Beşamel soslu peynirli fırın makarna 

Tarif defterimden;
Tek başına gayet doyurucu olan beşamel soslu ve peynirli nefis fırın makarna...
Servis: 6 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 9 + 30 dakika
Malzemeler:
200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
Beşamel sos için;
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Yapılışı:
*Makarna için suyu büyük bir tencereye alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve makarnayı ekleyip ara sıra karıştırarak al dante (yaklaşık 9 dakika) haşlayın ve suyunu süzün, sonrasında haşladığınız tencereye alın.
*Makarna haşlanırken bu arada diğer ocakta beşamel sosu hazırlayalım; Tereyağını orta boy tencereye alın, kısık ateşte yağ eriyince unu eklerken bir yandan karıştırın. Un kokusu çıkınca sütü yavaş yavaş ilave ederken bir yandan sürekli karıştırarak koyulaşana kadar orta ateşte pişirin. Ocağı kapatıp bir bardak rendelenmiş peyniri ekleyerek karıştırın.
*Beşamel sostan 3 - 4 yemek kaşığı kadarını üzeri için ayırıp kalanı haşlanmış makarnanın üzerine alın, ufalanmış beyaz peynir ve maydanozu ilave ederek karıştırın, 23 * 33 cm'lik dikdörtgen veya büyük kare cam fırın kabına aktarıp üzerini düzeltin. Kenara ayırdığınız beşamel sosu üzerine alıp spatula ile düzeltin ve bir bardak rendelenmiş peyniri üzerine serpiştirin.
*200 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında peynir eriyip üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...