Nisan ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu ay çok hareketli bir gökyüzü bizi bekliyor. Öncelikle 8 Nisan!da Koç burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek, yazısını ayrıca yazacağım. Merkür retroya girişi ile Nisan ay’ına başlıyoruz. Bu etkiyi artık hepiniz biliyorsunuz. Merkür direkt harekete 3 hafta sonra geçecek.

Ayrıca çok önemli gezegen burç değişimleri var. Öncelikle Venüs Koç burcuna geçecek. Bu ay Mars’ında çok fazla aktivitesi var ve koç burcuna geçen bir gezegen bu etkiyi bence çok daha pekiştiriyor. Venüs koç enerjimizi, girişkenliğimizi güvenimizi artıracak. İlkbahar geldi. Venüs Koç ilişkilerde de girişkenlik, hız, sıkılganlık, spontanlık gibi konuları getiriyor.

Venüs Ay sonunda Boğa burcuna geçiyor. Koç burcunun tam tersi etkiler yaşamaya başlayacağız Venüs ile ilgili konularda. İlişkilerde çok daha sakin, elimizdekinin kıymetini bilen, kendimizi ve sahip olduklarımızı seven, huzurlu bir yapıya gireceğiz.

Ve son olarak ayın en aktif gezegeni Mars ay sonu Koç burcuna geçecek ve çok güçlenecek. Yine cesaretimiz birkaç kat daha yükselecek. Fiziksel enerjimiz artacak, kavga, tartışma, kendimizi iddia etme, eril enerji konuları da çok fazla yükselecek. Dünyada savaş, askeri operasyon, kaza, yangın gibi konuları da yükseltebilecek bir etki. Yalnız aslında bu etki biraz daha Mayıs ayını ilgilendiriyor diyebilirim.

Açısal etkileşimler olarak Mars yine çok aktif. Ay başında Satürn ile kavuşacak ve çok fazla bir şekilde engellenecek, engellenmiş hissedecek. Frene çokça basacağız veya basmak zorunda kalacağız. Kendimizi ifademizin ve iddiamızın oldukça düşük olduğu bir dönem diyebilirim, ta ki ay sonuna kadar.

Mars ay ortasında Jüpiter ve Uranüs ile altmışlık gerçekleştirecek. Bu iki açıyı birlikte yorumlamak istiyorum. Spontan bir şans, girişimin getirdiği bir başarı, abartılı bir özgüven, bu özgüvenin getirdiği başarı kadar kayıplar da sözkonusu olabilir. Daha fazla sorgulamamız gereken, hesaplamamız gereken bir dönem. Eğer hesap ve sorgulama kısmını halledebilirsek bence bu açı döneminde yapacağımız aksiyonlar şanslı ilerleyebilecek ve başarıyla sonlanabilecektir.

Mars Koç burcuna geçmeden Neptün ile kavuşacak ve Balık burcunda kavuşacak. Çok tehlikeli bir dönem. Sakarlığa çok dikkat. Bu hesaplama ve sorgulamanın çok çok düştüğü, alınganlıkların arttığı, aldanma/aldatma konusunun çokça yaşanabileceği bir dönem. Denizlerle ilgili konularda dünyada gerilimler yaşanabilir. Su ile ilgili konulara ay sonuna doğru ekstra dikkat etmek gerekiyor.

Son olarak, belki de ay’ın en önemli açısal etkileşimi Jüpiter Uranüs kavuşumu olacak. Bu açı ay ortasında gerçekleşecek ve tam kavuşuma gelmeden bir +- 15 gün etkisini sürdürecek diyebilirim. Yani tüm Nisan ay’ını etkileyecek. Bu ay bizi inanılmaz sürprizler bekliyor. Sürpizle gelen şanslar bizi bekliyor olacak. Para konularında da büyük sürprizler bekliyorum. Bunlar biraz eflasyonun artışı yönünde maalesef. Fakat yatırımlarımız da çokça değerlenebilir. Toprak yatırımlarının çokça değerleneceğini düşünüyorum. Ayrıca inançlar, hayat felsefesini biraz daha değişik bir açıyla yorumlayacağımız, farklı bakış açıları getirebileceğimiz, belki de kalıcı olarak bir görüş değişikliği yaşayacağımız bir ay olabilir. Yurtdışı ile ilgili konularda, yabancılarla ilgili konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir ülkemiz genelinde veya kişisel olarak.

Nisan ayının önemli gökyüzü açıları;

2 Nisan – Merkür Retro harekete başlıyor!

3 Nisan – Venüs Neptün Kavuşumu:

İkili ilişkiler için çok dikkat edilmesi gereken bir açı formasyonu. Neptün’ün aldatıcı hayaller dünyası ikili ilişkilerde bizi fazla idealize ettiğimiz durumlara düşürebilir bu da aldanmamıza ve gerçeklerle karşılaştığımızda hayal kırıklığına uğramamıza sebep olabilir.

5 Nisan – Güneş Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Hedeflerimize ulaşma yolunda irademizi ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade etme şeklimiz hedeflerimize hizmet ediyor ve güçlü pozisyondaki kişileren destek alabileceğimiz bir zaman.

5 Nisan – Venüs Koçta!

6 Nisan – Venüs Plüton Altmışlığı:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

8 Nisan – Güneş Chiron Kavuşumu:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

10 Nisan – Mars Satürn Kavuşumu:

Ay’ın en zor dönemi olabilir. Bu birkaç gün öfke problemlerine çok dikkat etmek gerkeiyor. Engellenmişlik hissinin çok fazla yaşandığı, aksiyonlarımıza çok fazla dirençle karşılaşacağımız, kendimizi şanssız hissettiğimiz, hızlanmasını istediğimiz işlerin aksine yavaşladığını görebileceğimiz bir dönem, çok dikkatli olmamız gerekiyor.

12 Nisan – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

15 Nisan – Merkür Chiron Kavuşumu:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

17 Nisan – Venüs Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

19 Nisan – Merkür Venüs Kavuşumu:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

19 Nisan – Güneş Boğa’da!

19 Nisan – Mars Jüpiter Altmışlığı:

Aldığımız cesur aksiyonların ödülünü aldığımız mükemmel bir zaman. Bu dönem tereddüt ettiğimiz konular varsa aksiyon almak için kullanabilir, yeni başlangıçlar yapabiliriz. Girişim yapmak istediğimiz konular için de kullanılmak üzere harika bir zaman dilimi.

20 Nisan – Mars Uranüs Altmışlığı:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

21 Nisan – Jüpiter Uranüs Kavuşumu:

Ay’ın önemli açılarından. Sürpriz ve ani gelen şansları yükseltecek bir etki. Problem yaratabilecek durumlar varsa bu durumlardan bizi çıkartabilecek durumlar oluşabilir. Yaratıcı fikirlere oldukça açık bir dönem. Önemli anlaşmalar, uluslararası konular, yolculuklar ve özellikle eğitim açısından oldukça destekleyici.

21 Nisan – Venüs Chiron Kavuşumu:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

21 Nisan – Güneş Plüton Karesi:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

25 Nisan – Merkür ileri harekete başlıyor!

29 Nisan – Mars Neptün Kavuşumu:

Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kavuşum açısı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

29 Nisan – Venüs Boğa’da!

30 Nisan – Mars Koç’ta!

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