Pırasalı patatesli ograten

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden pırasalı patatesli ograten tarifi...

Pırasalı patatesli ograten
Yaşam
25 Ocak 2021 Pazartesi

Sotelediğim pırasalara haşlanmış patates, otlar ve peynir ilave ederek hazırladığım lezzetli ve bereketli fırın yemeği... Et & tavuk ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan pırasalı patatesli ograteni deneyin derim...


Servis: 22*30 cm’lik dikdörtgen fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika


Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, fırın kabına sürmek için

  • 1 kg pırasa

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 kapya biber

  • 2 sap taze sarımsak veya 2 diş kuru sarımsak

  • 1/2 demet maydanoz

  • 4 orta boy patates, 750 gr

  • 200 gr beyaz peynir, ufalanmış

  • 3 yumurta

  • 1 kutu krema, 200 ml

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı muskat

  • 1 yemek kaşığı kurutulmuş kekik

  • 2 yemek kaşığı yulaf unu veya tam buğday unu

  • 1 paket kabartma tozu

  • 50 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar





Üzerine:

  • 100 gr rendelenmiş mozarella veya taze kaşar

  • 1 tatlı kaşığı susam

Yapılışı:

*Fırın kabına tereyağı sürerek hazırda bekletin.


*Pırasaları yıkayıp uzunlamasına ortadan ikiye keserek incecik doğrayın. Kapya biber, sarımsak ve maydanozu da yıkayıp incecik doğrayın. Geniş bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve doğranmış pırasaları ekleyin. Açık ateşte sularını salıp tamamen çekene kadar soteleyin. Kapya biber, maydanoz ve sarımsağı ekleyip karıştırarak ocağı kapatın.


*Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyarak rendeleyin.


*Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak karıştırın, yağlanmış fırın kabına aktarıp üzerini düzeltin, mozarella ve susam serpin. 190 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.


Kısa bir not:

*Pişirdikten sonra hepsini tüketmeyecekseniz dilimler halinde kapalı kapta dondurucuda yaklaşık bir ay saklayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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