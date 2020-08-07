Pişman mı oldum?

Meslek seçimim hakkında şüphelerim var, ne yapsam bilemiyorum...

Pişman mı oldum?
İlişki
07 Ağustos 2020 Cuma

Merhaba, üniversitede 2. sınıfım bitti 3. sınıfa geçiyorum. Tıp okuyorum. Bölüme puanım yüksek diye girdim. Öylesine yazdım yani kafamda belirli bir meslek yoktu. Ne yaparsam yapayım sadece çalışmaya odaklanmıştım ve “Mutlu olurum herhalde.” diye düşünüyordum. Tabii biraz da ailemin isteklerini göz önünde tutmuştum. Saygın bir meslek olduğunu düşünüp beni ilk sıralara tıp yazmam için ikna ettiler ve hocalarımın da önerisiyle ilk sıralara tıp yazdım. Şöyle bir sorun var: Galiba ben seçtiğim bölümden pişman oluyorum.


Şimdi diyeceksiniz ki "Daha yeni mi aklına?" geldi. Aslında hayır. Yaklaşık 1 senedir tereddütlerim vardı ama alışacağımı düşünüyordum. Bu zamana kadar çok fazla pratik derste de bulunmadığım için normal ders gibi düşünüyordum. Gelecek senelerdeki dersleri biliyordum fakat çok da üzerine düşünmemiştim açıkçası. Şimdi yaklaşınca ve 2. sınıfı da bitirdiğimi düşününce içime bir sıkıntı çöktü. Koskoca 2 seneyi bitirdim bir yandan okulu bırakmak istemiyorum. "Acaba zaman geçtikçe sever miyim?" diye düşünmekten kendimi alamıyorum.


Belki de çok mutlu olacağım yeni bir bölüme geçiş yaparım… Ama aklımda başka bir meslek de yok, kendime yakın bulduğum bir meslek de. Geçiş yapsam en başta ailemi büyük bir hayal kırıklığına uğratmış olurum. Aslında her konuda benim yanımdalar ama geçirdiğim zamana yazık olduğunu düşünecekler doğal olarak. Ayrıca benim hakkımdaki doktor olacağımla ilgili hayalleri de yıkılacak olabilir.


Herhangi bir mesleği şu an kendime yakın görmüyorum. Geçiş yaparsam da pişman olabilirim sonuçta. Bu durumu ailemle paylaşmalıyım sanırım. Ne yapacağımı bilmiyorum çok kararsızım.


Rumuz: Pişman

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YORUMLAR

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  • Misafir Belki diğer meslekleri de inceleyip (çalışma koşulları, maaş olanakları vs. ) öyle karar vermelisin. Artık teknoloji çağındayız ve her türlü meslek hakkında ufacık bir araştırmayla az da olsa fikir sahibi olabiliyoruz. Bunu sadece mesleği değiştirme olarak düşünme. Belki araştırmaların sonucunda aslında şuan okuduğun bölümün senin için ne kadar doğru bölüm olduğunda da karar kılma ihtimalin var. Tersi olursa, daha mutlu olacağına inandığın bir bölüm kafana yatarsa en kısa zamanda o alana yönelebilirsin. Zararın neresinden dönülürse kardır. Çok önemli bir mesele çünkü işin senin tüm hayatını...
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  • Misafir İşi iş gibi görünce ömrünün sonuna kadar mutsuz oluyorsun keşke herkes sevdiği mesleği yapsa ben senin yerinde olsam bölümümü değiştirmek yerine uzmanlık alanımı karakterime uygun bir alanda yapardım cerrahi ise cerrahi psikoloji ise psikoloji nihayetinde tıpta uzmanlık dalları da geniş bir yelpaze
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  • Misafir Doktorluk çok kutsal bir meslek kendini motive etmeyi denemelisin ben tıp okumak çok isterdim senin yerinde olmak isteyen binlerce insanı düşün
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