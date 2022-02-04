Nevresim takımı nasıl seçilir?

İyi bir uyku kaliteli bir nevresim takımıyla başlar. Yatağınızı ve yastıklarınızı korurlar ve gece boyunca sadece rahatlık hissi vermekle kalmaz, aynı zamanda yatak odanızın şık ambiyansına ve dekoruna da katkıda bulunurlar. Doğrusunu seçmek pek çok faktöre bağlı aslında: Yapıldıkları malzeme, kişisel uyku tercihleriniz, alışkanlıklarınız ve tabii ki aradığınız görünüm.

Bunun dışında daha soğuk yerler, ekstra bir sıcaklık katmanı sağlayan çarşafları gerektirirken daha sıcak bir yerde yaşıyorsanız, serinleten çarşaflarda uyuyarak daha rahat hissedebilirsiniz...

Kumaş seçimi

Kumaş, çarşafların en önemli özelliğidir çünkü yatağınızın görünümünü ve üzerinizde nasıl bir his yarattığını belirler.

Keten

Keten, en popüler çarşaf kumaşlarından biri. Pamuğa benzer bir şekilde, Avrupa'dan temin edilen keten bitkilerinden elde edilen doğal bir elyaftır. Keten çarşaflar inanılmaz derecede güçlü ve havadardır. Böylece vücudunuzun nefes almasına ve ekstra teri emmesine izin verirler. Yıl boyunca ideal bir seçenek olsalar da sıcak ve nemli bir iklime sahip bir yerde yaşıyorsanız keten çarşaflar doğru seçimdir. Keten çarşafların bir diğer faydası da her yıkamada daha yumuşak hale gelmeleri. Böylece çarşaflarınız zaman geçtikçe daha da güzel bir dokuya kavuşurlar. Hassas cilde veya alerjiye sahip olanlar, keten çarşafların üstünde kendilerini daha iyi hissettiklerini fark edebilirler.

Pamuk saten

Bu harika yumuşak pamuk aynı zamanda yumuşak, pürüzsüz ve nefes alabilir olduğu için uyumak için ideal kumaş türlerinden biri. Üstelik yazın serin, kışın sıcak tutuyorlar. Pamuklu saten, genellikle parlak ve pürüzsüz bir kumaş olan polyester saten ile karıştırılır. Farkları dokumalarından kaynaklanır. Pamuk saten %100 doğal pamuktan üretilmiştir ve bu nedenle pamuğun tüm özelliklerine sahiptir: Nefes alabilir ve nem emicidir. Pamuklu saten nevresim takımı, saten dokuması sayesinde normal pamuklu nevresim setlerinden çok daha yumuşak ve pürüzsüz bir his verirler. Üstelik pamuklu satenin üzerindeki renkler çok daha uzun süre canlı kalabilirler.

Perkal

Yumuşak ve nefes alabilen özelliğiyle perkal, Mısır'da Nil Nehri kenarlarında yetiştiği için uzun lifli Mısır pamuğu olarak da biliniyor. Perkal çarşaflar vücudunuzu serin tuttuğu için geceleri ısınma eğilimi gösterir ve son derece hafiftirler. İçlerinin ekstra uzun olması nedeniyle Mısır pamuğu çok dayanıklıdır ve dokuları eskidikçe daha iyi hale gelir.

İp ve dokuma sayısı önemli mi?

Çarşaf söz konusu olduğunda, efsanelerden biri daha yüksek iplik sayısının daha iyi kaliteye eşit olduğudur. Bu, birkaç nedenden dolayı doğru değildir. Her şeyden önce, iplik sayısı kumaşın inç karesi başına iplik sayısını ifade eder. Ayrıca küçük bir kumaş karesine sığdırılabilecek çok fazla ipliğin olduğunu gözden de kaçırmamak gerekir. Pamuk söz konusu olduğunda, 400 iplik "altın oran" olarak kabul edilir. Bu iki durum şu anlamlara gelebilir: Ya üretici daha ince iplikler kullanmıştır, bu da doğal olarak daha yüksek iplik sayısıyla sonuçlanır ancak daha iyi kalite sağlamaz ya da çok katlı bir iplik oluşturmadan önce iki ipliği birlikte bükmüştür. Bu da ne yazık ki daha yumuşak veya daha sağlam çarşaflar anlamına da gelmiyor.

Nevresim ölçüsü de rahatlığın bir parçası

Standart boyutlardaki bir yatakta derinlik hesaba katılmaz. Bu nedenle sizin yatağınız uzunsa veya bir yatak pedi kullanıyorsanız satın almadan önce derinliğini iyice ölçtüğünüzden emin olun. Ayrıca, yıkandıktan sonra bir miktar çekme payını da hesaba katmalısınız. Ölçüde bir problem yaşamanız gece boyu bunun huzursuzluğunu taşımanıza sebep olabilir.

İade imkanınıza dikkat edin

Deneyene kadar nevresiminizde uyumayı sevip sevmeyeceğini bilmek hiç de kolay değil. Bazı markalar, özellikle sadece internet üzerinden satış yapanlar, satın alma tarihinden birkaç ay sonrasına kadar herhangi bir nedenle iade yapmanıza izin verirler. Kendinizi size uygun olmayan bir nevresimde uyumaya zorlamak yerine iade politikalarına dikkat etmekte fayda var.

Nevresim bakımı

Genel olarak çarşafların bakımı kolaydır. Çünkü hepsi makinede yıkanabilir ve kuru temizleme veya herhangi bir özel deterjan kullanımı gerektirmez. Çarşaflarınızın yapıldığı kumaşa bağlı olarak soğuk veya ılık suyla birlikte sıvı çamaşır deterjanlarını tercih edebilirsiniz. Bu basit adımlar, çarşaflarınızın ömrünü uzatacak ve renklerinin yatağınıza ilk serdiğiniz zamanki kadar canlı olmasını sağlayacaktır. Ayrıca kumaşa zarar verebilecekleri için herhangi bir ağartma maddesi kullanmamak da oldukça önemli. Yapılan yanlışlardan biri çarşaflarınızı yüksek bir ısıda veya büyük bir yükle kurutmak olacaktır. Çoğu çarşaf, gerekirse düşük ısıda ütülenebilir fakat çekip büzüşmemeleri için yüksek ısılardan kaçınmanız gerek.