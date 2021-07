Clarissa Pinkola Estes’ten bunaltıcı sıcaklar için öneriler...

Clarissa Pinkola Estes'in bunaltıcı yaz havasına özel sizi rahatlatacak tavsiyeleri şöyle:

Bebeklere ve hastalara dikkat edin

Bebek ve küçük çocuklara, yaşlılara, kronik rahatsızlığı olanlara, yeni taburcu olmuş hastalara göz kulak olun. Susamış hissetmeseler de sıklıkla su içmeleri, aç olmasalar da hafif bir şeyler atıştırmaları ve canları istemese de biraz hareket etmeleri gerekiyor.

Bol su için

Aynı şeyler sizin için de geçerli. Günde en az 2 litre arıtılmış su için. Sıcak havalar otururken, dinlenirken ve uyurken bile normalden daha fazla terlememize sebep olur. İç organlarımız kendilerini temizlemek ve toksinlerden arınmak için suya ihtiyaç duyar. Kalp, böbrekler ve daha fazlasına, vücut sistemlerimizi düzenleyen kritik sodyum, magnezyum, potasyum gibi elektrolitleri ve oksijeni taşımak için su gerekir. Bunlar hayatta kalmamızda birincil öneme sahip organlardır.

Su, su ve su…

Soğuk su, ılık su hangisi isterseniz. Yudumlayın, kafaya dikin, size ve sağlığınıza ne uyarsa o. Sizin için neyin en iyisinin ne olduğunu siz biliyorsunuz.

Soğuk su ile dolu bir kova...

Bir kovayı suyla doldurun ve bir havlu ayarlayın. Sıcaktan bunaldığınızda bu kovaya elinize daldırın ardından kafanıza, boynunuza su dökün ve yüzünüzü yıkayın. Burada önemli olan kurulamamak. Yıkadığınız bölgeler nemli olduğu sürece hafif bir esinti ile ferahlayacaksınız. Bu hareketi sıcaktan bunaldıkça tekrarlayabilirsiniz. Nasıl göründüğünüzün bir önemi yok, şu an önemli olan rahat olmanız.

Duş alın

Tüm kıyafetlerinizi çıkarabilir ve size uygun sıcaklıkta kısa bir duş alabilirsiniz. Hatta şortunuzu veya bluzunuzu da üstünüzde de bırakabilir ve onları da ıslatabilirsiniz. Sadece yürürken kaymamanız için ayak tabanlarınızı ve avuç içlerinizi kurulayın. Geri kalan her şeyi ıslak bırakın. Bu kadarlık bir nem mobilyalarınıza zarar vermeyecektir fakat yine de siz bilirsiniz.

Evcil hayvanlarınızı unutmayın

Bir sprey şişesiyle köpeğinizin yüzüne, göbeğine, boynuna nazikçe su sıkabilirsiniz. Kediniz de bundan hoşlanabilir. Evcil hayvanlarınızın kaplarına bolca su koyun ve ısındıkça bunu serin bir suyla değiştirmeye çalışın.

İdrarınızı kontrol edin

Koyu bir renkteyse yeteri kadar su içmiyorsunuz demektir. Çoğu insan için normali şeffaf sayılabilecek bir açık sarı olmalıdır.

Kendinizi kontrol edin

Baş ağrınız varsa mide bulantısı, baş dönmesi veya baygınlık hissediyorsanız bu tıbbi ve acil bir durum olabilir. Böyle bir durumda alıştığınız şekilde, doğruluğu kanıtlanmış yöntemlerle kendinize bakabilirsiniz ancak ben hem bunları yapıp hem de gereken müdahalelerin yapılabilmesi için bir acil servise gitmenizi öneririm. Çünkü bu birkaç semptomun birleşimi olan sıcak çarpması denilen rahatsızlık olabilir. Bu şakaya gelecek bir şey değil, ölümcül olabilir.

Soğuk hava dalgası...

Yaşadığınız yeri tanıyorsunuz, karşılıklı cephelerden pencereleri açarak cereyan yaratın ve vantilatör kullanarak içerideki sıcak havayı dışarı çıkarın. Ufak çaplı bir şey değil, büyük bir vantilatör kullanın. Elektrik harcamaktan çekiniyorsanız pil ile çalışan bir alet tercih edebilirsiniz fakat bu ölümcül potansiyeldeki havalar tasarruf yapmanın zamanı değil. Sağlığınız her şeyden önemli.

Hafif ama yeterli beslenin

Sıcak veya soğuk olması fark etmez, vücudunuz ne istiyorsa o. Ancak baharatlı yemekler sizi daha çok terletir. Eğer baharatlı gıdalar tüketirseniz daha fazla su içmeniz gerektiğini bilin. Meksikalılar kakaonun her şeye çare olduğunu düşünür. Çikolatayla aranızın nasıl olduğu size bağlı fakat ben yoğun baharatlı gıdalar tükettiğim zaman bir parça bitter çikolata yemeyi tercih ederim. Fazla acıyı alıp ağzınızı tatlandırarak ruhunuzu canlandırır. Çikolata bu bunaltıcı sıcaklara başa çıkmak için şart değil fakat bu Meksika’da bir inanç gibidir.

