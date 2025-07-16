Kristen Stewart: “Kadın bedenine sahip olmak politik bir eylemdir.”

Oyuncu Kristen Stewart, yönetmenliğini yaptığı “The Chronology of Water” filminde tasvir edilen kadın deneyimine ilişkin anlatılar hakkında Brut India kanalına konuştu:
"Kadın olmak gerçekten şiddetli bir deneyim. Biz, birer sır halinde yürüyoruz. “Şşşt. Konuşma, seni görmek istiyoruz ama duymak istemiyoruz. Bize ne hissettiğini söyleme. Bu bizi rahatsız ediyor.” diyorlar. Uğradığımız şiddeti sürekli içimizde barındırıyor gibiyiz. Bize doğruca zarar veren biriyle karşı karşıya kalmamış olsak bile, tükettiğimiz görsellerle bile inanılmaz derecede zarar görüyoruz. Sürekli. Kadın bedeni taşımak, sabah yataktan kalkıp kendinden nefret etmiyorsan, açıkça politik bir eylem haline geliyor. Evet, bu gerçekten zor."
Kendi sesini bulma yolculuğu
Filmin hikayesi, Amerikalı yüzücü Lidia Yuknavitch'in çocukken uğradığı tacizden kurtuluşunu anlattığı anı kitabından uyarlandı. “The Chronology of Water” Lidia'nın kendi sesini bulma yolculuğunu, kadın ve kız çocuklarının bedenleri tarafından deneyimlenen travmalar tarihi ile ele alıyor.
Lidia, sonunda hem yazarak hem de kendini keşfetme yolculuğu ile teselli buluyor ve nihayetinde travmayı sanata nasıl dönüştüreceğini öğreniyor.
“Kadınların kolektif bilinci gerçektir”
Filmin yönetmenliğini yapan Stewart, Lidia'nın hikayesini tüm netliğiyle sunmak istemesini şöyle açıklıyor:
"Bu sadece Lidia Yuknavitch'in değil, biz tüm kadınların başına gelenlerle ilgili. Kulağa dramatik geldiğini biliyorum ama bu doğru. Filmde tasvir ettiğimiz türden aşırı bir deneyim yaşamamış olsanız bile, kadın olmak inanılmaz derecede şiddet içeren bir deneyim.”
“Bence bu film, kanaması olan herkeste yankı uyandırıyor ki bu da nüfusun yüzde 50'sine tekabül ediyor.”
Kristen, France24'e verdiği röportajdaki sözlerini şöyle bitiriyor:
“Dramatik davranmıyorum ama kadınlar olarak sırlarla yürüyoruz”
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(Manşet görseli: Splashnews, Shutterstock)
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