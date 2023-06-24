Özkan Uğur hakkında...

8 Temmuz 2023, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca)

Özkan Uğur'un hastalığı neydi?

2013 yılında lenf kanserine yakalanan ve tedavisinin ardından hastalığı atlatan Özkan Uğur, 2020 yılında hastalığının tekrar nüksettiği haberleriyle anılmıştı. 8 ay önce tekrar lenf kanseri ile mücadele etmeye başladığı öğrenilen Uğur'un son olarak yoğun bakımda entübe edildiği ve böbreklerinde gelişen sorunla mücadele edildiği öğrenilmişti. Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023 günü hayatını kaybetti.

Özkan Uğur, Mazhar Alanson, Fuat Güner - MFÖ

"Özkan'ımızın yaşam savaşı bugün sonlandı"

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, sosyal medya hesapları üzerinden yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.

Çok yönlü bir sanatçı: Özkan Uğur

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un bir araya gelişiyle kurulan Mazhar Fuat Özkan grubu, MFÖ olarak da anılıyor. MFÖ üyeleri 50 yılı aşan müzikal kariyerleri ile Türk pop ve rock müzik tarihinde hem grup olarak hem de bireysel çalışmalarıyla önemli bir yer edinmiş durumda.

MFÖ'nün basçısı, solistlerinden ve beste-söz yazarlarından biri olan Özkan Uğur, müzisyen kimliğinin yanı sıra rol aldığı diziler ve filmlerle oyuncu olarak da hafızalara imza attı. İkinci Bahar, Yeter Anne, Alacakaranlık, Cennet Mahallesi adlı diziler ve Eşkıya, Komser Şekspir, G.O.R.A., A.R.O.G., Yahşi Batı, Türk Malı, Pek Yakında adlı filmler ile oyunculuk çalışmalarını müzisyenlik çalışmaları ile birlikte yürüttü.

1984 yılında Ele Güne Karşı Yapayalnız albümüyle büyük çıkış yakalayan ve yaklaşık 40 yıldır Türk pop ve rock müziğinde kendine özel bir yer edinen Mazhar Fuat Özkan grubunun solistlerinden Özkan Uğur, grubun aynı zamanda bas gitaristi. Uğur, vokal performanslarının yanı sıra kendine has sahne şovları, "terennüm" denilen yani anlamı olmayan kelimeler ve hecelerden oluşan şarkı sözleri ile Türk pop ve rock müziğinin ustaları arasında yer edindi. Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda 1985’te Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi şarkılarıyla MFÖ grubuyla birlikte temsil eden Özkan Uğur, grubun Mecburen ve No Problem gibi şarkılarının bestelerinde yer aldı.

Kız bebek ismi olarak 90'lı ve 2000'li yıllarda sıkça tercih edilen Sude ismine ilham olan "SUDE" adlı şarkının sözleri de Özkan Uğur'e aittir.