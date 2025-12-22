Narlı pancarlı yılbaşı salatası 

Yılbaşı sofralarında göze de hitap eden narlı, havuçlu, mor lahanalı, elmalı ve pancarlı leziz salata. Tam bir kış salatası olan nefis lezzeti yılbaşı haricinde de hazırlayarak buzdolabında yaklaşık bir hafta saklayabilirsiniz...
Servis: 6 - 8 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
Sosu için;
Üzerine;
Yapılışı:
*Elmayı kabuğuyla birlikte rendeleyip yarım limon suyu ekleyerek karıştırın. Pancar ve havucu yıkayıp kabuklarını soyarak rendenin iri tarafı ile rendeleyin. Doğranmış mor lahanayı bir çay kaşığı tuz ile iyice ovalayarak yumuşamasını sağlayın. Rendelenmiş ve doğranmış tüm malzemeleri bir kaba aktarın.
*Sos malzemelerini küçük bir sos kabında karıştırın ve salatanın üzerine gezdirerek salatayı harmanlayın.
*Çelenk şekli verebilmek için yaklaşık 30 cm çapında 5 - 6 cm yüksekliğindeki servis tabağının ortasına bir kaseyi ters çevirerek yerleştirin. Salatanın tamamını kasenin etrafına alın. Nar tanelerinin yarısını üzerine serpiştirin ve dereotu yapraklarıyla süsleyin, peynirin yarısını aralara yerleştirin, ceviz içlerini de iri parçalara bölerek ürerine serpiştirin. Salatanın şeklini bozmamaya dikkat ederek ortadaki kaseyi çıkartın. Ortadaki boşluğu kalan nar taneleri ve top peynirlerle doldurun.
*Çengelköy salatalığı sebze soyucusu ile uzunlamasına dilimleyin ve görseldeki gibi fiyonk yaparak salatanın tepesine sabitleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...