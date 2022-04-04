Nisan 2022'nin önemli gökyüzü açıları

Merhaba. Nisan ayı oldukça ilginç, hassasiyet ve yardımseverliğimizin arttığı, biraz kafalarımızın karışabileceği, kaçışlara meyledebileceğimiz fakat iyileşebileceğimiz, daha barışçıl bir durumda olmasını umut ettiğim bir ay olacak. Ayın bana göre en önemli beş göksel etkisi aybaşında yaşayacağımız Mars Satürn Kavuşumu, ay ortasında Jüpiter Neptün Kavuşumu ve ay sonundaki Plüton geri hareketi ve Balık burcuna girecek Venüs ve Mars olacak.

Ayın en sert kombinasyonu Mars Satürn kavuşumu olacak. Bu Astrolojide kötücül olarak bildiğimiz, ayrıştırıcı, sorun çıkartabilen, agresifleştirici, engelleyici, bölücü, yavaşlatıcı etkileri olan bir etkidir. Ay’ın ilk haftası bu etkileri yoğun olarak yaşayacağız. Bu ilk haftayı sinirli, gergin geçirebiliriz. Kazalara, yangınlara dikkat. Bu açı ile ilgili şunu söyleyebilirim ki özgüven ve motivasyonumuz düşük olsa bile eğer gerekenleri yaparsak bizi ilerisi için ödüllendirici bir etki olduğunu düşünüyorum. Bence zaten hayatta önce disiplin, yapılması gerekenler ile başlanır, motivasyon sonradan gelir.

Ayın ortasındaki etki ise Ay’ın en önemli kavuşumu olacak. Bu kavuşum iki Balık burcu yöneticisi Jüpiter ve Neptün arasında gerçekleşecek. Balık burcuna geçecek olan Venüs ve Mars ile birlikte de bu ay fazlasıyla Balık etkisi altında geçecek diyebiliriz. Venüs’ün ve Jüpiter’in Balık burcunda olması ve ay sonunda iki iyicil olarak kavuşacak olmaları da ayın güzel etkisi. Ay iki kötücülün kavuşumu ile başlayacak, iki iyicilin kavuşumu ile bitecek. Hayatımıza merhamet ve umarım ki barış girecek. Jüpiter Neptün etkisi bu romantizmin, empati ve yardımseverliğin, belki kendini fedanın en yüksek noktası olabilir. Sembolik olarak konuşmak gerekirse “peygamber” pozisyonu diyebiliriz. Yani büyük bir merhamet, kendini adanmışlık, fedakârlık… Yalnız bütün bunlar büyük bir yanılsama riskini de beraberinde getiriyor. Aybaşında ateş’e dikkat etmemiz gerekir dedik, ayın geri kalanında ise artık dikkat etmemiz gereken su olacak. Su baskınları, ülkemiz ve dünya açısından bakıldığında denizlerle ilgili konular önem kazanıyor.

Geri gitmeye başlayacak olan Plüton ise bize eksik yanlarımızı pek de hoş olmayan yollarla gösteren, onunla yüzleştiren ve gerekli elemeleri yapıp güçlenmemize sebep olarak aksiyonları almamıza karşı bizi güdüleyen gezegendir. Bir gezegenin retro olması etkilerinin dışsal olarak gözlemlenmemesi, içe dönmesi, geriye dönük düzeltmeler yapılması ve zamanlamalarda birtakım yanlışlıklar yapılabilme ihtimali ve gecikmelere yol açan bir etkidir. Plüto temaları hayatımızda Nisan sonundan itibaren geriye dönüp düzeltmemizi gerektirecek etkileri hayatımıza sokacak.

Nisan ayının önemli gökyüzü açıları:

2 Nisan – Güneş Chiron Kavuşumu:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

2 Nisan – Merkür Chiron Kavuşumu:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

3 Nisan – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimin vurgulandığı kendimizi iyi ifade ettiğimiz günlerdeyiz. Önemli anlaşmalar için verimli kullanılabilir.

5 Nisan – Mars Satürn Kavuşumu:

Astrolojideki iki kötücülün kavuşumu. Gaz ve frenin aynı anda olduğu, gergin, fazla sorumlulukların olduğu, kazalara açık olabilecek, istediklerimize ulaşamama hissinin aynı zamanda azim ve disiplinin de bizimle olduğu birkaç gün geçireceğiz.

