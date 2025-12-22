HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Narlı pancarlı yılbaşı salatası 
Yemek Tarifleri

Narlı pancarlı yılbaşı salatası 

Renkleriyle yılbaşı sofralarına şıklık katan narlı, havuçlu ve pancarlı bu kış salatası; hem hafif hem de ferah lezzetiyle ana yemeklerin en iddialı eşlikçisi olmaya hazırlanıyor. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Narlı pancarlı yılbaşı salatası 
Giriş: 22 Aralık 2025, Pazartesi 09:07
Güncelleme: 22 Aralık 2025, Pazartesi 09:07

Yılbaşı sofralarında göze de hitap eden narlı, havuçlu, mor lahanalı, elmalı ve pancarlı leziz salata. Tam bir kış salatası olan nefis lezzeti yılbaşı haricinde de hazırlayarak buzdolabında yaklaşık bir hafta saklayabilirsiniz...

Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

  • 1 granny smith elma + yarım limon suyu
  • 1 pancar
  • 1 havuç
  • 1 su bardağı doğranmış mor lahana + 1 çay kaşığı tuz
  • 3 - 4 dal taze soğan, incecik doğranmış
  • 7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış
  • 7 - 8 dal dereotu, incecik doğranmış

Sosu için;

  • 1 limon suyu
  • 1 mandalina suyu
  • 3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

  • 1 Çengelköy salatalık
  • Yarım nar, ayıklanmış
  • Dereotu yaprakları
  • 150 gr minik top peynir
  • 7 - 8 tam ceviz içi

Yapılışı:

*Elmayı kabuğuyla birlikte rendeleyip yarım limon suyu ekleyerek karıştırın. Pancar ve havucu yıkayıp kabuklarını soyarak rendenin iri tarafı ile rendeleyin. Doğranmış mor lahanayı bir çay kaşığı tuz ile iyice ovalayarak yumuşamasını sağlayın. Rendelenmiş ve doğranmış tüm malzemeleri bir kaba aktarın.

*Sos malzemelerini küçük bir sos kabında karıştırın ve salatanın üzerine gezdirerek salatayı harmanlayın.

*Çelenk şekli verebilmek için yaklaşık 30 cm çapında 5 - 6 cm yüksekliğindeki servis tabağının ortasına bir kaseyi ters çevirerek yerleştirin. Salatanın tamamını kasenin etrafına alın. Nar tanelerinin yarısını üzerine serpiştirin ve dereotu yapraklarıyla süsleyin, peynirin yarısını aralara yerleştirin, ceviz içlerini de iri parçalara bölerek ürerine serpiştirin. Salatanın şeklini bozmamaya dikkat ederek ortadaki kaseyi çıkartın. Ortadaki boşluğu kalan nar taneleri ve top peynirlerle doldurun.

*Çengelköy salatalığı sebze soyucusu ile uzunlamasına dilimleyin ve görseldeki gibi fiyonk yaparak salatanın tepesine sabitleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

Paylaş:
brush-black

Yorumlar