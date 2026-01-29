Penguenin hikayesi modern insan sancısına nasıl dönüştü?

Günümüzde sıkça adından söz ettiren Nihilist Penguen, aslında bir kuş türüdür. Ünlü yönetmen Werner Herzog tarafından 2007’de çekilen Encounters at the End of the World belgeselinde, sürüsünden koparak kendi yolunu seçen bir penguenin görüntüleri yer alır. Bu sahne, son dönemlerde birçok kişinin sosyal hayatına dair anlamlar yüklediği, viral bir metafora dönüşmüştür. Sıklıkla dile getirilen “But why?” sorusu eşliğinde bu ayrılış sizce ne anlatıyor?
Penguen örneğinde de görüyoruz ki gördüklerimizle sandıklarımız arasında büyük farklar vardır. Bilmeden konuşmamak, görmeden yorumlamamak gerekir. Bugün penguen hakkında bildiğimiz her şey, yalnızca bir fikir ürünüdür.
Demem o ki; bilmediğimiz bir süreci yargılamak ya da yorumlamak doğru değildir. Herkes kendi hayat hikâyesinin kahramanıdır: kimininki güllük gülistanlık, kimininki çamur ve bataklık… Ama bir şeyleri düzeltmek kısmen de olsa bizim elimizdedir… Gerisi şükür, gerisi tevekkül..
Bize gitmenin değil, bilmeden hüküm vermenin tehlikesini hatırlattığın, sessiz yürüyüşünle bize, görmeden yargılamamayı öğrettiğin için; teşekkürler Nihilist Penguen.
Siz de yazılarınız blog sayfamızda yayınlansın istiyorsanız okurblogu@hthayat.com adresine yazılarınızı gönderebilirsiniz!