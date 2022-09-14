Hamileyseniz cilt bakım rutininizi değiştirin!

Hamileyken cildiniz ve vücudunuz gibi değişir ve sonucunda daha farklı ihtiyaçlar ortaya çıkabilir ama bunun da ötesinde en önemlisi, size zarar vermeyecek olan bazı içeriklerin cildinizin kanınıza geçerek bebeğinize zarar verme tehlikesi olabilir. Akne tedavileri ve yaşlanmayı geciktirici ürünler genellikle güvenli olsa da, beklendiği zaman hayır olarak kabul edilen bazı bileşenler de var. Bununla birlikte, rutininizi tamamen elden geçirmeniz gerekeceğinden endişelenmenize gerek yok. Piyasadaki çoğu ürün güvenli kategorisindedir ancak bazı zararlı şeyleri yakalamak için dikkatli olmakta fayda var.

Hamilelikte cilt neden değişir?

Hamilelik sırasında vücudun iç ortamı değişir. Hormonal değişimler, kan damarlarındaki değişiklikler, metabolizma ve bağışıklık sisteminin tümü cilt üzerinde bir etkiye sahiptir. Hormonlardaki ve kan akışındaki bu artış bazen size o hamilelik ışıltısını verebilir, ancak aynı zamanda sivilce, çatlak izleri, egzama, örümcek damarları, kaşıntılı cilt ve/veya melazma da yaratabilir. Hamilelik herkes tarafından farklı şekilde deneyimlendiği için cilt değişiklikleri herkesi farklı şekilde etkileyecektir. Bu yeni cildinizle birlikte daha önce oldukça yararlı olan rutininiz hamilelik dönemi için tahriş edici bir hale gelebilir. Ayrıca hamileliğinizin farklı dönemlerinde farklı semptomlar yaşayabilirsiniz ancak genel olarak uzak durmanız gereken bazı içerikler var.

Hamilelikte uzak durmanız gereken cilt bakım içerikleri

Çoğu cilt bakım ürününün hamile kadınlar üzerine yapılmış deneyleri yoktur bu yüzden laboratuvar veya hayvan deneylerine göre tahminlerde bulunabilir ancak zararı olduğu kanıtlanmış maddeler de var. İşte bunlardan bazıları:

1- Retinol/Retinoidler

Birçok dermatolog, hamilelik sırasında herhangi bir A Vitamini türevi (retinol, Retin-A ve retinil palimitat gibi) tedavisini atlamanızı önerir. Bu bileşenlerin kullanımını doğum kusurlarına bağlayan bazı çalışmalar olsa da yakın zamanlarda hamilelikte reçete edilebilen bazı ilaçlar da geliştiriliyor. Herhangi bir tedaviye başlamadan önce seçenekleriniz hakkında sağlık uzmanınızla konuşun.

2- Hidrokinon

Hidrokinon yaygın olarak "ağartıcı kremlerde" ve hiperpigmentasyon, koyu lekeler ve melazmayı gidermeye yardımcı olmayı amaçlayan ürünlerde bulunur. Cildin rengini açmaya yardımcı olan hidrokinon, diğer bileşenlere göre cilt tarafından daha hızlı emilebildiği ve bebeğe daha fazla ulaşabileceği için hamilelikte kullanılmamalıdır.

3- Parabenler/BPA

Parabenler, ürünleri korumak ve raf ömürlerini artırmak için cilt bakımından şampuana kadar birçok üründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle, BPA endişe kaynağı olabilir. Bu maddeler endokrin bozucu olarak işlev görebilir ve cilt tarafından kolayca emilebilir.Bununla birlikte, mevcut araştırmalar kesin değil ve hamilelik sırasında zararlı olup olmadıklarını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

4- Kimyasal güneş kremleri

Kimyasal yerine mineral güneşten koruyucular kullanın ve farelerle yapılan çalışmalarda hormon bozulmasıyla bağlantılı olan oksibenzon gibi kimyasallardan kesinlikle uzak durun. Daha güvenli olmak için, hem UVA hem de UVB ışınlarını fiziksel olarak bloke eden çinko oksit gibi mineral maddeler içeren fiziksel güneş kremi kullanmak daha iyi olabilir.

5- Dolgu maddeleri

Dolgu maddeleri bugünlerde kırışıklıkları azaltmak için çok yaygın olarak kullanılsa da hamilelik döneminde alınması gereken bir risk değil. Araştırmalarla ortaya çıkan net bir sonuç bulunmasa da dolgu ve botoks işlemlerini hamilelik sonuna ertelemekte fayda var.

Hamilelikte uzak durmanız gereken maddeler olduğu gibi, gebeliğin getirdiği cilt sorunlara yönelik kullanabileceğiniz ürünler de var. En yaygın şikayetler arasında olan akne, çatlaklar ve varisler gibi sorunlar aslında doğru bir cilt bakım rutiniyle önlenebilir ve en aza indirilebilir. Önceliğiniz her zaman, bebeğinizin ve sizin sağlığı olmalıdır.

Referans: Dory Zayas. “A Complete Guide to Pregnancy-Safe Skincare” Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/guide-to-pregnancy-safe-skincare-what-you-need-to-know-5323116 (09.09.2022).