5 Nisan – Venüs Balık’ta!

7 Nisan – Merkür Satürn Altmışlığı:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

7 Nisan – Mars Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Bugünler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

8 Nisan – Merkür Mars Altmışlığı:

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olabileceği bir dönem. Zihnimiz hızlı, aktif ve girişimci. Yeni fikirler üretmeye ve ürettiğimiz fikirlerin peşinden koşmaya başladığımız günlerdeyiz.

10 Nisan – Merkür Plüton Karesi:

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

11 Nisan – Merkür Boğa’da!

12 Nisan – Jüpiter Neptün Kavuşumu:

Hayaller, empati, kaçışlar, yaratıcılık, duygusallık, idealistlik bu dönemde zirve yapacak. Hem şans hem aldanma aynı anda yaşanabilir. Bu açı için en büyük risklerden biri ise neredeyse kaçınılmaz olan aşırı iyimserlik. Detaylara dikkat etmek ve daha sorgulayıcı olmak gerekiyor.

13 Nisan – Güneş Satürn Altmışlığı:

Kendimizi disipline edebildiğimiz, görev ve sorumluluklarımıza odaklandığımız, duygularımızı bir süreliğine erteleyebildiğimiz bir zaman dilimi. Hedeflerimize ulaşma yolunda kullanabileceğimiz günlerdeyiz.

13 Nisan – Jüpiter Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Neptün ile birlikte Ay düğümlerine oldukça kadersel bir etki. İyimser, şans getirici bir etki. Satürn karesi öncesinde bu günler değerlendirilebilir.

14 Nisan – Neptün Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Bu dönemde yapacağımız fedakârlıklar uzun vadede olumlu dönüşler getirecektir. Fedakâr ve idealist olduğumuz bir dönem. Hayal gücümüz bizi doğru yönlendiriyor.

15 Nisan – Mars Balık’ta!

18 Nisan – Merkür Venüs Altmışlığı:

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

18 Nisan – Merkür Uranüs Kavuşumu:

Yaratıcı fikirler zamanı. Zekânın daha kıvrak olduğu, zihnimizin daha berrak ve açık olduğu bir zaman. Bu dönemin handikabı aşırı değişken fikirli ve sıkılgan oluşumuz.

18 Nisan – Venüs Uranüs Altmışlığı:

İkili ilişkiler ve sosyal ilişkilerimize heyecan ve değişiklik katacak bir etkileşim. İkili ilişkilerde biraz daha sabırsız ve değişiklik niyetlisi olabiliriz. Fakat bu sabırsızlığı gemileri yakan bir tarzda değil yaratıcı bir şekilde kullanacağız.

18 Nisan – Güneş Plüton Karesi:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

20 Nisan – Güneş Boğa’da!

21 Nisan – Satürn Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Özellikle finansal konularda daha fazla çaba sarf etmemiz, sorumluluk almamız gereken bir dönem. Kuzey ay düğümü etkileşimleri her zaman oldukça kaderseldir, bu dönemde alınan sorumluluklar ve disiplin ilerisi için uzun vadede bize fayda sağlayacaktır.

24 Nisan – Merkür Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Hedeflerimize giderken aklımızı da doğru kullandığımız, yeni fikirleri hayatımıza olumlu bir şekilde adapte ettiğimiz ve networkumuzu etkin kullandığımız bir zaman dilimi.

24 Nisan – Merkür Satürn Karesi:

Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Bu dönemde zihinsel işlerde sorumluluklar artabilir, öğrenmek, araştırmak gereken durumlar içerisinde olabiliriz.

25 Nisan – Merkür Neptün Altmışlığı:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

26 Nisan – Venüs Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı Venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve bu açı süresince rüzgarı arkamıza alıyoruz.

27 Nisan – Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

27 Nisan – Venüs Neptün Kavuşumu:

Romantizm ve ilişkilerdeki yaratıcılık zirve yapabilir. Bir o kadar da duygusal, incinmiş, alınmış hissedebilir, yanılgılara çok açık olabiliriz. Uçlarda bir durum. Aşkın ve etkilenirliğin de zirvede olduğu bir dönem.

28 Nisan – Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

29 Nisan – Plüton geri harekete başlıyor!

30 Nisan – Merkür İkizler’de!

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