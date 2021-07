Anksiyete bozukluğu olan arkadaşınıza nasıl destek olabilirsiniz?

Klinik psikolog Dr. Chloe Carmichael, sosyal medya üzerinden takipçilerini kendisine soru sormaya davet ettiğinde, sıklıkla anksiyete ile ilgili sorular sorulduğunu gördü. Gelen sorulardan biri şöyleydi: “Anksiyete ile mücadele eden bir arkadaşım var ve gerçekten de onu desteklemek istiyorum. Ancak ne zaman faydalı bir şey söylemeye çalışsam onu anlamadığımı söylüyor. Sık sık geç kaldığı ve planlarımızı son dakikada iptal ettiği için ona kızıyorum da. Onu anlamak istiyorum ama nasıl yapabileceğimi bilmiyorum.” Carmichael, öncelikle kaygılı bir arkadaşa destek olmak istemenin takdire şayan olduğunu söylüyor ve harekete geçmeden önce düşünmemiz için birkaç ipucu paylaşıyor.

1- Arkadaşınıza alan açın

Sevdiğiniz biri neler yaşadığını bir türlü anlamadığınızı söylediğinde, anladığınız yönünde ısrar etmek yerine bunu kabul edin ve eğer isterse, size daha fazlasını anlatması yönünde onu cesaretlendirin. Yanlış anlaşıldığını hissediyor olduğunu doğrulayın ve onu onaylayın, bu sayede daha fazla ve daha derin bir şekilde iletişim kurabilmenizin önünü açmış olacaksınız.

2- Yardım etme sınırlarınızı bilin

Birine yardımcı olmak demek, iyi bir dinleyici olarak karşınızdakini desteklemek ve onun makul sınırlar içerisinde rahat etmesi için çaba göstermektir. Yardımcı olmaya çalıştığınız kişinin ihtiyaçlarını kendi görüşlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre değerlendirirseniz, sınırlarınızı aşmış olursunuz. Siz o durumda olsanız size iyi gelebilecek bir şey, onun tercih ettiği şey olmayabilir. Arkadaşınız sürekli geç kalıyorsa ya da son dakikada planları iptal ediyorsa, bu elbette bir noktada sizi sinirlendirebilir. İşler iyice kızışmadan ona birlikte vakit geçirmeyi sevdiğinizi ve planlar değiştiğinde üzgün hissettiğinizi ifade edin. Hazır olduğundan emin olduğunda, onun yönlendirmesiyle bir araya gelebileceğinizi hatırlatın. Arkadaşınızla olan yakınlığınıza bağlı olarak, durumun ciddiyetiyle ilgili onu nazikçe uyarmak da desteklemenin güzel bir yoludur. Eğer anksiyete atakları karşınızdakinin sosyal hayatını ciddi şekilde olumsuz etkiliyorsa, onun iyiliği için bir profesyonelden yardım alması gerektiğini hatırlatabilir ve bu yolculukta desteğinizi esirgemeyeceğinizi söyleyebilirsiniz.

3- Tüm cevaplar sizde değil

Dinlemek ve zorlanan birisi için orada olmak harikadır ancak her şeyi biliyormuşsunuz gibi davranmanız gerekmez. Her zaman meseleyi sihirli bir şekilde çözecek harika bir cevap üretemeyebilirsiniz ancak onu dinleyen ve onun iyiliği için hareket etmeye hazır birisi olarak yanında bulunmanız da başlı başına bir destektir.

4- Kendinize dikkat edin

Kendinizi sık sık arkadaşlarınızın ihtiyaçlarına odaklanmış ve onların ihtiyaçları için kendi hayatınızdan feragat etme eğiliminde olduğunuz bir hal içerisinde buluyorsanız, dikkatinizi kendinize yöneltmeniz gerekir. İnsanlarla ilişki kurarken ve özellikle onlara yardımcı olmaya çalışırken sağlıklı sınırları korumak her zaman çok önemlidir.

Referanslar:

Chloe Carmichael. "3 Tips For Helping (Not Enabling) A Friend With Anxiety, From A Clinical Psychologist". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/helping-a-friend-with-anxiety. (14.06.2021).