Oğlak burcu erkeğinin özellikleri

Oğlak, kısıtlamalar gezegeni Satürn tarafından yönetilir ve Oğlak erkeği, her zaman özgürlük fırsatı olsa da bir şekilde kısıtlanmış hissedebilir. Toprak grubunda yer alan Oğlaklar oldukça pratiktir. Büyük bir hayalperestten daha çok çalışkandırlar.

Hayatınızdaki Oğlak erkeği gizemli bir paradoks olabilir. Suskun doğası nedeniyle onu gerçekten tanımak zor gibi gelebilir. Bu adamlar, gerçek iç benliklerinin etrafına, yalnızca en cesur tırmanıcıların sonunda ölçekleyebileceği yüksek, buzlu duvarlar inşa etme eğilimindedir.

Genellikle soğuk, duygusuz ve umursamaz olarak algılanan özelliklere sahip Oğlak burcu erkeğinin sırrı, dünyadan koruması gerektiğini düşündüğü ham ve hassas kalbidir. Güneş burcu Oğlak olan erkeklerin bazıları, insanlar hakkında alaycı bir bakış açısına sahip olabilir. Bu durum aslında analiz yeteneklerinden kaynaklanır ve bu yönleriyle bir diğer toprak grubu burç mensubu olan Başak erkeklerine benzerler. Çok sosyal oldukları söylenemez ancak çok farklı çevrelerden arkadaşlarının olması dikkat çeker.

Oğlak erkeğinin aşk hayatı

Oğlak burcu bir adam aşık olduğunda yapacağı ilk şey garip davranmaya başlamaktır. Sevdiği özel biriyle ilgilenme konusunda çok stratejik hatta neredeyse bilimsel hareket eder. Genel olarak bu duyguya aşina değildir ve kalbini çalan kadına, dünyaya kafasını karıştırmak için inen bir dünya dışı varlık gözüyle bakar. Partnerine başka bir dünyadan veya zamandan biri olarak bakma olasılığı vardır.

Aşkta, Oğlak erkeği işleri çok yavaş almak ister. Kararlarında ve ilişkilerinde kendini güvende hissetmesi uzun zaman alır. Oğlak burcu bir erkek, sevgisini kelimelerle değil davranışlarla gösterir. Yine de ondan büyük jestler beklememek gerekir. Partnerinin sadece özel günlerde değil, yılın her günü takdir edildiğini anlamasını sağlar.

Oğlak erkeği hiçbir şeyi hafife almaz ve yüzeysel olmayı reddeder, bu da duygularını en sonunda yüzeye çıktıklarında derin ve gerçek kılar. Zodyak’taki en istikrarlı, inatçı ve duygu dolu burçlardan biri Oğlaktır ve bu özellikler Oğlak burcu bir erkekte kendini olanca derinliğiyle gösterir.

Oğlak erkeğinin, birinin kalbini kazanmak için nasıl davranacağını yavaş yavaş öğrenmesi gerekir. Aynı ilişkide çok uzun bir süre, hatta belki de yaşadığı sürece kalma şansı vardır. İstikrar ve ciddiyet anlayışı, ilişkilerine de yansır.

Hep aynı soru: Oğlak erkeği duygusuz mudur?

Parmağınızı gösterip “Zor biri” diyebileceğiniz bir erkek arıyorsanız, bu Oğlak burcu erkeği olacaktır. Çok katı olabilir ve beklentilerini karşılamak imkânsız gibi görünebilir. Aşkın gerçek büyüsünü bulamazsa, herhangi bir ödün vermeden veya herhangi bir esneklik göstermeden sahiplenici ama inatçı hale gelebilir. İşte tam da bu yüzden kalbini kazanmak ve onun eridiğini, değiştiğini ve sizinle tanışmadan önce asla düşünemeyeceği şeylere açıldığını görmek çok derin ve ilham verici olur. Birini sevdiğinde, sevdiği kişi için yapmayacağı şey nadiren olur ve sonsuza kadar doğru partnerle kalmaya hazır olduğunu ve kararından veya duygularından asla şüphe duymadığını söylemek mümkündür.

Oğlak burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?

Sağlam, kalıcı ama aynı zamanda kariyer gelişimine engel olmayan hatta bu gelişimi destekleyen bir aşk hayali kurar. Oğlak burcu erkeği, kendisini toplum içinde iyi gösterecek zeki ve başarılı kadınlara ilgi duyar. Yaşam hedeflerine odaklanmış, sade bir güzellik arar. Onu en çok, saçınız at kuyruğu halinde toplanmış ve oradan oraya koştururken giydiğiniz bir koşu kıyafeti içindeyken etkileyebilirsiniz. Doğal güzellikler Oğlak erkeklerine çekici gelir. Ancak bu, özensiz görünmenizden hoşlandığı anlamına asla gelmez.

Oğlak erkeğinin cinsel yaşamı

Oğlak erkeğinin seks hayatı bir paradoks içerir. Mars’ın etkisi Oğlak erkeğine çok uzun süre inanılmaz derecede tatmin edici cinsel ilişkileri mümkün kılan bir cinsel güç ve dayanıklılık verir. Öte yandan, Oğlak ve yöneticisi Satürn, derinliği olmayan her eylemi engeller ve önce gerçek bir duygusal bağ kurmayı bekler. Bireysel harita etkileri durumu değiştirebilse de harika bir seks hayatı için ihtiyaç duyulan şeyin duygu olduğunu anlamak için Oğlak erkeğinin zamana ihtiyacı olabilir.

İşte size Oğlak erkeğini daha yakından tanımak için ipuçları

Hedef ve iş odaklı, Satürn'ün yönettiği Oğlak burcu erkekleri, tırmanmakta oldukları zirveden gözlerini ayırmazlar. Çok az şey onları kariyer hedeflerine ulaşmaktan alıkoyabilir. Aşırı ciddi ve kasvetli görünseler de bu adamları bir kez tanıdıkça, aniden ortaya çıkmış gibi görünen, onlara en yakın olanları bile şaşırtan keskin bir mizah anlayışı ve yaşam arzusu keşfedeceksiniz. Bu da onlara ayrı bir çekicilik katar.

Oğlaklar kara komedileri severler ve en kasvetli durumlarda bile gülmenin ve mizah bulmanın bir yolunu bulabilirlerse, hayatın olumsuz yönleri üzerinde durmaya yönelik doğuştan gelen melankolik eğilimlerini yönetebilirler. Kendilerini açıkça göstermeyebilirler, ancak geleneksel davranan Oğlak erkeğinin aslında bu sıradan görüntünün altında son derece tuhaf ve özel bir adam olduğunu unutmayın.

Oğlak burcu erkeğine ne tür hediyeler alınır?

Bir Oğlak erkeği ile flört ediyorsanız özel günlere saygı göstermeye dikkat edin ve elinizden geldiğince pratik olun. Her türlü tuhaf şeye açık olması sizi şaşırtabilir. Çok uzun süre dayanabilecek geleneksel, tarihi, eğitici, faydalı hediyeler seçmek en iyisidir. Pek çok ayrıntıya, küçük ama pahalı sevgi belirtilerine sahip bir sanat anlayışına sahiptir ve her şeyi düzgün ve yerinde sever. Mantıklı bir hediye seçin, muhtemelen onu ifade etmenin en iyi yolu budur.