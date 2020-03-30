Nisan 2020 - Astrolojik etkiler

Korhan Kılınçkaya, nisan ayının astrolojik yorumunu yazdı.

Çok zorlu bir Mart ayı geçirdik. Nisan ayının ilk yarısında da bu zorlu etkiler devam ediyor. İkinci yarısı nisbeten daha durağan geçecek. Ayın tamamında Venüs ve Mars hava elementi burçlarda ve uzun süre birbirleriyle olumlu irtibatta olacaklar. Merkür de 10 Nisan’da ateş elementine geçecek. Bu da iletişimin bir önceki aya göre daha aktif geçeceği anlamına geliyor. Entellektüel faaliyetler, çalışmalar, teknoloji konularını daha aktif kullanacağımız bir dönem. Yeni fikirler, buluşlar, icatlar görebiliriz. Dünya dengelerinin değişmesine sebep olan Jüpiter Pluto kavuşumu ayın ilk yarısında çok etkili. İkinci yarısına doğru etkisi biraz daha durağanlaşıyor.

Nisan ay’ındaki önemli görünümler:

3 Nisan - Venüs İkizler’de: İlişkiler gezegeni Venüs, ay başında ikizler burcuna geçecek ve bütün Nisan boyunca orada kalacak. Merak etmek, yazmak, okumak, sevdiklerimizle iletişim kurmak hız kazanacak.

4 Nisan - Merkür Neptün Kavuşumu: Venüs İkizler’e odak kazandırırken, iletişim gezegeni Merkür ise bu kavuşum açısı ile biraz bulanık. Aldanma/aldatılma gibi konular, gerçeklerin gizlenmesi, yanlış anlaşılmalar, yanlış inançlar ve endişe gözlenebilir. Medyada, internette yanlış bilgiler dolaşabilir.

4 Nisan - Venüs Satürn Üçgeni: Hava üçgeni ilişkilerimizde aklı başında, sadık, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz, emek sarfettiğimiz ve bu emeğin karşılığını aldığımız dönemlere işaret ediyor.

5 Nisan - Jüpiter Pluto Kavuşumu: Mart ayı için yazdığım yazıda Jupiter Pluto kavuşumu dünya genelinde inançlar, hayat felsefesi ve politik konular üzerinde geri dönülemez dönüşümler, güç savaşları ve manipulatif hareketler getireceğini yazmıştım. Ayrıca Finans dünyasının da ciddi dönüşümler geçireceğini yazmıştım. Nisan başı Mart ayının kalıntılarını taşıyor maalesef.

7 Nisan - Mars Uranüs Karesi: Sürpriz girişimlerin olduğu bir zaman dilimi. Yeni fikirler, icatlar bu dönemde karşımıza çıkabilir. Ayrıca gereksiz ani tepkiler ve tartışmalardan, dikkatsiz hareketlerden kaçınmamız gereken bir dönem.

7 Nisan – Terazi’de Dolunay: Bir Neptünyen doluay daha bizi bekliyor! Haftalık yazılarımda daha detaylı değineceğim fakat ilişkiler vurgusu olan bir Dolunay 7 Nisan’da Terazi burcunda gerçekleşecek ve etkileri 22 Nisan’a kadar devam edecek. Terazi burcunun yöneticisi Venüs, Dolunay’a karşıtlığı yapan Koç Güneş’in yöneticisi Mars ile neredeyse ay boyunca uyumlu etkileşimde. Bu da ilişkilerde çok uyumlu bir döneme işaret ediyor. Ayrıca entellektüel hobiler, faaliyetler, yazmak, okumak, danışmanlık vermek, etrafımızı güzelleştirmek için oldukça güzel bir dönem. İnzivada da olsak iletişimden kopmayacağız. Belirsizlik ve endişe yine dönemin teması olacak fakat bu inzivanın iyi taraflarına odaklanıp, huzurlu ve romantik bir zaman yaşayabiliriz.

7 Nisan - Merkür Pluto Altmışlığı: Ayın genelinde bahsettiğim gibi entellektüel faaliyetler açısından olumlu zamanlardayız. Bu açı bizi derinlikli konulara yöneltecek. Gizlide kalmış konular açığa çıkacak. Veya biz daha derinlemesine çalışacağız.

8 Nisan - Merkür Jüpiter Altmışlığı: Hemen arkasından bu açıyla ise çalışmalarımız felsefi bir boyut kazanacak. İçi dolu olacak öğrendiklerimizin. İyimser düşüncelerimiz nisbeten artacak.

