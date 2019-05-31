Yatak seçerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yatak seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte konunun uzmanından ideal yatak seçim tüyoları...

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Omurga sağlığınız için doğru yatak seçimi

Yaşam kalitesini en fazla etkileyen faktörlerin başında uyku kalitesi geliyor. Sağlıklı bir uyku elde edebilmenin yolu ise doğru uyku ekipmanları seçebilmekten geçiyor. Peki, omurga sağlığı için yatak seçimi nasıl olmalıdır? Yatak seçiminin uyku üzerindeki etkisi nedir? Bambi Yatak için açıklamada bulunan Central Hospital’dan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Çakır, kaliteli bir uykuya kavuşmanın püf noktalarını paylaşıyor.

 

Omurganın gün içerisinde aldığı duruş pozisyonunu uyku sırasında da sağlamak omurga sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle tercih edilecek yatakların, omurganın ve disklerin üzerine en az yükün bindiği uyku pozisyonlarına elverişli olması şartı taşıyor. Uygun sayılabilecek yatağın ise orta sertlikte, kişiden en az 20 cm uzunlukta ve en az 95 cm genişlikte olması gerekiyor. Yatağın yaylarının ve süngerinin esnekliği ise uzun süreli kullanıma dayanıklı olmalıdır. Bunların yanı sıra uygun yatak, vücut ısısını koruyan, hava dolaşımını sağlayan ve nem oluşumuna engel olan özelliklere sahip olandır.

 

“Uyku, NonREM ve REM olmak üzere iki evreye ayrılır”

Bu noktada çok sert ya da çok yumuşak yatakların bir müddet sonra gerekli duruşun devamlılığını yitirmesine neden olabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Özlem Çakır, “Omurganın gerekli duruşu sağlayamaması ve normal eğriliklerini koruyamaması zaman içerisinde omurga eğriliklerinin artışına ya da bozulmasına yol açabilir. Bu durum da bel ve sırt ağrılarının oluşmasına zemin hazırlayabilir. İlerleyen dönemlerde ise omurgada ciddi hasarların gelişmesine sebep olabilir. Bu yataklar ayrıca diskleri de olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca uyku, NonREM ve REM olmak üzere iki evreye ayrılır. NonREM kendi içinde üç ayrı evrede incelenir. 1. evre uykunun yüzde 5’lik bölümü kapsarken, 2. evre yüzde 45-55’ini, 3. evre ise yüzde 20-25’ini oluşturur. Geri kalan yüzde 20-25’lik uyku dönemi ise REM uykusu olarak adlandırılır. Sağlıklı ve kaliteli uyku için düzenli yatış ve kalkış saatlerine uyulmalı, yatmadan önce stresli aktivitelerden, yoğun fiziksel egzersizlerden, aşırı yemek yemekten ve uyarıcı ilaç ya da içeceklerden uzak durulmalıdır. Ayrıca yatak odasının sessiz ve karanlık, ısı ve havalandırmasının da yeterli düzeyde olması gibi birtakım kurallara dikkat edilmelidir. Bunların yanı sıra yatma saatinde çok aç ya da çok tok olmamaya ve uyku hissi gelmeden yatağa girmemeye dikkat edilmelidir” diyor.

 

“Uyku süreci yetişkin bireyler için 4-11 saat iken, yeni doğanlar için 16-18 saat aralığındadır”

Normal uyku süresinin kişinin gereksinimine, yaş dönemine ve genetik özelliklerine göre değişiklik gösterdiğinin altını çizen Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Çakır, “Bu süre, yetişkin bireyler için 4-11 saat iken, yeni doğanlar için 16-18 saat aralığındadır. Çünkü çocuklukta uyku gereksinimi ve süresi daha uzun olur. Ayrıca çocuklarda uyku sürecinin büyük bir kısmı rüyalı uykudan (REM) oluşur. Bu uykunun süresi çocuk büyüdükçe azalırken, özellikleri de yetişkin uykusuna benzer içerik kazanmaya başlar. Günün tüm yorgunluğunun ve stresin atıldığı tek alan uyku sürecidir. Sağlıklı bir uykunun sağlanamaması ise yaşam kalitesinde düşüş, iş performansında azalma, psikolojik ve medikal hastalıklar gibi sorunları beraberinde getirebilir. Bu nedenle omurgayı ve bel sağlığını koruyan ortopedik özelliklere sahip yataklar, sağlıklı bir uyku için oldukça önemlidir” açıklamalarında bulundu.

 

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