Ocak 2021 - Astrolojik etkiler

Merhaba, Jüpiter Satürn Kova etkilerini taşıdığımız bu ayın en önemli görünümlerinden biri Jüpiter Uranüs karesi olacak.

Jüpiter’in Uranüs ile kontakları büyük fikirlerle, planlarla ve dehayla alakalıdır. Dâhice ve ilerici fikirler hayatımıza beklenmedik ve ani bir şekilde girebilir. Bu açının handikaplı tarafı bazı planların ayaklarının yere basmaması ve somut dünyaya indirilememesi olarak söylenilebilir. Ayrıca değişim isteğimiz ve sıkılganlığımızın arttığı bir dönem fakat dürtüsel kararlar ve değişiklikler için çok da uygun bir zaman değil. Adımları atarken iki kere düşünmenin gerekliliğini vurgulayan bir dönem. Özellikle finansal ve eğitimle ilgili kararlarınızda. Şartlar baskılı ve akıllı adım atma gerekliliği de olsa büyük fırsatları yakalayabileceğimiz bir dönem.

Uranüs uzun süredir yaptığı retro hareketi bu ay bitiyor olacak. İlerleme ve özgürleştirici konuların bir kat daha hızlandığı bir döneme giriş yapıyoruz fakat ay ortası Uranüs’ün durağan olduğu bir dönem olacak. Aslında durağan dönemler retrolardan biraz daha zorludur çünkü hareket tamamen yavaşlar ve durur. Bu ay özgürlük konuları bir süre duracak da olsa ileri hareket etmek üzere 14 Ocak’tan itibaren vites artırıyor olacak.

Mars ise 2020’nin ikinci yarısındaki uzun Koç yolculuğunu bu ay sonlandırıyor ve Boğa burcuna geçiyor. Mars Boğa burcunda pek rahat bir konumda değildir. Aradığı aksiyon ve hareketliliği huzurlu Boğa ortamlarında bulamaz. Harekete geçmekte zorlanabilir. İstediklerini almak için gerekirse krizlere girmekte istekli Mars bu 2.5 aylık dönemde krizden uzak duracak fakat krize girmekte zorlandığı durumlarda bozuk bir şekilde, pasif agresif ya da bastırılmış agresyon patlamaları şeklinde ortaya çıkabilir.

Ayrıca Oğlak burcunda bir Yeniay ve Aslan burcunda bir Dolunay yaşayacağız. Oğlak burcunda 13 Ocak’ta gerçekleşecek Yeniay güneşin Oğlak’ta olduğu bu ay bize yeni yıl tatili dönüşü görev ve sorumluluklarımızı hatırlatan bir durumda. 28 Ocak Aslan Dolunayı ise tam tersi Ocak sonu ve Şubat başının daha eğlenceli ve kendimizi yaratıcı bir şekilde ifade etmek konusunda belirgin zamanlara işaret ediyor olacak.

Aralık ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Ocak - Merkür Neptün Üçgeni: Hayal gücümüzün ve zihinsel yaratıcılığımızın yüksek olduğu günlerdeyiz. Söylediklerimiz veya öğrendiklerimizin duygusal tesiri yüksek olacak. Anlaşmalar, toplantılar için uygun bir gün.

5 Ocak - Merkür Pluto Kavuşumu: Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

7 Ocak - Mars Boğa’da!

8 Ocak – Merkür Kova’da!

8 Ocak – Venüs Oğlak’ta!

8 Ocak - Güneş Neptün Altmışlığı: Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

9 Ocak – Merkür Mars Karesi: Sivri dilli ve tartışmacı bir dönem. Konuşulanlar ileride yara ve ayrılık olarak geri dönebilir. Zihnimiz hızlı, girişken ve enerjik.

9 Ocak – Venüs Mars Üçgeni: İkili ilişkilerde tutkulu, doğru zamanlamalar yaptığımız, uyumlu ve erotik bir dönem. Ayrıca çekiciliğimizin de yüksek olduğu ikili ilişkileri başlatmak açısından oldukça güzel bir zaman.

