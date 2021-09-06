Profiterol nasıl yapılır?

İçindeki pastacı kreması, üzerindeki çikolata sosuyla damaklara şenlik lezzette olan profiterolü sevmeyen yoktur. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Profiterol nasıl yapılır?
Yaşam
06 Eylül 2021 Pazartesi

Çocuklarım küçükken sıklıkla yaptığım profiterolün hamurunu pişirip tamamen soğuduktan sonra kilitli poşetlerde dondurucuda saklardım hala da öyle hazırlarım. Canımız istediğinde pastacı kremasını pratik bir şekilde hazırlayıp çikolatalı sosuyla afiyetle tüketiriz.


Servis: 38 - 40 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika


Profiterol için malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle


Profiterol hamuru için malzemeler:

  • 1 bardak su

  • 125 gr tereyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı hindistan cevizi rendesi

  • 1 bardak un

  • 4 orta boy yumurta

Pastacı kreması için malzemeler:

  • 1 bardak toz şeker

  • 2 yumurta

  • 1 bardak un

  • 1 lt süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 paket vanilya

Çikolatalı sos için malzemeler:

  • 250 gr bitter çikolata

  • 125 ml krema

  • 125 ml süt




Profiterol yapılışı:

*Profiterol hamuru için; Suyu tencereye alın, orta ateşte su kaynamaya başlayınca tereyağı, hindistan cevizi ve bir tutam tuzu ekleyin. Tereyağı eriyince unu ekleyip yaklaşık 10 dakika kısık ateşte sürekli karıştırın. Ocağı kapatıp hamurun ılınması için kenarda bekletin. Ilınan hamura yumurtaları birer birer eklerken bir yandan mikser ile çırpın. Hamuru sıkma torbasına geçirip pişirme kağıdı serilmiş tepsiye her bir hamur 3 cm çapında olacak gibi aralıklı olarak sıkın, (pişerken iki misli büyüyeceklerinden aralıklı sıkmaya özen gösterin).


*175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin (ilk 20 dakikadan sonra ısıyı 170 dereceye düşürün ve pişirme esnasında fırın kapağını açmayın). +Fırın ısısını kapatıp kapağını açmadan tamamen soğuyana kadar yaklaşık 1 saat fırında bekletin.


Pastacı kreması yapılışı:

Toz şeker ve yumurtaları tencereye alıp mikserle kremamsı hale gelene kadar çırpın. Un ve sütü ekleyip sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocağı kapatıp tereyağı ve vanilyayı ilave edin. Ilınana kadar mikserle çırpın. Cam kaba geçirip üzerini kremaya değecek gibi streç film ile kaplayarak buzdolabına kaldırın.


Çikolatalı sos yapılışı:

Süt ve kremayı sos tenceresine aktarın, kısık ateşte kaynama noktasına gelince ocağı kapatıp çikolatayı küçük parçalara bölerek sütlü karışıma ekleyin. Homojen kıvama gelene kadar karıştırın.


*Servis esnasında profiterol toplarını enine ikiye kesin, aralarına pastacı kremasını yerleştirip üzerlerine hafifçe bastırarak kapatın. Çikolata sosuyla ve dilerseniz Antep fıstığı serpiştirerek servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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