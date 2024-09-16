Kat kat giyinin

Ceket ve blazer: İnce bir ceket veya blazer, havalar soğuduğunda hem şıklık hem de sıcaklık sağlar. Kot ceketler ve deri ceketler de harika seçeneklerdir.

Kazaklar ve hırkalar: Triko kazaklar ve hırkalar, altına tişört ya da gömlek giyerek katmanlar oluşturmanıza imkan tanır.