10 Ocak – Merkür Satürn Kavuşumu: Fakat dilimiz biraz tutuk olabilir, düşüncelerimiz depresif, kafa yormak zorunda hissettiğimiz, zihinsel sorumluluklarımızın arttığı günlerdeyiz.

11 Ocak – Merkür Jüpiter Kavuşumu: Eğitim, öğrenme ve yayıncılık açısından güzel bir zaman. Anlaşmalar ve toplantılar, yazışmalar için çok şanslı bir zaman dilimi. Bu günlerde fazla konuşabilir, konuşmalarımız egolu ve yüksekten olabilir.

11 Ocak – Merkür Chiron Altmışlığı: Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

11 Ocak – Jüpiter Chiron Altmışlığı: Öğrenme ve iyileşme devam ediyor. Yaralarımız konusunda çok daha iyimseriz ve bu yaraların hayatımıza katkılarını hissediyoruz ve onları lehimize kullanıyoruz.

12 Ocak – Merkür Uranüs Karesi: Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

12 Ocak – Venüs Chiron Karesi: İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

13 Ocak – Mars Satürn Karesi: Sorumluluklarımızın arttığı ve hedefe ulaşma açısından biraz zorlayıcı ve engellenmiş hissettiğimiz ve bu yüzden de gerildiğimiz bir dönem. Bu günlerde sakin kalmakta fayda var zira ay’ın en zorlayıcı zamanlarından biri. Aksiyonlarımızı güvenerek yapmakta zorlanabiliriz.

14 Ocak – Venüs Uranüs Üçgeni: İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

Uranüs Retro hareketini bitiriyor!

14 Ocak – Güneş Pluto Kavuşumu: Kendimizi daha baskın bir şekilde ifade etmek istediğimiz, gücümüzü biraz abartılı kullanabileceğimiz, kendimizle ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gereken bir dönemdeyiz. Pire için yorgan yakmamak gerekiyor.

18 Ocak – Jüpiter Uranüs Karesi: Ay’ın en önemli açısı! Yukarıda yazdığım etkilerin dışında kişisel olarak abartılı davranışlarda, çok sıkılgan ve değişiklik istediğimiz, bazı inançlarımızı sorguladığımız ve değiştirmek istediğimiz, zincir kıran günlerdeyiz. Bu açıyı +- 5 gün olarak düşünmeliyiz.

19 Ocak Güneş Kova’da!

20 Ocak – Mars Uranüs Kavuşumu: Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

23 Ocak – Mars Jüpiter Karesi: Abartılı davranışlar, özgüven ve şişmiş bir ego bu günlerdeki konularımız olabilir. İnançlarımız, değerlerimiz uğruna savaşabiliriz fakat insan kaybetme riskini barındırıyor. Herkesi olduğu gibi kabul etmek, inançlara saygılı ve mütevazilik bu günlerde işimize yarayacaktır.

23 Ocak – Venüs Neptün Altmışlığı: İkili ilişkilerde sevme sevilme duygusunu hissettiğimiz romantik bir dönem. Yaratıcı jestler zamanı. Kendimizi güzelleştirmek adına olumlu adımlar atabiliriz.

24 Ocak – Güneş Satürn Kavuşumu: Bugünlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

25 Ocak – Güneş Chiron Altmışlığı: Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

26 Ocak – Güneş Uranüs Karesi: Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankâr bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

28 Ocak – Venüs Pluto Kavuşumu: İlişkilerde yüzeye çıkan sorunlar, bilinçaltında kalmış konuların açığa çıkması, krizli ve dönüşümlü zamanlar. Kıskançlık ve fazla sahiplenicilik konularına dikkat etmek gerekiyor.

29 Ocak – Güneş Jüpiter Kavuşumu: Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızın iyi olduğu, güçlü kişilerden yardım ve destek aldığımız mutlu bir dönem.

30 Ocak – Merkür Retro hareketine başlıyor!

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