Polikistik over sendromuna sahip kadınların kendine zarar verme eğilimi daha yüksek 

Polikistik over sendromu (PKOS), dünya genelinde her on kadından birini etkilediği düşünülen; ancak birçok vakada teşhis edilemeyen yaygın bir kadın hastalığıdır.

Düzensiz adet dönemleri, akne, obezite ve yumurtalıklarda kistler gibi belirtilere neden olan bu durum, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kısırlığın önde gelen nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Taiwan'daki araştırmacıların yürüttüğü geniş çaplı bir çalışma, PKOS teşhisi konulan kişilerde intihar girişimi riskinin arttığını öne sürüyor.

Taipei Veterans Hastanesi'nden araştırmacılar, 1997 ile 2012 yılları arasını kapsayan dönemde, 12 ila 64 yaş arasındaki 8,960 kadın ve kız üzerinde yapılan ulusal verileri analiz etti. Çalışmaya dahil edilenlerin intihar girişiminde bulunma geçmişi yoktu.

Düzensiz adet görme, saç dökülmesi, tüylenme, gebe kalamama, sancılı regl gibi belirtilerle ortaya çıkan polikistik over sendromuna iyi gelen besinler nelerdir? Polikistik over sendromuna iyi gelen yiyecekler haberini okumak için tıklayınız...

‘Risk 8,47 kat artıyor’

Psikiyatrik bozukluklar, diğer sağlık koşulları ve demografik faktörler dikkate alındığında ekip PKOS'lu olanların, aksi halde benzer özelliklere sahip olmayan kadınlara göre intihar girişiminde bulunma riskinin 8,47 kat daha yüksek olduğunu buldu.

Araştırma sonuçları yaşa göre ayrıldığında, ergenler için intihar girişimi riskinin 5,38 kat, 40 yaş altı yetişkinler için 9,15 kat ve yaşlı yetişkinler için 3,75 kat daha yüksek olduğu görüldü.

Çalışmanın yazarları, PKOS'un etkileri, potansiyel kısırlık ve vücut imajı üzerine endişelerin bu durumda rol oynayabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar, "Ergenlik döneminde intihar riski ile ilişkilendirilen vücut imajı endişeleri, algılanan obezite ve akne sorunları, PKOS'lu ergenler arasında yaygındır" diye yazdılar ve genç yetişkinlerin işsizlik, mali zorluklar ve ilişki problemleri gibi ek zorluklar yaşayabileceğini eklediler.

PKOS ve mental sağlık alanında çok az çalışma var

Çalışma, neden ve sonuç ilişkisini kanıtlayamıyor ve tüm olası etkileyici faktörleri hesaba katmış değil ancak, PKOS ve intihar arasındaki ilişkiyi öne süren ilk araştırma da değil.

Dr. Sophie Williams, bu konuda benzer bulgular ortaya koyan birkaç çalışmanın yapıldığını, kendi çalışmasının ise PKOS'lu kadınlar arasında kendine zarar verme ve intihar düşüncesi konusundaki endişeleri gündeme getirdiğini belirtti. Williams, "PKOS'lu kadınların depresyon ve anksiyete yaşama olasılığının daha yüksek olduğu defalarca gösterildi" dedi.

Ancak, Williams, PKOS ile ilişkili olabilecek beyin bölgelerindeki olası farklılıklar da dahil olmak üzere, birkaç olası açıklama olduğunu vurguladı ve "Genel olarak çok az araştırılan bir alan olan PKOS içinde, ruh sağlığı daha da az araştırılmış bir konudur" dedi.

Williams, PKOS'lu kadınların yaşadıkları zorluklarla başa çıkmak için yardım arayabileceklerini, bunun zor bir ilk adım olabileceğini ancak hayat değiştirici bir adım olabileceğini belirtti.

Kaynak: Nicola Davis. "Women with polycystic ovary syndrome may have higher suicide risk, study says". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/society/2024/feb/05/women-polycystic-ovary-syndrome-higher-suicide-risk-study. (05.02.2024).