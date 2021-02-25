Çamaşırları klorsuz beyazlatmanın püf noktaları

Beyaz çamaşırlar herkesin ortak noktasıdır. Çamaşırları beyazlatmak için çamaşır suyu kullanmak akla gelen ilk yöntem olsa da çamaşır suyunun içinde bulunan kloru aktif madde olarak her zaman tercih etmeyebiliriz. Klor, dezenfektan olarak kullanılan bir maddedir. Ancak bazen çeşitli nedenlerle, sadece doğal şekilde çamaşır beyazlatma yöntemleri ararız. İşte size klor kullanmadan çamaşırları beyazlatmak için kullanabileceğiniz 4 doğal yol…

Çamaşırları beyazlatmak için oksijenli su

Hidrojen peroksit yani bilinen adıyla oksijenli su, sararan beyazları tekrar beyazlatmak için kullanabileceğiniz malzemelerden biridir. Oksijenli suyu kullanmanın ilk püf noktası, kuru çamaşırın üzerine doğrudan dökmemektir. Ayrıca, çamaşır makinesinde kullanırken suya eşit şekilde karışmasını ve leke olmamasını sağlamak zor olabilir. Bu sebeple, bir leğene ekleyeceğiniz en az 2 litre suya 2 çorba kaşığı oksijenli su ekleyerek çamaşırınızı bu suyun içinde bekletebilirsiniz. Oksijen bazlı beyazlatıcılar çevreye klordan daha az zarar verir. Ayrıca beyaz çamaşırlardaki lekeleri klora göre daha nazikçe çıkarırlar. Sararmış beyaz gömlek yakası gibi sorunlar ve beyaz çamaşırlardaki lekeler için de oksijenli su harika bir çözümdür. Sararmış beyazlar yeterince süre oksijenli su içinde bekledikleri zaman tekrar beyaz hale gelebilirler.

Beyaz çamaşırlar için karbonat

Çamaşır deterjanınızın gücünü arttırmak için çamaşırlarda karbonat kullanmak eskilerin bildiği bir yoldur. Bazıları, çamaşır makinesinin deterjan gözüne toz deterjanla karbonat ekleyerek bunu yapmayı tercih eder. Çamaşırları makineye koymadan önce tamburun içine yarım bardak karbonat dökmek de tercih edebileceğiniz bir yoldur. Doğrudan çamaşır makinesine eklenen karbonatın daha etkili sonuç verdiği söyleniyor.

Beyaz sirke ile kar gibi beyazlar

Ev ve yiyecek temizliğinde son yılların gözdesi beyaz sirke, beyaz çamaşırlara parlaklık vermek için de ideal bir malzemedir. Beyaz çamaşırları beyazlatmak için bir ölçek damıtılmış sirke ve altı ölçek ılık su karışımı hazırlayın. Çözeltiyi bir leğen, kova, küvet veya çamaşır makinesi tamburunun içine dökerek çamaşırları burada bekletin. Giysileri bir gece boyunca bu suyun içinde bekletin. Ardından kumaşa uygun sıcaklığı ayarlayarak her zamanki gibi yıkama yapın. Bu yıkama, sirke kokusunu gidermek için yeterli olacaktır.

Limon suyunun gücü beyazlar üzerinde de etkili

Doğal temizleyici dendiğinde ilk akla gelenlerden biri olan limon suyu, çamaşırları beyazlatmak ve beyaz çamaşırların beyazlığını korumak için de kullanılan bir çözümdür. Limon suyu, sirke gibi doğal asidiktir ve sirkeyle benzer bir doğal beyazlatma etkisi sağlar. Beyaz giysileri yıkarken, parlak kalmalarına yardımcı olmak için çamaşır makinenizin içine bir bardak taze sıkılmış limon suyu ekleyin. Çok kirli haldeki beyaz pamuklu çoraplar ve bunlara benzer giysiler için işte size bir püf noktası: Geniş kesilmiş limon dilimlerini büyük bir tencerenin içindeki kaynar suyun içine koyun. Tencerenin altını kapatın. Çorapları bu tencereye koyun ve 1 gece boyunca bekletin. Ertesi gün çamaşır makinesinde normal yıkama yaptırın.

Unutmayın!

Çamaşırların yüksek ısıda yıkanması ve ütülenmesinin mikroplar üzerinde etkili olduğunu hatırlatmak gerek. Doğal yöntemler kullanırken çamaşırlarınızı beyazlatmanız mümkün olsa bile olsanız bile hijyen sağlamak için daha fazlasına ihtiyaç olabilir. Çamaşırları uygun sıcaklıkta yıkamak ve ütülemek önemlidir. Ancak beyaz çamaşırları yıkarken, özellikle lekeler için yüksek sıcaklık ise sanıldığı gibi iyi sonuçlar vermez. Lekenin iyice yerleşmesini önlemek için fazla yüksek sıcaklık yerine uygun temizleyici ve leke çıkarma yöntemleri kullanmanız önerilir.