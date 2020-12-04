Nişastalı kurabiye nasıl yapılır?

Tarif defterimden;

İçeriğindeki nişastadan dolayı yerken ağızda dağılan kıyır kıyır lezzetteki kurabiyeler çay veya kahve yanına çok yakışıyor. Birkaç malzemeyle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kurabiyelerin hamurunda yumurta olmadığından kapalı kapta uzun süre saklayabilirsiniz.

Servis: 15 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 - 20 dakika

Nişastalı kurabiye için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

1/2 bardak pudra şekeri, 80 gr

150 gr tereyağı, eritilmiş

1 bardak mısır nişastası, 110 gr

1 bardak un, 120 gr

1 paket vanilya

1 tutam tuz

Nişastalı kurabiye yapılışı:

*Eritilmiş tereyağı ve pudra şekerini yoğurma kabına alarak el çırpıcısı ile karıştırın. Nişasta, un, vanilya ve tuzu eleyerek tereyağlı karışıma ekleyin. Elinizle yoğurarak 15 eşit bezeye ayırıp yuvarlayın (nişastadan dolayı hamur çabuk kuruduğundan her bezeyi elinizle bir kaç defa sıkarak yumuşatın). Üzerlerine hafifçe bastırarak fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin (dilerseniz üzerlerine benim yaptığım gibi kurabiye kalıbıyla şekil verebilirsiniz).

*10 dakika önceden 170 derecede ısıtılmış fırında yanları hafif kızarana kadar 15 - 20 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...