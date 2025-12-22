Narlı pancarlı yılbaşı salatası 

Yılbaşı sofralarında göze de hitap eden narlı, havuçlu, mor lahanalı, elmalı ve pancarlı leziz salata. Tam bir kış salatası olan nefis lezzeti yılbaşı haricinde de hazırlayarak buzdolabında yaklaşık bir hafta saklayabilirsiniz...

Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

1 granny smith elma + yarım limon suyu

1 granny smith elma + yarım limon suyu 1 pancar

1 pancar 1 havuç

1 havuç 1 su bardağı doğranmış mor lahana + 1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı doğranmış mor lahana + 1 çay kaşığı tuz 3 - 4 dal taze soğan, incecik doğranmış

3 - 4 dal taze soğan, incecik doğranmış 7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış

7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış 7 - 8 dal dereotu, incecik doğranmış

Sosu için;

1 limon suyu

1 limon suyu 1 mandalina suyu

1 mandalina suyu 3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 - 4 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı hardal 1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı bal 1 diş sarımsak

1 diş sarımsak 1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

1 Çengelköy salatalık

1 Çengelköy salatalık Yarım nar, ayıklanmış

Yarım nar, ayıklanmış Dereotu yaprakları

Dereotu yaprakları 150 gr minik top peynir

150 gr minik top peynir 7 - 8 tam ceviz içi

Yapılışı:

*Elmayı kabuğuyla birlikte rendeleyip yarım limon suyu ekleyerek karıştırın. Pancar ve havucu yıkayıp kabuklarını soyarak rendenin iri tarafı ile rendeleyin. Doğranmış mor lahanayı bir çay kaşığı tuz ile iyice ovalayarak yumuşamasını sağlayın. Rendelenmiş ve doğranmış tüm malzemeleri bir kaba aktarın.

*Sos malzemelerini küçük bir sos kabında karıştırın ve salatanın üzerine gezdirerek salatayı harmanlayın.

*Çelenk şekli verebilmek için yaklaşık 30 cm çapında 5 - 6 cm yüksekliğindeki servis tabağının ortasına bir kaseyi ters çevirerek yerleştirin. Salatanın tamamını kasenin etrafına alın. Nar tanelerinin yarısını üzerine serpiştirin ve dereotu yapraklarıyla süsleyin, peynirin yarısını aralara yerleştirin, ceviz içlerini de iri parçalara bölerek ürerine serpiştirin. Salatanın şeklini bozmamaya dikkat ederek ortadaki kaseyi çıkartın. Ortadaki boşluğu kalan nar taneleri ve top peynirlerle doldurun.

*Çengelköy salatalığı sebze soyucusu ile uzunlamasına dilimleyin ve görseldeki gibi fiyonk yaparak salatanın tepesine sabitleyin. Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...