Kabak spagetti nasıl yapılır?

Tarif defterimden;

Sıcak yaz günlerinde hafif bir akşam yemeği olarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz domatesli, parmesanlı sağlıklı ve leziz kabak spagetti...

Servis: 2 - 3 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Malzemeler:

3 adet orta boy Girit kabağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 - 5 diş sarımsak, ezilmiş

150 gr şeker domates veya çeri domates

50 gr rendelenmiş parmesan peyniri

10 - 12 adet siyah zeytin, çekirdekleri çıkarılmış

8 - 9 yaprak taze reyhan, ince doğranmış

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

Taze reyhan ve nane yaprakları

Yapılışı:

*Kabakları yıkayıp kurulayarak spiral sebze doğrayıcısı ile spagetti gibi olacak gibi doğrayın ve fazla sularını salması için kağıt mutfak havlusu üzerine yayın.

*Zeytinyağı ve ezilmiş sarımsağı wok tavaya alın, açık ateşte sarımsak aromasını yağa bırakınca kabakları ekleyin ve 3 - 4 dakika soteleyin, domatesleri ekleyerek 3 - 4 dakika daha soteleyin (kabak ve domates çabuk piştiğinden fazla yumuşamamaları için bu süreleri aşmamaya dikkat edin). Parmesan, zeytin, reyhan, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırarak ocağı kapatın.

*Kabak spagettiyi servis tabağına geçirip parmesan, reyhan ve nane yapraklarıyla süsleyip bekletmeden servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...