10 Nisan - Merkür Koç’ta: Ve 10 Nisan’dan itibaren iletişim tarzımız daha spontan ve cesur hale gelecek. Yeni şeyler öğrenme isteğimiz, öğrendiklerimizi aktarmak için girişimlerimiz hız kazanacak. Patavatsız konuşmamaya özen gösterelim.

12 Nisan - Merkür Satürn Altmışlığı: Bu dönem Koç, Merkür’ün gerginliğini ve spontanlığını kontrol edebileceği dönemlere işaret ediyor. Aklımızı toparlayıp görev ve sorumluluklarımıza odaklanabildiğimiz zamanlardayız.

14 Nisan - Güneş Pluto Karesi ve Güneş Jüpiter Karesi: Güneş’in Jüpiter Pluto kavuşumunu tetikleyecek bir bölgeden geçiyor olması salgın ile ilgili bazı tetikler yaratabilir. Ünlü kişilerdeki enfeksiyon haberleri daha artabilir. Güç savaşlarına açık bir dönem. İflaslar ve önemli görev değişiklikleri yaşanabilir. Kişisel olarak abartılı tepkiler vermemeye özen göstermemiz gereken zamanlar.

18 Nisan - Merkür Venüs Altmışlığı ve Merkür Mars Altmışlığı: Gökyüzünde flörtleşen Venüs ve Mars’ın arasına Merkür giriyor! Fakat işleri bozmak için değil. Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi.

19 Nisan - Güneş Boğa’da: Güneş’in Boğa’ya geçmesi ile birlikte maddesel dünyaya, beş duyumuzun hissettiklerine odaklandığımız, sahip olduklarımızın kıymetini bildiğimiz huzurlu topraklardayız.

21 Nisan - Güneş Satürn Karesi: Bu günlerde kendimizi ifadede zorlanabiliriz. Engeller ve yavaşlamalar ile karşılaşabiliriz. Depresif bir gün olabilir. Psikolojik sağlığımızı sağlam tutmalıyız.

22 Nisan – Boğa’da Yeniay: Satürn ve Uranüs’ün etkili olduğu bir Yeniay bizleri bekliyor. Bir yandan baskı, engel ve sorumlulukların artacağı, bir yandan da bu baskılardan kaçmak, zincirlerimizi kırmak isteyeceğimiz bir dönemdeyiz. Her iki durumda da 7 Mayıs’a kadar bir miktar gerilim sonucu yeni gelişmelerin yaşanabileceği bir dönem.

25 Nisan - Pluto geri gidiyor: Jüpiter konuları olan seyahatler, eğitim ve finans konularında dünya çok ciddi dönüşümlere sahne oldu. Pluto 25 Nisan - 3 Ekim arası gerileme dönemine girecek ve dönüşüm bu dönemde belki yüzeyde eskisi kadar etkili olmayacak ama tekrarlı bir şekilde alttan devam edecek. İnsanlık olarak yıkıntıları içselleştirip üzerine yeni planlar yapacağız.

25 Nisan – Güneş Uranüs Kavuşumu: Kendimizi ifade şeklimiz bu günlerde oldukça orjinal ve isyankar olacak. Baskı ve engellerin bizi en çok sıktığı günleri yaşıyoruz. Tartışmalardan uzak kalmak ve gemileri yakmamakta fayda var. Dünya genelinde özellikle otorite ve ün sahibi kişiler için beklenmedik haberler alabiliriz.

25 Nisan - Merkür Pluto Karesi ve Merkür Jüpiter Karesi: Açığa çıkan nahoş haberler olabilir, kıskançlık ve inatlaşma’dan kaçınmaya çalışalım. Derinlemesine araştırma ve öğrendiklerimizi felsefi bir tabana oturtma zamanları, aşırılıklara ve inançsal çatışmalara girmediğimiz sürece.

27 Nisan - Merkür Boğa’da: İletişimimiz yavaşlıyor ve sakinleşiyor. Maddi konulara ağırlık veriyoruz. Tasarruf etmek, finans’ımızı yeniden organize etmek için elverişli günlerdeyiz.

28 Nisan - Merkür Satürn Karesi: İletişim iyice yavaşlayacak, engelleyecek durumlarla karşılaşabiliriz. Kendimizi ifade güçlüğü yaşayabiliriz. Olumsuz ve endişeli düşünceler içerisine girebiliriz.

Herkese Mutlu ve Sağlıklı bir ay diliyorum.