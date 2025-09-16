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Çorapla uyuyorsanız...

Dünyada iki tür insan vardır: yatağa çorapla girenler ve yalınayak uyumayı tercih edenler...

Giriş: 16 Eylül 2025, Salı 19:00
Güncelleme: 16 Eylül 2025, Salı 19:00
1

Dünyada iki tür insan vardır: yatağa çorapla girenler ve yalınayak uyumayı tercih edenler. Kimi insanlara göre, yalınayak uyumak imkânsızdır; üşürler ve gecenin bir yarısı en sevdikleri çorabı giymek için yataktan fırlarlar. Kimileri için ise tam tersi söz konusudur – onlar için yatakta çorap giymek çok rahatsız edicidir; havasız bir yerde kalmış gibi hissederler, aşırı sıcak olur ve rahatsızlık duyarlar.

Her iki durumda da bunun edinilmiş bir alışkanlık olduğunu düşünebilirsiniz; ancak görünen o ki bu alışkanlık, hakkınızda düşündüğünüzden çok daha fazlasını açığa çıkarıyor.

2

Çorap giyenler

Uyurken çorap giyiyorsanız eğer, muhtemelen soğuğa karşı çok duyarlısınız. Bu durum, fiziksel yapınızın birçok farklı yönü ile ilişkili olabilir; derinizin kalınlığından vücudunuzun metabolik hızına kadar. Metabolizması hızlı kişiler, kendilerini sürekli sıcak ve terli hissederlerken, metabolizması yavaş ve kan dolaşımı zayıf olan insanlar, diğerlerine kıyasla daha çok üşürler.

3

Soğuğa duyarlılık, fiziksel ve biyolojik özelliklerinizle ilgili bir durum olsa da mekân ve ısı algınızla da oldukça ilişkilidir. Fiziksel özellikleri çok benzer olan iki insan, dışarıdan gelen sıcaklığı çok farklı yollarla algılayabilir.

Ayaklarında çoraplarla uyuma ihtiyacı duyan insanlar, genelde korunma arayışı içerisindedirler. Siz de bu insanlardansanız, muhtemelen sıcak yerlerden hoşlanıyor ve derin ve samimi ilişkiler kurmak istiyorsunuz. Duygularınızı dokunarak ifade diyor ve kişisel alanınızı paylaşmakta sakınca görmüyorsunuz – sarılmak, sizi mutlu ediyor.

4

Yalınayak uyuyanlar

Çorapla uyuma düşüncesine tahammül edemiyor, geceleri ayaklarınızın bir şeyle sarılı olma fikriyle bile rahatsız oluyorsanız, ya metabolizmanız hızlı ve kan dolaşımınız güçlü ya da deriniz kalındır. Isıyı korumaya ve üretmeye biyolojik bir yatkınlığınız var; dolayısıyla ayaklarınızı örtme ihtiyacı duymuyorsunuz.

5

Fakat bu, yalnızca fiziksel bir durum değil. Soğuğa hassas olmamak, insanlarla etkileşime geçme yöntemlerinizle de ilişkili. Yalınayak uyuyorsanız eğer, muhtemelen oldukça bağımsız bir insansınız. Kişisel alanınıza çok değer veriyorsunuz ve yalnızca etkileşime girmek istediğiniz zaman insanlarla temasa geçiyorsunuz. İlişki içerisinde, korumacı bir rol üstlenmeye meyillisiniz; dürüst ve samimi ve bazen de mücadelecisiniz. Ama sizin için değerli insanlarla nasıl ilgileneceğinizi iyi biliyorsunuz.

Ama elbette ki ayaklarınızın en sevdiğiniz çoraplarla sıcak kalmalarından hoşlanmanız ya da yatakta yalınayaklığın getirdiği özgürlükten keyif almanız çok da önemli değil. Önemli olan tatlı rüyalar görmek ve huzurlu bir uyku çekmek!

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brush-purple Yorumlar
Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni

Misafir 17 Eylül 2025, Çarşamba

misafir misafir ve misafirin dediklerine katiliyorum ayni