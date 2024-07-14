Kabak spagetti nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, hafif ve lezzetli yemek arayışında olanlara özel hazırladı! İşte kabak spagetti tarifi...

Kabak spagetti nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 14 Temmuz 2024 23:53 Güncelleme: 15 Temmuz 2024 00:11
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Tarif defterimden;

Sıcak yaz günlerinde hafif bir akşam yemeği olarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz domatesli, parmesanlı sağlıklı ve leziz kabak spagetti...


Servis: 2 - 3 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika


Malzemeler:

  • 3 adet orta boy Girit kabağı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 4 - 5 diş sarımsak, ezilmiş

  • 150 gr şeker domates veya çeri domates

  • 50 gr rendelenmiş parmesan peyniri

  • 10 - 12 adet siyah zeytin, çekirdekleri çıkarılmış

  • 8 - 9 yaprak taze reyhan, ince doğranmış

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

  • Taze reyhan ve nane yaprakları




Yapılışı:

*Kabakları yıkayıp kurulayarak spiral sebze doğrayıcısı ile spagetti gibi olacak gibi doğrayın ve fazla sularını salması için kağıt mutfak havlusu üzerine yayın.


*Zeytinyağı ve ezilmiş sarımsağı wok tavaya alın, açık ateşte sarımsak aromasını yağa bırakınca kabakları ekleyin ve 3 - 4 dakika soteleyin, domatesleri ekleyerek 3 - 4 dakika daha soteleyin (kabak ve domates çabuk piştiğinden fazla yumuşamamaları için bu süreleri aşmamaya dikkat edin). Parmesan, zeytin, reyhan, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırarak ocağı kapatın.


*Kabak spagettiyi servis tabağına geçirip parmesan, reyhan ve nane yapraklarıyla süsleyip bekletmeden servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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