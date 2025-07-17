Dünya'nın en kısa günü yaklaşıyor

Bilim insanları tarihin en kısa gününün haftalar içinde yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dünya'nın en kısa günü yaklaşıyor
Yaşam
Giriş: 17 Temmuz 2025 15:07
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Bilim insanları, Dünya’nın dönüş hızının beklenmedik şekilde artmaya başladığını açıkladı. Bu durumun, tarihin en kısa gününün birkaç hafta içinde yaşanmasına neden olabileceği tahmin ediliyor.


Londra Üniversitesi’nden astrofizikçi Graham Jones, Dünya’nın bu yaz 9 Temmuz, 22 Temmuz veya 5 Ağustos tarihlerinden birinde en kısa gününü yaşayabileceğini söyledi. Bu günlerde zamanın sırasıyla 1,30, 1,38 veya 1,51 milisaniye kısalabileceği öngörülüyor. Araştırmacılar, milisaniyelik bu farkın bile GPS sistemlerinden uydu navigasyonuna, hatta zamanı ölçme şekline kadar birçok alanda etkili olabileceğini belirtiyor.


Araştırmacılar, Dünya’nın 2020 yılından bu yana normalden daha hızlı döndüğünü tespit etti. Fakat bu hızlanmanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Bilim insanları, şu ana kadar kaydedilen en kısa günün, Dünya’nın 24 saatten 1,66 milisaniye daha hızlı döndüğü 5 Temmuz 2024’te yaşandığını aktararak, 2020’den bu yana birçok rekor kırıldığını ifade etti. Gün uzunluğundaki milisaniyelik değişikliklerin büyük etkilere yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, GPS sistemleri, telefon ağları ve finansal işlemlerin son derece hassas zamanlamalara dayandığını bildirdi.


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