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Milano Moda Haftası'ndan sokak görünümleri

Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Sportmax İlkbahar/Yaz 2027 defilesine giderken görüntülenen konuklar, şık görünümler sergiledi. İşte Stefano Costantino'nun objektifinden, etkinlik öncesinde göze çarpan stiller...

Giriş: 29 Eylül 2026, Salı 13:05
Güncelleme: 29 Eylül 2026, Salı 13:05
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Milano Moda Haftası'nın sokak stilinde bu sezonun öne çıkan trendleri etkisini sürdürüyor.

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Deri parçalar, kahverengi ve bordo gibi sonbahar tonları, büyük güneş gözlükleri ve güçlü silüetler dikkat çekiyor.

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Oversize ceket ve paltolar, geniş paçalı pantolonlar ve uzun etekler de şehir stilinin temel parçaları arasında yer alıyor.

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Minimal görünümler ise dikkat çekici aksesuarlarla hareketleniyor.

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Farklı dokuları bir araya getirmek, monokrom görünümleri tercih etmek ve klasik parçaları daha iddialı silüetlerle kullanmak Milano sokaklarında öne çıkan stil yaklaşımları arasında.

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(Görseller Avalon'dan derlenmiştir.)

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