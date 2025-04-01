Nisan ayı aylık burç yorumları 2025

Esenlikler. Bu ay oldukça hareketli görünüyor. Ay’ın başrolünde Mars var. Mars bu ay çok fazla açı yapacak. Uranüs’le altmışlık, Neptün ve Satürn ile üçgen, Plüton ile de karşıtlık yapacak. Altmışlık ve Üçgen uyumlu açılardır. Uranüs ve Neptün altmışlığı oldukça yaratıcı ve bu yaratıcılığı girişime dönüştürebilecek motivasyon ve cesarete sahip olduğumuz bir ay’a işaret ediyor. Bu açı aslında Mars’ın Aslan burcuna geçmeden önce, Yengeç burcundayken ki halinde yaşanacak. Yengeç burcunda Mars çok da güçlü değildir ama duygusal motivasyonları çok güçlüdür. Duygusal olarak güdülendiğimiz, yaratıcılık, empati, sezgi gibi yeteneklerimizin üst düzey olduğu ve girişim yapma isteğinde olduğumuz bir ay diyebilirim. Satürn uyumlu açısı da disiplin ve dayanıklılığı yüksekte tutuyor.

Mars’ın tek handikaplı açısı Plüton karşıtlığı ve bu oldukça patlayıcı, kontrolcü, güç savaşına sokan, biraz kıskanç ve kıyaslayıcı bir durum yaratan bir enerji. Ay Ortasına biraz dikkat etmek gerekli. Özellikle Mars Aslan’a geçtiğinde evet belki güçsüz olduğu Yengeç’ten çıkmış olacak ama bizi fazla özgüvenli, egosantrik bir duruma getirebilir bu da tartışmalara yol açabilir.

Satürn Uranüs açısına da kısaca değinmek gerekirse ileriye yönelik akılcı hamleler diyebilirim. Kalıplarımızı, bize faydalı olan yapıları, rutinleri düzenleyici, eksiklerini giderici ve biraz yavaşlatan kısımların düzeltileceği bir döneme işaret ediyor diyebilirim. Aslında bu hayatımızda geçen aydan beri var fakat bu ay başında zirve yapacak.

Bu ay’ın bir diğer önemli etkisi ise Ay Düğümlerine gezegenlerin açıları. Aslında bu hem dünya, hem ülkemiz açısından oldukça kadersel bir ay’a girdiğimize işaret ediyor. Ay düğümlerine olan etkiler kaderseldir yani biraz daha pratik bir dille anlatmak gerekirse daha uzun vadeye yayılan etkileri olur. Venüs Mars Uranüs ve Satürn bu düğümlere uyumlu etkileşimde ki bu ay atılan adımların, alınan kararların arkasında doğru bir mantık ve doğru bir sezgi olduğunu gösteriyor. Hem yaratıcılığımız, hem iletişim gücümüz, hem duygusal motivasyonlarımız hem de sabır, disiplin ve dayanıklılığımız bu kararları almakta bize pozitif bir noktada destek oluyor.

Bu ay Merkür ve Venüs ileri harekete geçecek. İletişim’deki biraz geriye gitmiş, yanlış anlamalara mahal vermiş, sosyal ve ikili ilişkiler anlamında doğru zamanda doğru yerde olamamış durumlar artık yavaş yavaş ileri hareketlenmeye başlayacak.

Son olarak gezegen burç geçişlerinden bahsedelim. Merkür ve Venüs ileri harekete geçtikten sonra Koç burcuna geçecekler. Geri hareket bittikten sonra daha da bir hızlanma getirecek Merkür ve Venüs ile ilgili konulara diyebilirim. Artık iletişimimiz de daha fazla ortaya çıkacak, hızlanacak, biraz daha agresif ve girişken bir hale gelecek. Sosyal ilişkilerimizde de daha hareketli bir hale geleceğiz. Romantizm biraz düşebilir.

Güneş Boğa burcuna geçecek. Artık Boğa sezonu başlıyor. Biraz daha elimizdekilere, sahip olduklarımıza daha da fazla sahip çıktığımız, her ne kadar Merkür ve Venüs koç’a da girse huzura önem vereceğimiz, bizi biraz koç’un hızından yavaşlatan bir etki diyebilirim. Ayrıca biraz daha finansa ve paraya yönelecek bir dünya diyebilirim.

