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Gelin çantasında neler olmalı?

Düğün günü bazı aksilikleri önlemek için kendinize gelin çantası hazırlayabilir ve o büyük günden önce bir yakınınıza teslim edebilirsiniz. İşte gelin adaylarına özel, gelin çantasında bulunması gerekenler...

Gelin çantasında neler olmalı?
Giriş: 11 Temmuz 2026, Cumartesi 15:00
Güncelleme: 11 Temmuz 2026, Cumartesi 15:00

Düğün gününde olabilecek her türlü aksiliğe karşı önleminizi alın! Düğün çantasının içerisinde gün boyu ihtiyacınız olabilecek her şeyi çantanızda bulundurmaya özen gösterin. Gelin çantasını düğün mekânına geldiğinizde gelin odasında rahatlıkla saklayabilirsiniz. Düğün boyunca çantayı yanınızda dolaştırmanıza gerek yok. Eğer düğün alanında gelin odası yoksa çantanızı yakın bir arkadaşınıza veya akrabanıza verebilirsiniz. Çantayı düğün mekanına sürekli yanınızda bulunan kişi getirebilir. Gelin çantasını taşımayı dert etmeyin.

İşte düğün gününde keşke dememek için gelin çantanızda bulunması gerekenlerin listesi;

Gelin çantasında bulunması gereken güzellik ürünleri

  • Yüz pudrası
  • El kremi
  • Islak mendil
  • Kağıt mendil
  • O akşam için kullanılan renklerde makyaj malzemeleri
  • Bebe pudrası (gelinliğinizde oluşabilecek lekeler için birebirdir- sadece lekenin üzerine su sürüp pudrayla kaplamanız yeterli.)
  • Makyaj temizleme mendilleri (hem yüzünüz hem de gerekirse elbiseniz için)
  • Deodorant
  • O gece için seçtiğiniz parfümünüz
  • Oje ve aseton
  • Küçük bir havlu (Makyajınızı tazelerken boynunuza koyarsanız; gelinliğinizin leke olmasını önleyebilirsiniz.)
  • Jöle ve saç spreyi
  • Tarak veya fırça (damadın ihtiyacı olabilir)
  • 10-15 tane tel toka
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Gelin çantasında bulunması gereken sağlık ürünleri

  • Ağrı kesici- ateş düşürücü
  • Doktorun uygun gördüğü bitkisel sakinleştirici
  • Mideniz için anti-asit tabletleri
  • Alerji ilacı
  • Grip veya nezle ilacı
  • Kullanıyorsanız; sizin veya sevgili damadın reçeteli ilacı
  • Aspirin
  • Yara bandı
  • Boğaz pastili
  • Kolonyalı mendil
  • Tampon ya da hijyenik ped
  • Ayaklar için yara bandı
  • Kullanıyorsanız; lens suyu ve bir çift yedek lens

Gelin çantasında bulunması gereken pratik eşyalar

  • Toplu iğne
  • Yedek küpe arkaları (küpenizin arkası düşerse kullanmak için)
  • Damat için yedek düğme ve yedek gömlek
  • Düz tabanlı ayakkabı veya yedek gelin ayakkabısı
  • Ütü
  • O gece giydiğiniz renkte fazladan bir ince çorap
  • Olası sökükler için küçük dikiş seti ve çengelli iğne
  • Duvağınızda son anda oluşabilecek yırtılmalar için şeffaf selo-bant
  • Küçük makas
  • Törpü

Gelin ve damat fotoğraf çekimi için pozlar

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brush-purple Yorumlar
misafir 29 Ekim 2012, Pazartesi

cok güzel pir paylasim,basima geldi dügünümde salonda birden bir pet,e ihtiyac duymustum:))

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