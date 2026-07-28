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Dekorasyon Önerileri

Bütçeyi zorlamadan evinizi daha lüks göstermenin 11 yolu

Maliyetleri artırmadan rahat, davetkar ve üst düzey bir atmosfer yaratmak için uygulanabilecek pratik ve uygun fiyatlı dekora dair öne çıkan 11 ürün!

Giriş: 28 Temmuz 2026, Salı 14:25
Güncelleme: 28 Temmuz 2026, Salı 14:25
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Evi daha şık ve lüks bir görünüme kavuşturmanın yolu, sanılanın aksine pahalı tasarımcı mobilyalarından veya yüksek maliyetli tadilatlardan geçmiyor. İç mekan uzmanlarına göre bir alanın kalitesini belirleyen temel unsur, harcanan paradan ziyade doğru tasarım tercihlerine odaklanmak. İşte bu noktada işinize yarayacak 11 madde:

 

 

1- Küçük biblolar yerine büyük aksesuarlar

Evi gösterişli kılmanın ilk kuralı, dağınıklık yaratan çok sayıda küçük obje yerine odak noktası olacak büyük parçalar seçmektir. Küçük çerçevelerden oluşan karmaşık bir galeri duvarı yerine devasa tek bir tablo veya minik biblolar yerine yeşilliklerle dolu büyük bir vazo tercih etmek, mekanda anında sofistike bir hava oluşturuyor.

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2- "Görsel gürültüyü" sınırlayın

Televizyon arkasındaki kablo karmaşası, mutfak tezgahına yayılan küçük ev aletleri veya komodin üzerindeki günlük eşyalar göz yorgunluğuna neden olur. Bu durum mekanı kalabalık ve ucuz gösterir. Elektronik eşyaları sepetlerde saklamak, küçük objeleri şık tepsilerde toplamak veya çekmecelere kaldırmak alanın çok daha düzenli görünmesini sağlar.

3

3- Halı boyutunda cömert davranın

Dekorasyonda yapılan en sık hatalardan biri küçük halı kullanmaktır. Yanlış boyuttaki bir halı odayı kopuk ve kalitesiz gösterebilir. Oturma odasında koltukların ön ayaklarının halıya basması, yemek alanında ise sandalyeler çekildiğinde dahi halı sınırları içinde kalması gerekir. Doğru boyutta bir halı, tüm odayı bütünleştiren en önemli yatırımlardan biridir.

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4- Aydınlatma düzenini yenileyin

Mekanın atmosferini en çok etkileyen unsurlardan biri aydınlatmadır. Tek bir merkezi tavan lambası yerine, odaya yayılan masa ve lambader kullanımı daha sıcak bir ortam yaratır. Ayrıca soğuk beyaz ışıklar yerine sıcak beyaz ampullere yönelmek ve ışık şiddeti ayarlanabilen akıllı ampuller kullanmak mekanı anında değiştirecektir.

5

5- Perdeleri yüksekten asın

Perdeler, odayı tamamlayan en temel öğeler arasındadır. Kadife veya keten gibi dokulu kumaşlar şık bir görünüm sunarken, uygulama yöntemi de büyük önem taşır. Perde çubuğunu pencerenin 10-15 cm üzerine ya da doğrudan tavana yakın bir noktaya monte etmek, tavanı daha yüksek ve odayı çok daha ferah gösterir.

 

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6- Dekoratif tepsilerden yararlanın

Mermer, ahşap veya dokuma tepsiler, üzerindeki eşyaları anında derleyip toplayarak bir sergi alanına dönüştürür. Banyoda mermer bir tepsi üzerine dizilen parfümler, sehpa üzerindeki dokuma bir tepsi veya mutfaktaki ahşap bir model, mekana çabasız bir şıklık katar.

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7- Taze çiçeklere yer açın

Bir mekanda taze çiçeklerin bulunması, her zaman lüks ve özenli bir his uyandırır. Çok pahalı buketler veya tasarım vazolar yerine; uygun fiyatlı sade bir demet çiçeği, şeffaf cam veya seramik bir vazoda sergilemek evin havasını bir anda değiştirmeye yeterlidir.

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8- Plastik yerine doğal malzemelere yönelin

Plastik eşyalar pratik olsa da mekanın kalitesini düşürür. Plastik çöp kovalarını metal olanlarla, çamaşır sepetlerini ise hasır veya dokuma modellerle değiştirmek görünümü hızla yükseltir. Banyo tezgahındaki plastik kutuları kaldırmak dahi fark yaratır.

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9- Evinize özel bir koku belirleyin

Lüks otellerin en belirgin özelliklerinden biri kendilerine ait karakteristik kokularıdır. Evde de benzer bir atmosfer yaratmak mümkündür. Banyoya yerleştirilecek bir koku yayıcı, salon için kaliteli bir mum veya girişe konulacak şık bir oda kokusu, mekandaki algıyı tamamen değiştirir.

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10- Küçük donanımları değiştirin

Sıradan dolap kulpları, bej anahtar kapakları veya standart kapı kolları mekandaki özgünlüğü azaltır. Mutfak ve banyo dolaplarının kulplarını daha modern veya klasik metal seçeneklerle değiştirmek, düşük bir bütçeyle mobilyalara yenilenmiş ve pahalı bir görünüm kazandırır.

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11- Sabunlukları ve kişisel bakım ürünlerini şıklaştırın

Sıradan ambalajlı ürünleri olduğu gibi bırakmak yerine; banyoda ve mutfakta estetik, şık sabunluklar kullanmak küçük ama etkili bir detaydır. Plastik ambalajlar yerine doldurulabilir cam veya seramik dispenserler tercih etmek, günlük rutini özel bir deneyime dönüştürür.

 

Referanslar

Kristen Garaffo. "14 Simple Ways to Make Your Home Look Expensive on a Budget". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/how-to-make-home-look-expensive/ (21.07.2026).

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