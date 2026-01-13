Esenlikler. 18 Ocak saat 22:51’de Oğlak burcunun 28. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Oğlak burcu ciddiyetle, iş dünyası, hiyerarşi, devlet ve şirketler yönetim kademeleri, düzen ve sistem kurmak ile alakalı bir burçtur ve bu Yeniay’da birtakım yeniden yapılanmalar söz konusu olacak gibi gözüküyor. An derecesine Merkür ve Mars’tan da ciddi bir yakınlık var. Bu da sözel ve fiziksel olarak çok enerjik bir dönemde olduğumuzu, cesur bir dönemde olduğumuzu anlatırken biraz fazla direkt kurulan iletişimlerin birtakım tartışmalara yol açabileceği riskini de barındırıyor. Bu dönemde daha sakin ve olgun davranmaya çalışmak lehimize olacaktır.

An derecesi an haritasının 5. evinde. Bu da dünya genelinde sanat, spor dünyası, çocuklar ile ilgili konuları vurgularken bireysel hayatlarımızda hobilerimiz, çocuklarımız, eğlence, flört gibi konularda bazı yeniden yapılandırmalara, önemli kararlara işaret ediyor. Tabii Oğlak burcu haritamızda nereye düşüyorsa esas yapılandırma orada fakat genel olarak bu bahsettiğim etkilerin de vurgusu var.

An derecesi veya an haritasındaki önemli bir nokta (ASC, MC gibi) bir sabit yıldızla etkileşimde değil. An haritasının yükselen burcu Başak. Bu da aslında yine iş dünyası, disiplin, angarya işler, detay gerektiren işler, çıraklık gerektiren konular, sağlık ve hijyen konularıyla alakalıdır. Yani yine Oğlak burcuna çok benzer olarak iş dünyası, analiz gerektiren, hesap gerektiren konuların da gündeme gelmesi çok olası bir durumda. Bunlarla birlikte tabi sağlık konuları, biraz anksiyetenin artması gibi konuları da bekleyebilirsiniz.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak; Yükselen Koç Sorumluluk alanlarınız gelecek kariyer hedefleriniz, toplum önündeki konumunuz ve başarınız olacak. Yeni alacağınız işler etki alanınızı genişletmeniz adına olumlu geri dönüşler üretebilir. Yükselen Boğa Sorumluluk alanlarınız kariyeriniz ile ilgili aldığınız eğitimler, yayıncılık veya yolculuklarla ilgili konular olacak. Alacağınız yeni eğitimler yaratıcılığınıza katkıda bulunacaktır. Yükselen İkizler Sorumluluk alanlarınız ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler olacak. Bu konularda fevri davranmadığınız ve yeterince düşündüğünüz takdirde size olumlu geri dönüşler olabilir. Yeni yatırım fikirleri aklınıza gelebilir. Yükselen Yengeç Sorumluluk alanınız ikili ilişkiler ve evlilik. Ayrıca taşınma, yer değiştirme durumunuz olabilir, bunun için uğraşmanız gerekebilir veya borçlanabilirsiniz. Yükselen Aslan Sorumluluk alanınız iş ortamınız, günlük işleriniz ve sağlığınız. Çalışma anlamında biraz daha yoğun ve enerji harcamanız gereken bir döneme girebilirsiniz. Yükselen Başak Sorumluluk alanınız hobileriniz, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınız olacak. Ayrıca iş yoğunluğunuz varsa eğitim hayatınız, yayınlarınız veya kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili destekler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Terazi Sorumluluk alanınız özel yaşamınız, eviniz, aileniz ve ebeveynleriniz. Ayrıca eğlence ve hobileriniz, flörtünüz veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Gayrimenkul yatırımı ile ilgili olumlu dönemler. Yükselen Akrep Sorumluluk alanınız eğitim, akrabalarınız, varsa kardeşleriniz ve yazışmalar gibi iletişimsel konularda olacak. Yükselen Yay Sorumluluk alanınız gelirleriniz, sahip olduklarınız ve finansal konular olacak. Sizin için de yeni yatırımlar, yeni gelir kaynakları için yaratıcı fikirler gündeme gelebilir. Yükselen Oğlak Sizin için dönüşümsel yeni kararlar, yeni başlangıçlar zamanı ve bu genel sağlığınızı, görünüşünüzü ve kariyerinizi etkileyecek konularda olabilir. Yükselen Kova Kişisel ve genel sağlık konuları sizin için de oldukça ön planda fakat bu dönemde biraz daha kendi içinize çekilip çalışmanız, sorumluluklarınıza odaklanmanız gerekebilir. Yükselen Balık Sorumluluk alanınız arkadaş gruplarınız, proje grupları ve takımlar, ortak bir hedef için birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili olacak. Gelecekle ilgili yeni fikirler gündeme gelebilir.