Mars ise Yengeç burcunda zayıf ve duygusal olduğu uzuun bir zamandan sonra Aslan burcuna geçerek özgüvenimizi, agresifliğimizi çok yükseltecek. Daha neşeli, fiziksel olarak aktif, girişken bir döneme giriyoruz nihayet. Nihayet diyorum çünkü Mars burda daha güçlü. Yengeçte duygusal olarak yaralanmış hissedip saldırgan olabiliyordu, Aslanda özgüven çok daha yükselecek.

Nisan ayının önemli gökyüzü açıları;

3 Nisan - Venüs Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı Venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

4 Nisan - Satürn Uranüs Altmışlığı:

Yenilikçi fikirlerin yapılandırılmış ve disiplinli bir şekilde uygulanmasını destekler. Bu açı, geçmişle geleceği birleştirerek kalıcı değişimler yaratma potansiyelini gösterir. Kişi, düzeni korurken özgünlüğünü ifade edebilir ve istikrarlı bir şekilde ilerleme sağlayabilir.

5 Nisan - Mars Uranüs Altmışlığı:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

5 Nisan - Mars Satürn Üçgeni:

Enerji ve disiplinimiz birbiriyle güçlü paralellikler taşıyor. Hem başlatmak hem de sürdürmek konusunda çok etkin günlerdeyiz. Fiziksel aktiviteler için oldukça verimli ve kazanç sağlayacağımız bir zaman dilimi. Hem iletişimsel hem fiziksel etkinliğimiz çok yüksek.

6 Nisan - Güneş Jüpiter Altmışlığı:

Ay’ın güzel açılarından. Kendimizi ifade etmede kolaylıklar yaşayacağımız, avantajımıza durumların gelişebileceği, eğitim, yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konular açısından güzel bir dönem.

6 Nisan - Venüs Mars Üçgeni:

İkili ilişkilerde tutkulu, doğru zamanlamalar yaptığımız, uyumlu ve erotik bir dönem. Ayrıca çekiciliğimizin de yüksek olduğu ikili ilişkileri başlatmak açısından oldukça güzel bir zaman.

7 Nisan - Venüs Satürn Kavuşumu:

İkili ilişkiler ve sevgi alışverişi konusunda engeller yaşayabileceğimiz, tatminsiz ve sevilmemiş hissettiğimiz, sevgimizi de ifade etmekte zorlandığımız bir dönem.

7 Nisan - Merkür ileri harekete başlıyor!

8 Nisan - Venüs Uranüs Altmışlığı:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

8 Nisan - Mars Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Fakat bu açı, bir yandan Güneş ve Güney Ay Düğümü kavuşumu zorlasa da bu açı ile rüzgarı biraz daha arkamıza alabileceğimiz, hedeflerimize zorluklar çıksa da motivasyonu yüksek bir şekilde ilerlemek isteyeceğiz.

12 Nisan - Güneş Chiron Kavuşumu:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

13 Nisan - Venüs ileri harekete başlıyor!

14 Nisan - Satürn Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Kişinin kaderine giden yolda sorumluluk alması ve disiplinle ilerlemesi gerektiğini gösterir. Bu açı, geçmiş deneyimlerden ders alarak uzun vadeli hedeflere ulaşma potansiyeli taşır. Kişi, kararlılıkla hareket ettiğinde yaşam yolunda önemli bir anlam ve başarı bulabilir.

16 Nisan - Merkür Koç'ta!

17 Nisan - Merkür Neptün Kavuşumu:

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmalara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil.

18 Nisan - Mars Aslan'da!

19 Nisan - Güneş Boğa'da!

20 Nisan - Mars Neptün Üçgeni:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

20 Nisan - Uranüs Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Kişinin özgünlüğünü ve yenilikçi fikirlerini kader yolunda kullanma fırsatını gösterir. Bu açı, beklenmedik fırsatlarla ani ve olumlu yön değişimlerini destekler. Kişi, bireyselliğini ifade ederek geleceğe yönelik anlamlı ve ilerici adımlar atabilir.

20 Nisan - Venüs Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

3 Nisan’daki etkinin aynısını tekrar yaşayacağız.

20 Nisan - Venüs Uranüs Altmışlığı:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

21 Nisan - Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

21 Nisan - Güneş Mars Karesi:

Güneş Mars karesi gergin, sinirli, kazalara açık, otorite figürleriyle, baba figürüyle çatışmalı zamanlara işaret eder. Bu dönemde akılcı ve olgun davranmak faydamıza olacaktır.

23 Nisan - Güneş Plüton Karesi:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

25 Nisan - Venüs Satürn Kavuşumu:

7 Nisan’daki kavuşumun aynısını tekrar yaşayacağız.

27 Nisan - Mars Plüton Karşıtlığı:

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

30 Nisan - Venüs Koç'ta!