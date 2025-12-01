Portakallı tereyağlı bisküvi 

Yeni yıl hazırlıkları;

Yerken ağızda dağılan portakal aromalı tereyağlı leziz bisküvileri yeni yıl yaklaşırken sevdikleriniz için yapabilirsiniz.

Servis: 30 adet

Hazırlama & bekletme süresi: 20 + 30 dakika

Pişirme süresi: 12 - 15 dakika

Malzemeler:

220 gr tereyağı, oda ısısında yumuşamış

90 gr pudra şekeri

1 büyük portakalın ince rendelenmiş kabuğu

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

200 gr un

50 gr mısır nişastası

Yapılışı:

*Tereyağı, pudra şekeri, rendelenmiş portakal kabuğu ve vanilya özütünü derin bir kaba alarak kremamsı kıvama gelene kadar mikser ile çırpın. Un ve mısır nişastasını eleyerek tereyağlı karışıma ekleyin ve homojen kıvam alana kadar çırpın (hafif ele yapışan yumuşak bir hamur oluyor).

*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın (fırın tepsinizin boyutuna göre iki tepsi de olabilir)

*Sıkma torbasına dilediğiniz uç yerleştirerek hamuru torbaya aktarın. Pişerken yayılacaklarını göz önüne alarak hamuru ortadan başlayıp kenara daire olacak gibi aralıklı olarak tepsiye sıkın (sıkma torbası yerine tatlı kaşığı yardımıyla aralıklı olarak yerleştirebilirsiniz).

*Buzdolabında en az yarım saat dinlendirdikten sonra 170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kenarları pembeleşene kadar 12 - 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra bisküviler soğuyana kadar tepside bekletin (sıcakken yumuşak olan bisküviler soğudukça kıvam alacaktır).

Kısa notlar; *Sıkma torbasına 10 mm çapındaki yıldız ucu kullandım. *Hamurlara şekil verdikten sonra üzerlerine süs şekerleri serpebilirsiniz. *Bisküvi hamurunda yumurta olmadığından oda ısısında kapalı kapta yaklaşık bir hafta saklanabilir, ayrıca kabartma tozu da içermediğini belirtmeliyim. Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...