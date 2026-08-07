Beşamel soslu peynirli fırın makarna 

Tarif defterimden;

Tek başına gayet doyurucu olan beşamel soslu ve peynirli nefis fırın makarna...

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 9 + 30 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

500 gr fırın makarna + 4 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz

Beşamel sos için;

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı tereyağı 3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı un 5 bardak süt

5 bardak süt 1 çay kaşığı karabiberin beyaz olanı

1 çay kaşığı karabiberin beyaz olanı Yarım çay kaşığı muskat

Yarım çay kaşığı muskat 1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tuz 1 bardak rendelenmiş taze kaşar

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100 gr sert beyaz peynir

100 gr sert beyaz peynir Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış 1 bardak rendelenmiş taze kaşar

Yapılışı:

*Makarna için suyu büyük bir tencereye alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve makarnayı ekleyip ara sıra karıştırarak al dante (yaklaşık 9 dakika) haşlayın ve suyunu süzün, sonrasında haşladığınız tencereye alın.

*Makarna haşlanırken bu arada diğer ocakta beşamel sosu hazırlayalım; Tereyağını orta boy tencereye alın, kısık ateşte yağ eriyince unu eklerken bir yandan karıştırın. Un kokusu çıkınca sütü yavaş yavaş ilave ederken bir yandan sürekli karıştırarak koyulaşana kadar orta ateşte pişirin. Ocağı kapatıp bir bardak rendelenmiş peyniri ekleyerek karıştırın.

*Beşamel sostan 3 - 4 yemek kaşığı kadarını üzeri için ayırıp kalanı haşlanmış makarnanın üzerine alın, ufalanmış beyaz peynir ve maydanozu ilave ederek karıştırın, 23 * 33 cm'lik dikdörtgen veya büyük kare cam fırın kabına aktarıp üzerini düzeltin. Kenara ayırdığınız beşamel sosu üzerine alıp spatula ile düzeltin ve bir bardak rendelenmiş peyniri üzerine serpiştirin.

*200 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında peynir eriyip üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...