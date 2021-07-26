Plastiksiz Temmuz 2021

Tek kullanımlık plastiklerden kaynaklı çöp sorununa karşı harekete geçen Mumo, Temmuz ayında plastikleri hayatımızdan çıkarmak için, dünyada geniş çaplı uygulanan “plastiksiz temmuz” hareketini büyük ölçekli şekilde Türkiye’ye taşıyor.

Plastiksiz Temmuz (Plastic-Free July)

2011 yılında geliştirilen basit bir fikir. İnsanların temmuz ayında tek kullanımlık plastik ürünleri kullanımını reddetmeye teşvik ederek hayatımızdaki plastik miktarı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Bu dünya çapında bir meydan okuma

159 ülkeden 2 milyondan fazla kişi, tek kullanımlık plastiklerin çöpe, denize gitmesine engel olmak için harekete katılıyor.

Neden buna ihtiyaç var?

Tüketim odaklı yaşadığımız dünyamızda, satın aldığımız birçok şeyin aslında çevremize ne kadar zarar verdiğinin farkında değiliz. Aldığımız her üründe, doğada bıraktığımız etkiye bakarak sorumluluk almamız gerekiyor.

Dünyada her yıl 400 milyon ton plastik çöpe gidiyor. Geri dönüşüme gittiğini sandığımız ürünlerin aslında sadece %9’u geri dönüşüm için uygun. Uygun olanların %90’ı ise tesis imkanı olmadığı için çöpe gidiyor.

Türkiye’de bir ilk olan plastiksiztemmuz.org plastik kullanımını azaltmak için birbirinden güzel ve uygulaması kolay öneriler içeriyor. Sitede; evde, ofiste, dışarıda, okulda plastik kullanımını azaltmak için birçok kaynak bulunuyor. “Harekete katılanlar” köşesinde, sürdürülebilir yaşamı destekleyen birçok marka, bilirkişi, eğitimci, bilirkişi ve influencerlar plastiksiz yaşam konusunda fikirlerini paylaşıyor. Bu site sürdürülebilir yaşam konusunda harekete geçen, doğa sever kişilerin değerli katkılarıyla dolu. Sitede temmuz ayı boyunca yapılacak birbirinden farklı etkinlikleri keşfedebilirsiniz ayrıca her gün plastiksiz yaşam konusunda yeni bir fikri öğrenmek için mail bültenine kayıt olabilirsiniz.

Plastiksiz_temmuz Instagram sayfası, canlı yayınlarla, ürün hediye çekilişleri ile ve güzel etkinliklerle kullanıcılarla bilgi paylaşımına devam edecek. Youtube kanalında birbirinden plastiksiz yaşam konusunda öneriler ve bilgi paylaşımları olacak. Tüm dünyada başlayan plastiksiz temmuz hareketine, siz de bu siteyi takip ederek katılmaya başlayabilirsiniz.

"Dünyada her şey yolunda" demek için, #plastiksiztemmuz