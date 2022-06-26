Muhammaralı ekmek

Ekmeği bir de böyle deneyin! Muhammara tarifini denediyseniz muhammaralı ekmeği de çok seveceksiniz. Müjgan Yurtseven'den...

Muhammaralı ekmek
Yaşam
26 Haziran 2022 23:25 Güncelleme: 26 Haziran 2022 23:25
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Muhammaralı iç harcıyla damaklara şenlik lezzette olan yumuşacık dokulu sütlü ekmek...


Muhammara tarifine bir önceki paylaşımımdan ulaşabilirsiniz.


Servis: 11*30 cm lik baton kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Bekletme süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 45 dakika


Muhammaralı ekmek için malzemeler:

250 ml ılık süt


1 paket instant kuru maya


1 tatlı kaşığı bal


1 yumurta


3 yemek kaşığı zeytinyağı


3,5 su bardağı un (200 ml ilk su bardağı ölçüsüyle)


1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

4 yemek kaşığı muhammara (1 tatlı kaşığı kuru kekik ile karıştırılmış)


Üzerine;

1 yumurta, çırpılmış

1 yemek kaşığı susam


Yapılışı:

  • Ilık süt, maya ve balı karıştırma kabına alın, üzerini streç film ile kapatarak baloncuklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika bekletin. Bu süre sonunda mayalı karışıma yumurta ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Elenmiş unu ilave edin, en üste tuzu serpiştirerek hamur toparlanan kadar iyice yoğurun.

  • Baton kalıbın tabanına ve yanlarına tereyağı sürün.

  • Temiz bir tezgah veya silikon mat üzerine az miktar un serperek hamuru üzerine alın, 30*30 cm olacak gibi merdane yardımıyla açın. Açtığınız hamurun üzerine muhammarayı kenarlardan ikişer cm pay bırakarak yayın ve rulo yapın, kenarları içe doğru kıvırarak yağlanmış baton kalıba yerleştirin (görseldeki gibi).

  • Kalıbın üzerini streç film ile kaplayarak hava akımı olmayan ılık bir yerde iki misli hacime ulaşana kadar mayalandırın (ısı ayarı kapalı konumdaki fırın içinde mayalandırabilirsiniz).

  • Fırın ısısını 175 dereceye ayarlayın. Mayalanan hamurun üzerine fazla bastırmadan çırpılmış yumurtayı sürün ve susam serpiştirin. Isınmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirin (ilk 30 dakikada üzeri kızarmışsa kalıbı pişirme kağıdı ve folyo ile kaplayarak pişirmeye devam edin). Ekmeği fırından alıp tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın, tamamen soğuyunca dilimlere ayırın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





Muhammara
Muhammara


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