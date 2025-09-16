Çorapla uyuyorsanız...

Dünyada iki tür insan vardır: yatağa çorapla girenler ve yalınayak uyumayı tercih edenler. Kimi insanlara göre, yalınayak uyumak imkânsızdır; üşürler ve gecenin bir yarısı en sevdikleri çorabı giymek için yataktan fırlarlar. Kimileri için ise tam tersi söz konusudur – onlar için yatakta çorap giymek çok rahatsız edicidir; havasız bir yerde kalmış gibi hissederler, aşırı sıcak olur ve rahatsızlık duyarlar.

Her iki durumda da bunun edinilmiş bir alışkanlık olduğunu düşünebilirsiniz; ancak görünen o ki bu alışkanlık, hakkınızda düşündüğünüzden çok daha fazlasını açığa çıkarıyor.