Serin yerleri tercih edin

Eğer evinizde klima yoksa kliması olan yerlere gidin, bir okul, mağaza, kafe ya da maskeniz ve dezenfektanınızla bankı ve kolçaklarını silmek üzere parka gidin. Kalabalıkla mesafenizi koruyun, dua etmeye, okumaya veya egzersiz yapmaya çıkın ve gördüğünüz farklı ve güzel şeyleri gözlemleyin, fotoğraf çekin. Eşsiz bedeninizin içten dışa ferahlamasına izin verin.

Dondurucudan faydalanın

Boynunuza ıslak veya dondurulmuş bir fular veya eşarp takabilirsiniz. Gözlerinize, alnınıza ve boynunuzun altına bir ıslak bez koyarak uzanabilirsiniz. Gece yatmadan önce çarşaflarınızı donmuş bir torbayla serinletebilirsiniz.

Yatağınızın yanına su koyun

Sıcaklamış ve terli uyanırsanız, su için. Yatağa dönmeden kendinizi serinletmek için ıslak bir havlu edinin.

Teniniz teninizle temas etmesin

Mümkünse yatağa düz bir şekilde uzanın, teninizin teninizle temas etmeyeceği şekilde. Örneğin uyluklarınızın üst üste geldiği ve sıcakladığı pozisyonlardan kaçının. Rahatlamak için gerekirse tuhaf davranın.

Uyuyun

Sizin için daha iyiyse gündüz kestirin, işinize geleni yapın ve gerekirse ilk insan gibi çıplak dolaşarak damak zevkinize göre serinletici yiyecekler yiyin ve susamasanız bile su için. Başkaları izlese bile, önemli değil. Bu sizin iyi olmanızla ilgili. Diğerleri neye ihtiyacınız olduğunu bilemez fakat siz bilebilirsiniz ve bunları doğru bildiğiniz şekilde yaptığınızda iyi olacaksınız.

En doğru kararı almaya çalışın

Çocuklarınızı, arkadaşlarınızı herkesten daha iyi tanıyorsunuz. Yukarıdakilerin hepsini gerektiği gibi uygulayın. Bu zamanlar, dışarıda oynamamanın, güneşte kalmamanın zamanıdır. Son 1,5 yılın sağlık sorunları nedeniyle, açık havada gezemeyebilir, akan suda yürüyemeyebilirsiniz. Mağazalarda vantilatörler, şişme havuzlar bitmiş olabilir. Herkes için en doğru kararı almaya çalışın. Birçokları için bu, mümkün olduğunca soğukkanlı ve sessiz kalma, dinlenme, öğrenme, sevgili bedeninizi, sadık eşinizi zorlamadan yaratma zamanıdır.

Kağıt peçete kullanın

Ve sonuncusu. Muhtemelen benim gibi sürekli kollarından veya başka bir yerlerinden kâğıt mendil düşen bir teyzeniz vardı. Neden bahsettiğimi bilmiyormuş gibi davranmayın, eğer bir kadınsanız ya da tombul vücutlu bir erkekseniz bu bahsedilen bir yerin neresi olduğunu kesinlikle biliyorsunuzdur. Şimdi bu hassas yerlere emici bir bez veya kâğıt havlu koymanın ve mendilin bölgeyi kuru tutmasına izin vererek çok daha rahat etmenizin zamanı geldi. Mısır nişastasını olası tahriş noktalarında hafif bir toz olarak da kullanabilirsiniz ancak kabartma tozu, şeker ve un ile karıştırmayın, aksi takdirde kurabiyeye dönüşürsünüz. Hafifçe bir kat koymayı düşünmeniz gereken yerler bunlar olabilir: koltuk altlarınız, göğüslerinizin altı, karnınızın altı, kalçalarınızın arası, kalçalarınızın dekoltesi, çenenizin altı, dirseklerinizin kıvrımları, dizlerinizin arkası, cinsel organınızın altı, yanı veya arası. Sizi en çok neyin rahatlattığını göreceksiniz.

Bu bezler ıslandıkça değiştirin ve yenilerini yerleştirin. Mendilleriniz her yerden dışarı bakarken hepimiz teyzemiz gibi görünebiliriz, ama sorun değil. Yaptıklarımızı bir sebebi var, çünkü The Dangerous Old Woman’da yazdığım gibi bilgeliğin gerçek tanımı "İşe yarayan bilgeliktir!"

Tüm sevgilerimi gönderiyorum ve umarım iyisindir ve iyi olmaya devam edersin. Yaşlı duacılar topluluğumla dualarımızın içindesin. Hepimiz sana sevgimizi gönderiyoruz, tamamen iyi değilsen iyileş, iyiysen iyi kal.

Dr E.

Bu içerik Clarissa Pinkola Estes'in Facebook hesabından yapılan bir paylaşımdan dilimize çevrilmiştir.