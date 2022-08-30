İlk olarak Stanford Üniversitesi tarafından keşfedilen bu sendrom, zihinsel bir sağlık problemi değil fakat yine de ördek sendromunun zamanla gerçek zihinsel sağlık etkileri ortaya çıkabilir.

Ördek sendromu nedir?

Ördek sendromu, özellikle sosyal medyada mükemmel bir yaşam yanılsaması yaratmaya çalıştığınızda ancak böyle göstermek ve yaşamınızdaki her iyi şeyi bir arada tutmak için yüzeyin altında çok çalıştığınızda ortaya çıkan bir sendrom.

Terim, su yüzeyinin altında hırslı bir şekilde kürek çeken ancak zahmetsizce yüzer görünen ördeklerin görüntüsünden ortaya çıktı.

Ördek sendromunuz varsa, hayatınızın mükemmel olmadığını öğrenirlerse başkalarının ne düşüneceğinden korkabilirsiniz. Kimsenin yaşadıklarınızı anlayamayacağını veya bunlarla ilişki kuramayacağını hissedebilirsiniz ama yalnız değilsin...

Belirtileri ve semptomları

Ördek sendromunun kanıtlanmış resmi bir tanımı olmasa da yaşayanların bazı ortak noktaları var fakat belirti ve semptomlar tabii ki değişken olabilir:

Kıyas yapma

Başkalarının daha iyi durumda olduğunu düşünmek

Hayatın taleplerine ayak uyduramıyormuş gibi hissetmek

Eleştirilme korkusu

Performansınızı test etmek için başkaları bir durumu manipüle ediyormuş gibi hissetmek

Ördek sendromu, depresyon ve anksiyete gibi altta yatan zihinsel sağlık problemlerini tetikleyebilir. Ayrıca, ördek sendromuna yüksek önem veren veya aşırı korumacı bir aile ortamında büyüdüyseniz ördek sendromu geliştirebilirsiniz.

Ördek sendromunun yönetimi

İyi bilinmediği için ördek sendromunu yönetmek zor olabilir. Ancak bununla başa çıkmanıza yardımcı olacak bazı adımlar vardır. Ördek sendromunun bir sonucu olarak depresyon ve anksiyete meydana gelebilir. Bu nedenle, ördek sendromunu yönetmek depresyon ve anksiyeteyi tedavi etmek için benzer yöntemlerle ele alınabilir.

Terapi

Bir psikoterapiste gitmek, tedavi görmenize ve ördek sendromunda size rehberlik edecek destekleyici kişiyi bulmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca hayatın sizden istediklerinin çok fazla olduğunu düşünüyorsanız terapi genel esenliğiniz için de yardımcı olabilir. Terapiden istediğinizi ve ihtiyacınız olanı elde etmek için doğru terapisti bulmak hayati önem taşır. Hiç terapiye gitmediyseniz sizi nelerin beklediğini merak ediyor olabilirsiniz, ancak bir terapist tedavinin nasıl olduğunu size açıklayabilir.

Her şey yolunda değilken her şey yolundaymış gibi davranmanıza gerek yok. Özellikle öğrenciyseniz terapi dışındaki diğer destek yöntemlerini de deneyebilirsiniz:

Bir öğretmeninizden ekstra yardım istemek

Bunla ilgili alabileceğiniz dersler varsa almak

Kampüs içi danışma merkezlerini kullanmak

Ördek sendromuyla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek diğer yöntemler ise şunlar:

Farkındalık çalışmalarına katılmak

Sınırları belirlemek

Zaman yönetimi becerilerini öğrenmek

Sevdiklerinizle konuşmak

Referans: Yalda Safai & Marissa Moore. "Understanding Duck Syndrome". Şuradan alındı: https://psychcentral.com/blog/teens-the-duck-syndrome. (19 Mayıs 2022).