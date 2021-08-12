Perseid meteor yağmuru 2021 ne zaman?

Perseid meteor yağmuru bugünden 13 Ağustos'a kadar çıplak gözle izlenebilecek. Gök bilimcileri yakından ilgilendiren etkinlik Türkiye'den de takip edilebilecek. Binlerce kişinin izlemek için can attığı Perseid (Perse) meteor yağmurlarına dair merak edilenler...

Perseid meteor yağmuru 2021 ne zaman?
Yaşam
12 Ağustos 2021 Perşembe

Perseid meteor yağmuru 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid meteor yağmuru başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibarıyla ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.


Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde yağmur daha net görünür.


Perseid meteor yağmuru nedir?

1992 yılından bu yana gözlemlenen Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Perseid Meteor Yağmuru, Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemleniyor ve bu nedenle Perseid Meteor Yağmuru adıyla anılıyor.


Meteor yağmuru nasıl oluşur?

Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen addır. Kimi zaaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler. Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle bile izlenebiliyor.


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Marcin Zajac
Kristina Makeeva
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Connor Matherne
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