Kabak spagetti nasıl yapılır?

Tarif defterimden;
Sıcak yaz günlerinde hafif bir akşam yemeği olarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz domatesli, parmesanlı sağlıklı ve leziz kabak spagetti...
Servis: 2 - 3 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 10 dakika
Malzemeler:
- 3 adet orta boy Girit kabağı
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4 - 5 diş sarımsak, ezilmiş
- 150 gr şeker domates veya çeri domates
- 50 gr rendelenmiş parmesan peyniri
- 10 - 12 adet siyah zeytin, çekirdekleri çıkarılmış
- 8 - 9 yaprak taze reyhan, ince doğranmış
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Üzerine;
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
- Taze reyhan ve nane yaprakları
Yapılışı:
*Kabakları yıkayıp kurulayarak spiral sebze doğrayıcısı ile spagetti gibi olacak gibi doğrayın ve fazla sularını salması için kağıt mutfak havlusu üzerine yayın.
*Zeytinyağı ve ezilmiş sarımsağı wok tavaya alın, açık ateşte sarımsak aromasını yağa bırakınca kabakları ekleyin ve 3 - 4 dakika soteleyin, domatesleri ekleyerek 3 - 4 dakika daha soteleyin (kabak ve domates çabuk piştiğinden fazla yumuşamamaları için bu süreleri aşmamaya dikkat edin). Parmesan, zeytin, reyhan, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırarak ocağı kapatın.
*Kabak spagettiyi servis tabağına geçirip parmesan, reyhan ve nane yapraklarıyla süsleyip bekletmeden servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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