğrendiğiniz şeylerin ardındaki amacı anlamaya çalışıyorsunuz ve bu dönemde özellikle sezgisel ve vizyonersiniz. Düşünce dünyanızı genişletmek ve yeni olasılıklara açık olmak için mükemmel bir dönem. Bu etki 6 Aralık'a kadar sizinle olacak. Bugün dikkatinizi dağıtan şeylerden uzaklaşarak kendinize biraz zaman ayırmaktan fayda sağlayabilirsiniz. Tanıdık ortamlarda kendinizi daha rahat ve güvende hissediyorsunuz. Ev ve aile meseleleriyle ilgilenmek için de uygun bir zaman olabilir.

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