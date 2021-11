Sosyal medya kullanırken ruh sağlığınızı koruyun!

Sosyal medya modern hayatın o kadar büyük bir parçası oldu ki çoğu zaman geçirilen zamanın hesabını tutmak mümkün olmuyor. Birçok insan uyandığında ilk baktığı ve uyumadan önce son kontrol ettiği şey sosyal medya oluyor. Peki, bu durum ruh sağlığını nasıl etkiliyor?

Sosyal medya ve ruh sağlığı ilişki üzerine kesin olarak bilinen tek şey birbirleri üzerinde bir etkileri olması. Olumlu ya da olumsuz bir etki olup olmadığı, bireyin platformları nasıl kullandığına göre değişebiliyor. Sosyal medyayı kullanırken için bir denge kurmak ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek, yaşamınızı olumlu etkilemesi için bir gereklilik.

Sosyal medyayı sağlıklı kullanmak için ipuçları

1- Sosyal medyayı kullanmak için ve uzaklaşmak için zaman planlayın

Çoğu şeyde olduğu gibi, sosyal medyada sağlıklı alışkanlıklara sahip olmanın anahtarı dengedir. Çevrimiçi gezindiğiniz ve bildirimleri yok saydığınız zamanları birbirinden ayırabilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızla veya ailenizle vakit geçirirken ve uyumadan önceki zamanınızı ekran uzak geçirmek oldukça önemli. Sabah uyanmak için eski moda bir çalar saat kullanmak faydalı olabilir, böylece yatma vakti geldiğinde telefonunuzu diğer odada bırakabilirsiniz.

2- Amacınızı belirleyin

Bir sosyal medya sitesine giriş yaparken amacınızın ne olduğu konusunda net olun ve buna bağlı kalın. Kendinizi bir bilgiye erişmek için telefonunuza yönelip saatlerce ekran kaydırırken bulabilirsiniz. Bir siteye neden giriş yaptığınız konusunda dikkatli olun ve işiniz bittiğinde çıkış yaptığınızdan emin olun. Bu aynı zamanda, sosyal medyayı, arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için, diğer insanların paylaştıklarıyla kafanız karışmadan kullandığınızdan emin olmanızı sağlar.

3- İlham alın

Başkalarının paylaşımlarıyla kendinizi kıyaslamak yerine ilham kaynağı olarak kullanın. Başkalarının başarılarını yayınladığını ve hayatlarının bir tablo gibi mükemmel anlarını paylaştığını görmek, günlük hayatınızı karşılaştırıldığında ruh halinizi düşürebilir. Ancak bu anların birinin tüm yaşamını temsil etmediğini ve bunları paylaşan kişinin muhtemelen sizinle aynı şeylerle mücadele ettiğini unutmayın. Birinin gönderileri sürekli olarak kendiniz hakkında kötü hissetmenize veya hayal kırıklığına uğramanıza neden oluyorsa, o kişiyi arkadaşlıktan çıkarmayı veya takibi bırakmayı düşünün.

4- Paylaşmadan önce düşünün

Bir şey paylaşmadan önce, bunun pozitiflik yayıp yaymadığını düşünün. Toksik insanlardan veya tartışmalardan kaçınarak ve arkadaşlarınız veya takipçileriniz arasında bir destek ve pozitiflik topluluğu oluşturarak, anasayfanızı cesaret verici bir yer haline getirmeye yardımcı olabilirsiniz.

5- Önce ruh sağlığınızı koyun

Kendinizi kontrol edin ve kendinizi kötü hissediyorsanız, internette vakit geçirmek yerine bir yürüyüşe çıkın veya bir arkadaşınızla kahve için. Gün boyunca bildirimler almak sizi stresli veya endişeli hissettiriyorsa, sosyal medya uygulamalarını telefonunuzdan silmek veya bildirimlerini devre dışı bırakmak iyi bir fikir olacaktır.

Sosyal medyada olmak hayatınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda kolayca ek bir stres kaynağı olabilir ve potansiyel olarak anksiyete veya depresyon semptomlarını şiddetlendirebilir. Bu ipuçlarından bazılarını kullanmak, yaşamınızda denge yaratan, zihinsel sağlığınızı koruyan ve sosyal medyanızı olumsuzdan ziyade olumlu bir güç kullanan sağlıklı sosyal medya alışkanlıkları oluşturmanıza yardımcı olabilir. Sosyal medyanın ruh halinizi olması gerekenden daha fazla etkilediğini düşünüyorsanız ve ara vermenin rahatlamanıza yardımcı olmadığını düşünüyorsanız, o zaman birisine ulaşmayı ve onunla konuşmayı düşünün. Kiminle konuşacağınızdan veya konuşmaya nasıl başlayacağınızdan emin değilseniz, nasıl hissettiğiniz hakkında size daha fazla bilgi sağlayacak ve yerel kaynaklarla bağlantı kurmanızı sağlayacak ücretsiz, anonim bir çevrimiçi taramaya katılabilirsiniz.

Referans:

"How to Have a Healthy Relationship with Social Media". Şuradan alındı: https://www.mindwise.org/blog/mental-health/how-to-have-a-healthy-relationship-with-social-media/