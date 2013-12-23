HTHAYAT
Kişisel hijyen hakkında bilmeniz gerekenler...
Güncel

Kişisel hijyen hakkında yanlış bildiklerimiz

Bugün Dünya Hijyen Günü! Biz de alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz için bir liste hazırladık. İşte hijyenle ilgili doğru bildiğiniz yanlışlar.

Kişisel hijyen hakkında yanlış bildiklerimiz
Giriş: 23 Aralık 2013, Pazartesi 14:58
Güncelleme: 15 Ocak 2026, Perşembe 19:55
1

Antibakteriyel sabununuz hormonal dengenizi bozabilir. Ayrıca düşündüğünüz kadar etkili de değil:

Antibakteriyel sabunlar, triklosan denilen bir madde içerir ve hayvanlar üzerinde yapılan bir deneyde hormon seviyelerini değiştirdiği ortaya çıkmıştır. Triklosanın güvenliliği konusunda çalışmalar devam etse de henüz kesin bir sonuç elde edilemedi. Antibakteriyel sabunların %75'inin içinde triklosan bulunmaktadır. Triklosan aynı zamanda ev temizlik ürünlerinde ve bazı diş macunlarında da vardır. Triklosanın olası etkileri bir yana, FDA antibakteriyel sabunun, hastalıkları önleme konusunda normal sabundan daha fazla etkili olduğunu düşünmüyor.

2

Muhtemelen evin en kirli bölümünde çok fazla vakit geçiriyorsunuz:

Banyo zemini, santimetre başına 2 milyon bakteri barındırabilirken, mutfak lavabosunun santimetre karesinde 500 bin bakteri yaşayabilir. Brooklyn Long Island College Hospital'da enfeksiyon bölümü başkanı Eileen Abruzzo'ya göre, mutfak lavabonuz, klozetinizden daha kirli çünkü lavaboya bırakılan bulaşıklar, e.koli ve salmonella gibi bakterilerin üremesi için mükemmel bir ortam.

3

Sifon çektiğinizde klozetin içindekiler orada kalmıyor:

Klozetin kapağı açıkken sifon çekmenin, klozetteki mikropların havaya karışmasına neden olduğu doğrulanmıştır. Evet, diş fırçanızın üzerinde dışkısal mikroplar var. Kapak açık olduğunda, klozetin içindeki mikroplar bir metrelik bir alana yayılabilir. Bu nedenle sifon çekmeden önce klozet kapağını kapatmayı unutmayın.

4

Ellerinizi kurutma makinesinde kurutuyorsanız, bu alışkanlıktan vazgeçseniz iyi olur:

Yapılan pek çok çalışmadan sonra, kağıt havluların el kurutma makinelerinden çok daha hijyenik olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda enerji kullanımı açısından da kağıt havlular daha pratik. Kağıt havlu ile eli kurulamak hem daha hızlı hem de daha etkili. Kağıt havlu ile elinizi 15 saniyede kurularken, kurutma makinesi ile 45 saniyede kurutursunuz.

5

Diş teli ya da damaklar düşündüğünüzden daha kirli olabilir:

UCL Eastman Diş Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmaya göre, diş teli ya da damakların % 67'sinde küf ve maya tespit edilmiştir. % 50'sinde ise MRSA denilen ve çok tehlikeli enfeksiyonlara neden olan bir bakteri vardır. Düzgün temizlenmediğinde, sağlığınız tehlikede olabilir. Bu problemin nedeni, diş teli ya da damakların bir kutuda saklanması ve düzgün temizlenmemesidir.

6

Üzgünüz ancak 5 saniye kuralı artık geçerli değil:

Bir yiyecek yere düştüğünde 5 saniye içinde yerden alırsanız temiz midir sizce? Aslında bir yiyecek yere düştüğünde, bakterilerin %99'u anında gıdaya bulaşır. Bazı zeminler diğerlerinden çok daha tehlikeli olabilir. Halı olan ya da ıslak yüzeylerde bakteriler daha kolay barınabilir.

7

Göbek deliğinizi yeterli sıklıkta temizlemiyorsunuz:

60 göbek deliğinden alınan örneğe göre, 2368 farklı türde bakteri, göbek deliğimizde yaşıyor. Hatta bu bakterilerin 1458 tanesi henüz bilim tarafından tanımlanmamış. Duş sırasında göbek deliğinizi de temizlemeyi unutmayın.

8

Akne ile mücadeleniz yanlış:

Doktor tarafından önerilen ya da hafif, aşındırıcı olmayan ve alkolsüz ürünler kullanmalısınız çünkü diğer ürünlerin yan etkileri olabilir ve akneniz daha da kötüleşebilir. Pek çok akne probleminin kaynağı deri altıdır bu nedenle uygun ilaç kullanımı gereklidir. Yaygın kullanılan akne sabunları, ciltteki yağı giderebilir ve bu durum da daha çok akneye neden olur. Uzmanlar cildin doğal nemini yok eden ürünlerden uzak durmanız gerektiğini söylüyor.

9

Günlük duş ve şampuan rutininiz çok fazla olabilir:

Aşırı şampuan kullanma alışkanlığımız son derece zararlı. 1908 yılında yayınlanan bir makalede kadınların saçlarını daha çok yıkaması önerilmiştir. Ancak Columbia Üniversitesinden dermatolojist Michelle Hanjani, "Saçlarınızı her gün yıkamanız halinde saçın doğal yağı olan sebum tabakasına zarar verirsiniz. Yağ bezleri de bu durumu telafi etmek için daha çok yağ salgılar," demiştir. Saçları haftada 2 ya da 3 kere yıkamanız gerektiğini öneriyor. İlla da saçlarınızı her gün yıkamanız gerekiyorsa, en azından hafif içerikli bir şampuan kullanın. Ve sadece bir kere şampuanlayın!

10

Lens konusunda bildikleriniz doğru mu?

Gözlük yerine lens kullanıyorsunuz. Ancak yapılan araştırmalara göre, kimse lenslerine gerektiği gibi bakmıyor. Lenslerin musluk suyu ile yıkanması, steril olmayan sudan gelen bakterilerin lense yerleşmesine neden olur. Lens suyunun her gün kullanılması ise, lenslerin mikrop kapmasına ve göz enfeksiyonu riskinin arttırılmasına neden olur. Lens kaplarını düzenli olarak değiştirdiğinize ve yıkamadan sonra bütün su kalıntıların gittiğine emin olun. Çünkü bakteriler nemli ortamları sever.

